Spiele mit KI werden keine Seele haben, sagt der Regisseur von Witcher 3 und Blood of Dawnwalker

The Witcher 3: Wild Hunt und The Blood of Dawnwalker -Regisseur Konrad Tomaszkiewicz wollen nicht, dass KI ein Spiel komplett macht. Der erfahrene Entwickler glaubt nicht, dass die Technologie etwas erschaffen kann, das mit einem von Menschen gemachten Spiel mithalten kann.

Im Gespräch mit Eurogamer bestätigte er, dass das Team von Rebel Wolves KI für einige frühe Versionen von Sprachzeilen im Spiel verwendet hatte, bevor echte Schauspieler engagiert wurden , "weil meine Erfahrung aus den vorherigen Projekten war, dass man viel mehr versteht, wenn man die Stimmen hört, und wir wollten das so schnell wie möglich haben, um das Spiel zu testen und weiterzuentwickeln. Und als wir dann entschieden hatten, dass die Geschichte großartig war und funktionierte, begannen wir mit den richtigen Aufnahmen mit den Schauspielern. Das ist der Einsatz der KI, die wir in unserem Unternehmen hatten", erklärte er.

"Ich denke, KI sollte Menschen helfen und KI sollte sie nicht ersetzen," fuhr Tomaszkiewicz fort. "Ich bin nicht völlig gegen KI, aber sie muss sich so entwickeln, dass sie das Werkzeug ist, das uns hilft, wie Google Translate, und nicht etwas, das die Autorenrechte stiehlt und die Grafiken oder Animationen erstellt, weil es von den Kreationen der Menschen lernt." Wenn kreative Menschen aus der Branche entfernt würden, hätte das insgesamt negative Auswirkungen. "[KI] kann helfen, aber sie nicht ersetzen. Ich glaube nicht, dass Spiele, die nur mit KI erstellt wurden, Seele haben werden. Ich glaube es nicht. Wirklich", sagte er.

Tomaszkiewicz fügte hinzu, dass er kürzlich Dispatch beendet hat, das 2025 als sein Spiel des Jahres abschließt. "Ich glaube nicht, dass KI so etwas erschaffen könnte. Das ist nicht möglich. Man braucht Menschen, die fühlen, die dieses kreative Feuer haben, die etwas beweisen wollen, die dir eine bestimmte Geschichte erzählen und in diesen Momenten Emotionen erzeugen wollen. Eine Maschine wird uns nicht so gut verstehen."