Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte – Mai 2026

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Junge, war es ein geschäftiger Jahresanfang. Nach einem unglaublich hektischen und aufregenden Februar, März und April ist es endlich Zeit für den letzten Frühlings-Hurra, und zu diesem Zweck folgt der Mai 2026 mit einem wirklich vielversprechenden Spielprogramm. Von Horror über Plattformer, von Rennspielen bis hin zu Action-Epos – dieser Monat hat alles. Wir haben die Spiele zusammengestellt, die Sie im Auge behalten sollten – alle in Form des neuesten Teils von Games To Look For.

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Mixtape (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 7. Mai

Den Monat eröffnet das nächste Projekt, das von den Indie- und AA-Experten bei Annapurna Interactive veröffentlicht wird. Mixtape ist eine Coming-of-Age-Abenteuergeschichte, entwickelt von Beethoven & Dinosaur, die einem skurrilen Freundestrio folgt, die sich auf ein letztes Abenteuer begeben, das in Form eines Mixtapes voller Erinnerungen mit alternativer Musik einiger deiner Lieblingsbands untermalt ist. Mit einem Stop-Motion-Animationsstil und einer farbenfrohen künstlerischen Leitung wird dies ein Abenteuer, das Sie nicht verpassen sollten.

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Directive 8020 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 12. Mai

Eine deutliche Abwechslung zu einer Indie-Coming-of-Age-Geschichte. Die Horror-Experten von Supermassive Games sind im Mai für die nächste Geschichte im größeren The Dark Pictures-Universum zurück. Als Directive 8020 bezeichnet, ist dies ein Sci-Fi-Abenteuer, das einer Gruppe von Astronauten folgt, die versuchen, auf einem isolierten Raumschiff zu überleben, während ein gestaltwandelndes Monster sie jagt und Unordnung in ihren Reihen stiftet. Wie man so schön sagt, im All kann dich niemand schreien hören...

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Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 12. Mai

Ein halbes Jahrzehnt nach der Veröffentlichung des denkwürdigen Call of the Sea kehrt der Entwickler Out of the Blue Games diesen Monat für das nächste Kapitel der größeren Handlung zurück. Bekannt als Call of the Elder Gods, setzt dieses lovecraftianische narrative Rätselabenteuer nach den Ereignissen des ersten Spiels an und zeigt, wie ein Professor und ein Schüler die Welt bereisen und versuchen, Rätsel zu lösen, die mit besorgniserregenden Visionen und unmöglichen Träumen verbunden sind. Mit atemberaubenden Umgebungen und überwältigenden Herausforderungen ist Call of the Elder Gods etwas für alle, die eine weitere verstörende und eldritische Geschichte suchen.

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Outbound (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 14. Mai

Eine weitere bedeutende Abwechslung, denn jetzt kommen wir zu Outbound von Square Glade Games, einem friedlichen und gemütlichen Lebenssimulationsprojekt, das ganz darauf abzielt, die Reise zu erleben und sich nicht unbedingt um das Ziel zu sorgen. Die Grundidee ist, in einen Wohnmobil zu steigen und dann durch die lebendige und natürliche Welt zu reisen, jede Aussicht aufzusaugen und nachhaltig off-grid mit bis zu vier Freunden zu leben. Dies ist ein Spiel über Crafting, Individualisierung und Erkundung und eine wunderbare Option für den Sommer.

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Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series X/S) – 19. Mai

Für diesen Mai sind einige große AAA-Titel geplant, und ohne Zweifel ist eines der größten das nächste Abenteuer von Playground Games. Die beliebte und äußerst beliebte Forza Horizon-Serie fährt für ihren sechsten Teil nach Japan und vereint eine Mischung aus hochoktanigen Straßenrennen, atemberaubenden offenen Straßenfahrten und chaotischen Offroad-Gemetzeln. Angesiedelt in einer bunten und geschäftigen offenen Welt mit realen Orten zum Erkunden dürfte dieses Kapitel der Serie das bisher vielversprechendste sein.

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Dick wie Diebe (PC) – 20. Mai

Nachdem sie der Welt zuvor unvergessliche Thief-Spiele beschert hatten, werden Warren Spector und Paul Neurath bald für ein ähnliches Stealth-Action-Spiel zurückkehren, diesmal von ihrem neuen Studio namens OtherSide Entertainment. Das betreffende Projekt ist Thick as Thieves, ein spannender und spannender Titel, bei dem das Ziel ist, Überfälle und Überfälle abzuschließen, wertvolle Artefakte und Beute während einer Reihe von kurzen Missionen im Einzel- oder Koop-Modus zu stehlen. Thick as Thieves spielt in einer schottischen Stadt mit alternativer Geschichte und ist eines, das die Koop-Fans im Hinterkopf behalten sollten.

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Yoshi und das geheimnisvolle Buch (Switch 2) – 21. Mai

Während diesen Sommer einige große Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 erscheinen, gibt es für Mai nur ein wichtiges Projekt, das es wert ist, im Auge zu behalten. Das ist Yoshi and the Mysterious Book, ein einzigartiges und spannendes Plattformabenteuer, das sich um den ikonischen grünen Dinosaurier dreht, buchstäblich in die Handlung eintaucht und beginnt, die vom ungewöhnlichen Mr. E. kuratierten Geschichten zu erforschen. Mit einer Vielzahl von Biomen und Orten zum Erobern sowie vielen Fähigkeiten zum Beherrschen werden Switch-2-Besitzer diesen vielversprechenden Plattformer nicht verpassen wollen.

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Zero Parades: For Dead Spies (PC) – 21. Mai

ZA/UM hatte einige ungleiche Jahre nach dem Erscheinen von Disco Elysium, wobei alle möglichen Situationen das Ansehen des Entwicklers beeinflussten. Doch im Mai wird es versuchen, wieder auf Kurs zu kommen, indem es sein nächstes großes Abenteuer präsentiert – ein erzählerisch verwebtes, handlungslastiges Projekt namens Zero Parades: For Dead Spies. Als Spionage-RPG betrachtet, folgt dieses Spiel einem gequälten Agenten, der trotz aller Karten gegen ihn versucht, einen letzten Auftrag zu erfüllen.

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Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 21. Mai

Da in der zweiten Maihälfte so viele große Spiele im Rampenlicht stehen, freust du dich vielleicht auf etwas anderes, um die Flut der AAA-Veröffentlichungen zu unterbrechen. Wenn ja, und wenn Sie ein Fan von Mehrspieler-Shootern sind, sollten Sie BlackMill Games' Gallipoli nicht verpassen, den vierten Teil der laufenden und wachsenden World War 1-Reihe des Entwicklers. Wie der Name schon sagt, basiert dieses Spiel auf dem Gallipoli-Kriegsschauplatz und bietet Schlachten und Action, die im Mittelmeer spielen und zeigen, wie das Britische Empire mit den osmanischen Truppen konfrontiert ist.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 22. Mai

Wir alle scheinen ein von TT Games entwickeltes Lego-Abenteuer zu lieben, was diesen Mai umso spannender macht. Nachdem zuvor zahlreiche Geschichten über den Umhang erzählt wurden, wird nun das Rampenlicht auf die Geschichte von Gothams größten Beschützer gerichtet – alles in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Dieses Projekt schildert verschiedene Epochen und Geschichten, die auf dem DC-Helden basieren, und erweitert das Lego-Format mit den bisher ambitioniertesten Erkundungs- und Kampfsystemen.

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Bubsy 4D (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 22. Mai

Viele jüngere Fans sind vielleicht völlig ahnungslos, wer der schlagfertige Luchs namens Bubsy ist, da das Plattform-Icon in letzter Zeit nicht gerade relevant war. Die Leute bei Fabraz wollen das jedoch bald ändern, denn mit Bubsy 4D wird uns ein neues und chaotisches Plattformspiel präsentiert, in dem die legendäre Figur rennt, springt, gleitt und durch eine ganze Reihe außerirdischer Biome und Planeten rollt, um Garn zu sammeln und die Schafe der Erde zu retten. Ja, es ist seltsam, aber genau deshalb lieben wir Bubsy.

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007 First Light (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27. Mai

Zum Abschluss des Mai ist vielleicht das am meisten erwartete Projekt der Mai, denn die Entwickler von IO Interactive werden das James-Bond-Action-Abenteuer-Erlebnis namens 007 First Light veröffentlichen. Als Spionage-Ursprungsgeschichte betrachtet, folgt dieses Spiel einem jungen Bond, der dem 007-Programm beitritt und sich einer schrecklichen neuen Bedrohung stellt, während er einen Putsch im Herzen des Staates verhindert. Mit eindrucksvollen Setpieces und packender Action ist dieses Spiel eines, das man beim Start dieses Monats nicht verpassen sollte.

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Damit endet eine weitere Folge von GTLF. In ein paar Wochen sind wir zurück, um das Rampenlicht darauf zu werfen, was der Juni 2026 für Gaming-Fans auf der ganzen Welt bringen wird.