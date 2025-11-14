Spiele Grand Theft Auto Online dieses Wochenende kostenlos
Und wenn Sie Xbox mit einem Game Pass-Abonnement spielen, stehen Ihnen auch vier weitere Titel zum Herunterladen und Genießen zur Verfügung.
Seit vielen Jahren bietet Microsoft über ein Programm namens Free Play Days eine Reihe von Titeln an, die heruntergeladen und in der Regel kostenlos gespielt werden können, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten, für jeden mit einem Game Pass-Abonnement und einer Xbox. Normalerweise berichten wir, wenn bessere Titel im Angebot sind, und genau das haben sie diese Woche - und dazu gehören auch PlayStation 5-Nutzer.
Es werden fünf Spiele angeboten, von denen eines zu den beliebtesten Online-Spielen der Welt gehört. Hier ist die Auswahl dieser Woche:
Alle von ihnen können ab sofort heruntergeladen und bis Montagmorgen um 9:00 Uhr kostenlos gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf für alle Titel, und wenn Sie sich entscheiden, einen von ihnen zu kaufen, dürfen Sie natürlich Ihre Speicherdatei behalten.