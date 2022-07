Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte - Juli 2022

HQ

Der Sommer ist in vollem Gange und die Aufregung der Event-Saison hat sich nach dem Ende der "Nicht-E3"-Phase verflüchtigt. Bevor die Gamescom im August zum nächsten großen Gesprächsthema wird, haben wir den Juli zu überstehen, und für 2022 bedeutet dies einen Monat, der in Bezug auf neue Spieleveröffentlichungen relativ ruhig ist. Das soll nicht heißen, dass es nicht einige große Namen gibt, auf die man achten sollte, und was genau die Titel betrifft, die in den nächsten Wochen ihr Debüt geben werden, ist dies genau das, was wir in der neuesten Ausgabe von Games To Look For überprüfen.

Formel 1 22

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 1. Juli

Codemasters hat in den letzten paar Iterationen von Spielen fantastische Arbeit mit der Formel-Eins-Serie geleistet, und F1 22 möchte diesen Trend fortsetzen. Aufbauend auf der brillanten Simulationsphysik, die sogar eine gute Darstellung der neuesten Ära der Autos bietet, bringt dieser Teil der Serie eine Vielzahl neuer Verbesserungen und Ergänzungen, darunter Formationsrunden, Sprintrennen, Virtual-Reality-Unterstützung und die F1 Life-Sektion, die ein wenig Kultur in die Serie streut.

Matchpoint - Tennismeisterschaften

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 7. Juli

Es hat vielleicht nicht die gleiche hochoktanige Anziehungskraft wie die Formel Eins, aber Tennis ist zweifellos eine der wettbewerbsfähigsten Sportarten, die es gibt, was das Matchpoint - Tennis Championships von Torus Games umso aufregender macht. Oft für Arcade- und kausale Erlebnisse reserviert, versucht Tennis in diesem Spiel, richtig simuliert zu werden, und umfasst Plätze mit einzigartigen Eigenschaften, Rivalen mit personalisierten Spielstilen, alles zusätzlich zu der Herausforderung, das Kontrollschema zu beherrschen und Ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Unnötig zu sagen, dass es eine Menge gibt, worauf man sich freuen kann.

Wie die Dämmerung hereinbricht

(PC, Xbox-Serie) - 19. Juli

Interior Night's As Dusk Falls erstreckt sich über 30 Jahre und ist ein narratives Abenteuer, das die komplexe Beziehung zwischen zwei Familien erforscht und wie ein Raubüberfall, der 1998 das Leben der Figur für immer verwickelte und veränderte. Da das Spiel den Spieler auffordert, alle möglichen wichtigen Entscheidungen und Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie sich die Geschichte entwirrt, geht es in dieser filmischen Geschichte um Opfer gegen Überleben.

Streuner

(PC, PS4, PS5) - 19. Juli

Es kommt nicht sehr oft vor, dass wir ein Spiel bekommen, in dem eine streunende Katze der Protagonist ist, aber genau das ist bei BlueTwelve Studios Stray der Fall. Die Prämisse des Spiels, die die Spieler damit beauftragt, diese sehr streunende Katze durch eine längst vergessene Stadt zu führen, besteht darin, ein uraltes Geheimnis zu lüften, das Sie in der neonbeleuchteten Unterseite dieser Cyberstadt gefangen hält. Wenn Sie aus der Third-Person-Perspektive spielen, erwarten Sie Umwelträtsel und eine Welt wie keine andere, wenn Stray auf PC- und PlayStation-Konsolen erscheint.

Forza Horizon 5: Heiße Räder

(PC, Xbox One, Xbox-Serie) - 19. Juli

Normalerweise verzichten wir auf DLCs und Erweiterungen in der GTLF, aber angesichts der kargen Natur des Juli und der Tatsache, dass wir Forza Motorsport erst 2023 bekommen werden, dachten wir, dass es sich lohnt, die erste Erweiterung für Forza Horizon 5 aufzunehmen. Um Hot Wheels herum wird dies einen völlig neuen Park über den Wolken Mexikos hinzufügen, in dem sich die Fahrer darauf freuen können, auf den verschiedenen orangefarbenen Hot Wheels-Strecken mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten zu fahren. Diese Erweiterung bietet auch zehn neue Autos, darunter einige Hot Wheels-Fahrzeuge, und ermöglicht es den Spielern sogar, ihre eigenen Themenkurse zu entwerfen und zu bauen.

Lebe ein Leben

(Switch) - 22. Juli

In diesem Remake wird ein Super Famicom-Titel, der nur in Japan debütierte, weltweit eingeführt. Live A Live ist ein RPG, das sich um sieben einzigartige Charaktere dreht, die in sieben verschiedenen Zeiträumen leben. Von der prähistorischen Zeit über das kaiserliche China bis hin zur Gegenwart und sogar in der fernen Zukunft ist dieses Spiel in einem ähnlichen HD-2D-visuellen Stil wie Octopath Traveler gestaltet. Dieses Spiel, das exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist, verfügt sogar über einen Soundtrack mit remasterter Musik aus dem Basisspiel und wurde ebenfalls so konzipiert, dass es für Neueinsteiger zugänglich ist.

Capcom Arcade 2. Stadion

(PC, PS4, Xbox One, Switch) - 22. Juli

Wenn man bedenkt, wie gut das Capcom Arcade Stadium lief, war es nur eine Frage der Zeit, bis der japanische Publisher eine Fortsetzung oder eine zweite Sammlung ikonischer Arcade-Hits veröffentlichte. Genau das bekommen wir diesen Juli mit Capcom Arcade 2nd Stadium, denn dieser Titel bringt eine Vielzahl von Fan-Lieblings-Arcade-Spielen und serviert ihnen sogar einige brandneue Spielweisen, einschließlich der Gameplay-Rückspulung, Geschwindigkeitsanpassungen und auch der Möglichkeit, Ihren Spielfortschritt zu speichern und zu laden.

Xenoblade Chroniken 3

(Switch) - 29. Juli

Während Nintendo in diesem Monat Live A Live veröffentlicht, ist der wahre Star im Juli 2022 für das japanische Unternehmen Xenoblade Chronicles 3. Dieses Spiel wird die Zukunft der beiden vorherigen Teile zusammenbringen und die Spieler in die Welt von Aionios führen, einem Land, in dem zwei feindliche Nationen leben. Dieses Threequel, das sich um sechs Soldaten dreht, die darauf drängen, die Wahrheit hinter diesen sich bekriegenden Nationen zu entdecken, wird auch die Rückkehr des ikonischen, actiongeladenen und strategischen Kampfstils der Serie erleben.

Digimon überlebt

(PC, PS4, Xbox One, Switch) - 29. Juli

Um das 25-jährige Jubiläum der Anime-Serie zu feiern, werden Bandai Namco und HYDE das RPG-Abenteuerspiel Digimon Survive liefern. Dieses Spiel spielt in der ikonischen Welt der bunten Kreaturen und dreht sich um eine Gruppe von Teenagern, die in die ungewöhnliche und gefährliche Welt von Digimon transportiert wurden. In diesem Abenteuer muss die junge Crew kämpfen, um ihren Weg zurück nach Hause zu finden, alles in einer Geschichte, in der die Entscheidungen der Spieler das endgültige Ende und auch die Entwicklungen ihrer Digimon-Verbündeten beeinflussen.

Und das tut es noch einmal. Wie bereits erwähnt, ist der Juli 2022 ein eher spärlicher Monat, wenn es um die Einführung neuer Spiele geht, aber das bedeutet nicht, dass der Rest des Jahres in einem ähnlichen Zustand ist. Seien Sie also sicher, dass Sie in einem Monat wieder bei uns sind, um zu sehen, was der August 2022 zu bieten hat.