Spiele Grand Theft Auto Online dieses Wochenende kostenlos

HQ

Seit vielen Jahren bietet Microsoft über ein Programm namens Free Play Days eine Reihe von Titeln an, die heruntergeladen und in der Regel kostenlos gespielt werden können, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten, für jeden mit einem Game Pass-Abonnement und einer Xbox. Normalerweise berichten wir, wenn bessere Titel im Angebot sind, und genau das haben sie diese Woche - und dazu gehören auch PlayStation 5-Nutzer.

Es werden fünf Spiele angeboten, von denen eines zu den beliebtesten Online-Spielen der Welt gehört. Hier ist die Auswahl dieser Woche:



Grand Theft Auto Online

(einschließlich PS5-Benutzer)

Gummibanditen



Fußball-Story



Train Sim World 6: Standard Edition



Wrackfest



Alle von ihnen können ab sofort heruntergeladen und bis Montagmorgen um 9:00 Uhr kostenlos gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf für alle Titel, und wenn Sie sich entscheiden, einen von ihnen zu kaufen, dürfen Sie natürlich Ihre Speicherdatei behalten.