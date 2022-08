Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte - August 2022

HQ

Ein weiterer Monat sind die Bücher und wir sind jetzt weit im Jahr 2022 und im Sommer. Während sich zweifellos viele von euch auf die Rückkehr einer physischen Gamescom Ende August freuen, gibt es vor diesem erwarteten Event einige bemerkenswerte Spieleveröffentlichungen, auch wenn die größten Starts des Monats im Allgemeinen stattfinden werden, wenn die Kölner Convention stattfinden wird. So oder so, um Sie über die aufregendsten Spieleveröffentlichungen im August 2022 auf den neuesten Stand zu bringen, sind wir mit einer weiteren Folge von Games To Look For zurück.

Two Point Campus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 9. August

Den Auftakt des Monats bildet das nächste Planspiel von Two Point Studios. Bekannt als Two Point Campus, wird dieses Spiel die Spieler mit dem Bau und der Unterstützung der Universität ihrer Träume beauftragen, und da dies in der seltsamen und wunderbaren Welt von Two Point County spielt, können die Kurse von der Gastronomie bis zum Rittertraining reichen. Mit einem so breiten Angebot an Optionen bietet dieses Spiel sogar mehrere Campus-Standorte zum Ausprobieren, jeder mit seinem eigenen Thema, sowie verschiedene ungewöhnliche Gebäude und Räume, um den bizarren Lehrplan zu unterstützen, den Ihre Universität den Studenten anbieten wird.

Kult des Lammes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 11. August

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es ist, einen Kult im Namen eines uralten ominösen Gottes zu gründen, dann ist Kult des Lammes der Titel für Sie. Dieses Videospiel, das von Massive Monster stammt und von Devolver Digital veröffentlicht wird, fordert die Spieler auf, die Kräfte eines besessenen Lammes zu nutzen, um sich in die gefährliche Welt zu wagen, die von falschen Propheten und ihren treuen Anhängern bewohnt wird, alles in dem Bemühen, neue Mitglieder für Ihren eigenen Kult zu finden und auf dem Weg stärker und mächtiger zu werden.

Marvel's Spider-Man Remastered (PC) - 12. August

Obwohl die Geschichte selbst nicht neu ist, haben PC-Spieler auf eine Chance gewartet, Insomniacs gefeiertes Web-Slinging-Abenteuer erleben zu können, seit es zum ersten Mal auf PlayStation 4 debütierte. Diese Ausgabe des Spiels erzählt die Geschichte von Peter Parker / Spider-Man, während er eine Vielzahl einzelner Schurken ausschaltet, und enthält alle zusätzlichen Story-Missionen und Inhalte, die seit der Veröffentlichung veröffentlicht wurden, sowie eine Reihe von PC-spezifischen Funktionen wie Unterstützung für höhere Bildraten, Maus- und Tastatursteuerung, einstellbare Render-Einstellungen, und vieles mehr.

Rollerdrome (PC, PS4, PS5) - 16. August

Skaten, sei es auf einem Skateboard oder Rollschuhen, ist heutzutage zu einem Synonym für den Entwickler Roll7 geworden, da genau dieses Team auf dem Erfolg der OlliOlli-Franchise mit einem brandneuen Titel namens Rollerdrome aufbauen möchte. Dieses Spiel wurde als Third-Person-Shooter entwickelt und kombiniert rasante Bewegungen mit Tricks und einem einzigartigen Schießsystem, um ein Spiel zu schaffen, das ganz anders ist als alles andere auf dem Markt.

Madden NFL 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 19. August

So wie wir erwarten können, dass EA bald ein neues Football-Spiel veröffentlicht und auch weiß, dass wir im Juli ein neues F1-Spiel bekommen, ist August die Zeit für die nächste Madden NFL geworden. Madden NFL 23 kommt kurz vor Beginn der NFL-Saison an und wird die nächste Iteration der Franchise bereitstellen, die in diesem Jahr Personalmanagement, Spielplanung, Scouting und bessere Free-Agency- und Trading-Tools umfasst.

Saints Row (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 23. August

Deep Silver Volition hatte keine Angst, Saints Row lange vor seiner Veröffentlichung Ende August in seiner ganzen Pracht zu zeigen, da der erwartete Neustart des verrückten Open-World-Krimispiels bisher unzählige Trailer und Gameplay-Videos hatte. Dieser Titel, der die Spieler in die Stadt Santa Ileso entführt, möchte das chaotische Gameplay der Serie aufbieten und erweitern, und wenn irgendetwas versucht, bei jeder Gelegenheit über das Ziel hinauszugehen.

Pac-Man World Re-Pac (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 26. August

Wir befinden uns wirklich im Zeitalter der Remasters und Remakes, und das neueste Spiel, das diese Behandlung erhält, dreht sich um einen der ikonischsten und bekanntesten Charaktere des Gamings: Pac-Man. Das fragliche Spiel, das überarbeitet wird, ist Pac-Man World Re-Pac, ein Titel, bei dem der 3D-Plattformer von 1999 mit verbesserter Grafik, verbessertem Gameplay und neuen Funktionen wie einer verbesserten Benutzeroberfläche und einer breiteren Sicht auf die gesamte Action zurückkehrt. Unnötig zu sagen, dass Sie Pac-Man helfen wollen, die Pac-Fam wieder zu retten.

Soul Hackers 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 26. August

Während Atlus später in diesem Jahr einen Großteil der Persona-Franchise sowohl auf Xbox als auch auf Nintendo Switch bringen wird, wird der japanische Entwickler im August auch ein völlig neues Spiel auf den Markt bringen. Soul Hackers 2 ist ein übernatürliches RPG, das in einer Cyberpunk-Version von Japan spielt und sich um den digitalen Hivemind-Agenten Ringo dreht, der geschaffen und beauftragt wurde, einen Schmetterlingseffekt zu untersuchen und zu stoppen, von dem erwartet wird, dass er zum Ende der Welt führt.

Destroy All Humans 2 - Reprobed (PC, PS5, Xbox-Serie) - 30. August

Nach dem Erfolg des Destroy All Humans-Remakes war auch das zweite Spiel, das ein Remake erhielt, keine Überraschung. Destroy All Humans 2 - Reprobed ist genau dieser Titel, und in diesem Spiel können wir wieder als Cryptosporidium-137-Klon spielen, der mit guten... Zerstörung aller Menschen. Diese Fortsetzung ist jedoch eher eine Rachegeschichte als das Original, da diesmal der KGB in der Schusslinie für seine Aktionen steht, die letztendlich Ihr Mutterschiff in die Luft gesprengt haben. Mit kooperativem Support sowie mehr und größeren Orten, die es zu erkunden gilt, wird dieses Remake sogar Last-Gen-Konsolen überspringen.

F1 Manager 2022 ( (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 30. August

Zum Abschluss dieses Monats ist diese Ausgabe von Games To Look For der erste offiziell lizenzierte Formel-1-Titel von Frontier Developments. Dieses Spiel, das als F1 Manager 2022 bekannt ist, nimmt Ihnen die Herausforderung, ein F1-Auto zu bemannen, und legt stattdessen die Verantwortung und Erwartungen an das Laufen und die Führung eines F1-Teams als Teamchef auf Ihre Schultern. Mit unzähligen Entscheidungen, einschließlich der Rennstrategie, Fahrerverträge, Mitarbeiterstatus, Fahrzeugentwicklung und mehr, ist dieses Spiel wirklich eines für F1- und Motorsport-Enthusiasten.

Und das tut es, ein weiteres Games To Look For ist in den Büchern. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem Monat wiederkommen, wenn wir uns ansehen, was der September im Gaming-Bereich bietet.