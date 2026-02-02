Spiele-Highlights - Februar 2026

HQ

Es ist ein neuer Monat, und das bedeutet, dass es Zeit für ein neues Kapitel von Spiele-Highlights ist. Wir kommen von einem typischerweise stabilen Januar, aber zum Glück, da wir uns einem hektischen Frühling nähern, gibt es im Februar einige echte Schwergewichte, die auf uns warten. Also verschwenden wir keine Zeit mehr und kommen wir gleich zur Sache.

Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5. Februar

Ab Februar präsentiert Square Enix sein neuestes ambitioniertes Remake eines beliebten Dragon Quest Spiels. Im Gegensatz zum jüngsten HD-2D Erdrick Trilogy verwendet dieses Kapitel eine 3D-künstlerische Richtung, die eher an moderne Dragon Quest erinnert, während dabei die ikonische Erzählung und das Gameplay des gefeierten siebten Hauptteils der langjährigen RPG-Reihe bewahrt werden. Wenn euch die Rückkehr in die Welt von Dragon Quest gefallen hat, solltet ihr euch dieses Spiel natürlich nicht entgehen lassen.

Nioh 3 (PC, PS5) - 6. Februar

Wenn es ein Thema gibt, das dir diesen Monat auffällt, dann ist es, dass der Februar wirklich ein Monat ist, der von japanischen Spieleentwicklern definiert wird. ZZu diesem Zweck finden wir als Nächstes Team Ninja, das nach der Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 Ende 2025 nun mit einem weiteren epischen Action-RPG zurückkehrt. Diesmal kehren wir für das dritte Hauptkapitel der Serie in die Welt von Nioh zurück, das, wenn man der bisherigen Erfahrung nach geht, jede Menge Hack-'n'-Slash-Gewalt, atemberaubende und unvergessliche Bosskämpfe und einen Schwierigkeitsgrad bedeuten sollte, der selbst erfahrene Fans an ihre Grenzen bringen wird.

Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, Xbox Series) - 10. Februar

Wenn wir uns kurz vom japanischen Thema entfernen, finden wir nun das neueste Projekt, das von Blumhouse Games veröffentlicht wird. Vermila Studios ist bereit, Crisol: Theater of Idols in die Hände der Fans zu geben und die Spieler auf eine Reise in ihre Albträume zu schicken, während sie eine verdrehte Version Spaniens erkunden. Als Survival-Horror-Abenteuer konzipiert, ist die Idee, eine verfluchte Insel zu erkunden und zu entkommen, während man grausame Feinde bekämpft, indem man sein eigenes Blut als Waffenmunition verwendet. Unheimlich!

Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series) - 11. Februar

Zurück zum japanischen Thema richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Grasshopper Manufactures Romeo is a Dead Man, ein blutiges Action-Abenteuer, das die Spieler ins Kosmos führt, um ein raum-zeit-zerstörendes Ereignis zu überwinden. Wie üblich bei den Spielen von Grasshopper Manufacture ist dies ein eigenartiges und ungewöhnliches Projekt, bei dem die Spieler die Aufgaben von Romeo übernehmen, als er in die FBI-Abteilung Space-Time Police rekrutiert wird, um Kriminelle zu jagen, die dieses monumentale Ereignis ausnutzen. All dies geschieht während er nach seiner Freundin sucht, die passenderweise ... Juliet heißt.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 12. Februar

Du hast es erraten, ein weiterer japanisch gebauter Titan. Ryu Ga Gotoku Studio würzt den Februar mit dem neuesten Remake seiner etablierten Serie. Konkret sprechen wir von Yakuza 3, das die Kiwami Behandlung bekommt, ein extremes Remake des beliebten Titels, das durch die Aufnahme des Dark Ties -Spiels verstärkt und verbessert wird, das noch mehr Action in Form eines separaten und eigenständigen Abenteuers bietet, das mit Yakuza Kiwami 3 gebündelt ist, um ein riesiges Ganzes zu ergeben.

Mario Tennis Fever (Switch 2) - 12. Februar

Ohne Nintendo könnten wir keinen von Japan geführten Monat haben, und natürlich ist der ikonische Videospielriese mit einem brandneuen Sportprojekt präsent. Bekannt als Mario Tennis Fever, ist dies ein actiongeladenes Tennisspiel, bei dem Mario und eine Gruppe charismatischer Freunde zusammenkommen, um auf dem Platz gegeneinander anzutreten, in der Hoffnung, als nächster Tennisgröße gekrönt zu werden. Das Spiel bietet RPG-ähnliche Elemente, mit denen man seinen Schläger individuell anpassen und mit Spezialeffekten aufwerten kann, um den Gegner stilvoll zu besiegen.

Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 13. Februar

Von den Schöpfern von Little Nightmares stellen wir als Nächstes Tarsier Studios' Reanimal ins Rampenlicht, ein atmosphärisches und düsteres Horror-Abenteuer, das einem Geschwisterpaar folgt, das sich durch eine höllische Welt wagen muss, um ihren vermissten Freund zu finden und zu retten und letztlich aus diesem verdrehten Land zu entkommen, das sie einst als Heimat betrachteten. Wenn du mit dem typischen Spielaufbau von Little Nightmares vertraut bist, weißt du, was dich von diesem unheimlichen und verstörenden spirituellen Nachfolger erwartet.

High on Life 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Februar

Die Leute bei Squanch Games machten beim Start High on Life so viel Aufsehen, dass es nicht lange dauerte, bis eine ambitioniertere Fortsetzung grünes Licht bekam. Dieses Projekt soll nun zuerst auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen und schließlich auch im April auf der Switch 2 erscheinen. Was dieses Kapitel zu bieten scheint: High on Life 2 handelt erneut davon, mit sprechenden außerirdischen Waffen durch eine bizarre Welt zu schießen und zu stechen, dabei Feinde zu besiegen und Menschen zu retten.

Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series) - 19. Februar

Es kommt etwas später als erwartet, aber Cyanide Studio ist bereit, Styx: Blades of Greed endlich in die Hände der Fans zu geben. Das neueste Kapitel der Action-Adventure-Reihe mit starkem Fokus auf Stealth-Gameplay hat eine sehr einfache Prämisse; Quarz in die Hände bekommen. Ja, als der raffinierte Kobold Styx ist es das Ziel, schwer geschützte und bewachte Gebiete zu durchbrechen, um sie aller Ressourcen und Quarze zu berauben, die sie verstecken. Obwohl es Gegner und Bedrohungen zu überwinden gibt, ist Styx mit mächtigen und nützlichen Fähigkeiten ausgestattet, die das Durchqueren der gefährlichen Welt deutlich weniger mühsam machen.

Towerborne (PC, PS5, Xbox Series) - 26. Februar

Das ist ein kleiner Trick, da Towerborne bereits teilweise verfügbar ist, zugegeben in Form eines Early-Access-Spiels nur auf PC und Xbox. Doch im Februar ändern sich die Dinge, denn Stoics Action-RPG-Brawler steht kurz davor, in seinem 'fertigen' Zustand zu erscheinen, in Form eines breiteren Launches, der das Projekt auch auf der PlayStation 5 debütieren wird.

Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 27. Februar

Abschließend haben wir in diesem japanisch-lastigen Monat noch einen letzten japanischen Koloss, über den wir sprechen können. Capcom ist dabei, um ohne Zweifel das größte Spiel des Februars und zugleich eines der größten Spiele des Jahres zu präsentieren. Resident Evil Requiem, das neunte Hauptkapitel der größeren Serie, steht kurz vor der Premiere und rundet den Monat mit weiterem Survival-Horror ab (dem sekundären Thema des Februar...?), der die Spieler zurück zum ikonischen Raccoon City führt - eine Geschichte, in der Leon S. Kennedy und die neue Grace Ashcroft im Mittelpunkt stehen. Könnte dies ein früher Kandidat für das Spiel des Jahres sein? Wenn es um neue Resident Evil Projekte geht, weiß man einfach nie...

Und das war's auch schon wieder, ein weiteres Spiele-Highlights ist vorbei und in den Annalen verzeichnet. Kommt in ein paar Wochen wieder, wenn wir uns ansehen, was der März und der Beginn des geschäftigen Frühlings für Videospielfans bereithalten.