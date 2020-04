Spiele für gelangweilte Kinder und verzweifelte Eltern

Eltern im Home-Office haben es gerade nicht leicht, denn wer kann sich schon auf die Arbeit konzentrieren, wenn der Nachwuchs das Haus verwüstet oder sich langweilt. Ein guter Teil der globalen Belegschaft sitzt derzeit zu Hause fest und da die Schulen geschlossen sind, müssen sich Familienmitglieder mit allen Schwierigkeiten arrangieren. Die Kinder in dieser Zeit bei Laune zu halten, das ist eine sehr reale Sorge für viele Eltern - besonders für diejenigen, deren geistige Gesundheit allmählich nachlässt.

Meine eigenen Kinder haben ebenfalls mit dieser Situation zu kämpfen und deshalb dachte ich mir, anderen Eltern, die derzeit in einem ähnlichen Boot unterzugehen drohen, eine hilfreiche Ressource zur Verfügung zu stellen. Wir haben also einen kleinen Leitfaden mit verschiedenen Games auf verschiedenen Plattformen bereitgestellt, der euch hoffentlich ein paar Ideen gibt, um die Zeit mit den Kids gut und möglichst gelassen zu verbringen.

Wettrennen machen Spaß

Wenn ihr auf der Nintendo Switch unterwegs seid und ein Rennspiele mögt, lautet die Antwort auf all eure Fragen Mario Kart 8 Deluxe. Nintendos Kart-Racer ist absolut erstklassige Familienunterhaltung und dank einiger hervorragender Zugänglichkeitsoptionen können sich selbst unerfahrene Spieler ans Steuer setzen und sofort Spaß haben. Alternativ wurde letztes Jahr Crash Team Racing Nitro-Fueled veröffentlicht, das ebenfalls ein hervorragendes Rennspiel speziell für Familien ist. Sonics jüngster Titel, Team Sonic Racing, ist übrigens auch nicht allzu schäbig.

Wenn eure Kids etwas älter sind und sich in einer Phase befinden, in der sie von der niedlichen Optik abgeschreckt werden (allerdings noch nicht in die vollständige Arcade-Simulation eintauchen wollen), dann empfehlen wir euch Trackmania Turbo. Das Game bietet Gameplay mit hoher Oktanzahl und vermischt es mit einem leistungsstarken Werkzeug zum Erstellen eigener Level. Das alles ist im geteilten Bildschirm an einer Konsole möglich, was bereits für sich genommen ein großer Spaß ist. In diesem Sinne ist auch Rocket League eine großartige Option, wenn ihr euch nach dem Hochgeschwindigkeitsgefühl mit Mehrspielerfokus sehnt. Das könnt ihr alles auch relativ kostengünstig bekommen.

Arbeitet zusammen

Overcooked ist der offensichtliche Anknüpfpunkt, wenn es um Spiele geht, bei denen die Zusammenarbeit der zentrale Faktor ist. Das Spiel hat eine Fortsetzung und eine Reihe von Nachahmern hervorgebracht, die alle ihre eigenen Wendungen in das kooperative Teamformat aus der Top-Down-Perspektive einbringen. Meist müssen die Spieler ihr Bestes tun, um die unvermeidliche Katastrophe hinauszuzögern und alltägliche Aufgaben in chaotischen Situationen bewältigen.

Ein Switch-exklusives Spiel bei dem es um Teamwork geht, ist Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab!. Es ist ein ungewöhnliches Koop-Spiel mit einem lustigen Papercraft-Touch. Alternativ könnt ihr gemeinsam ein Inselparadies in Animal Crossing: New Horizons errichten und pflegen. Ihr könnt pro Switch zwar nur eine einzige Insel aufziehen (worüber die AC-Community ein wenig verärgert ist), doch die zuckersüße Lebenssimulation schafft es trotzdem, das man zusammen an einem perfekten Inselparadies arbeitet.

Wir müssen an dieser Stelle natürlich auch Minecraft besprechen, das die Kleinen mit Sicherheit bereits kennen. Das Game bietet endlose Möglichkeiten, auf die wir gemeinsam mit ihnen hinarbeiten können. Wenn ihr Kinder habt und sie Videospiele mögen, dann ist Mojangs Klötzchenspaß wahrscheinlich ein sicheres Schiff. Heute kann man besser denn je in das Spiel eintauchen und im Moment stehen in diesem vollständig anpassbaren Sandbox-Erlebnis kostenlose Bildungsressourcen, sowie endlose Multiplayer-Modi zur Verfügung.

Jeder liebt Lego

Man muss kein Kind sein, um Lego zu genießen, doch der Fokus auf ein junges Publikum hilft sicherlich bei der Kontaktaufnahme. Beim Thema Videospiele gibt es diesbezüglich eine Fülle von Optionen, deshalb werden die meisten von uns bereits Kontaktpunkte mit den Projekten von TT Games gemacht haben. Wenn wir euch einen Rat geben müssten, dann trifft es wohl am ehesten Lego Star Wars: Die komplette Saga. Wenn ihr etwas Zeitgemäßeres wollt, dann ist das Open-World-Abenteuer mit einem Schuss GTA-Gameplay Lego City Undercover eine gute Wahl. Ihr könnt die Titel fast auf allen Konsolenplattformen spielen.

Vor Freude springen

Viele Plattformer wurden mit Hinblick auf Koop entwickelt und wer sich eine strenge Herausforderung sucht, den wollen wir Cuphead ans Herz legen. Es ist ein ausgezeichnetes Spiel für PC, Switch und Xbox, das eure Frustresistenz zerstören und euch brechen wird. Zugänglicher und fast genauso schön ist Rayman Legends, das vollgepackt mit Inhalten für bis zu vier Spieler ist und auf allen Plattformen der aktuellen Generation verfügbar ist. Sonic Mania ist eine weitere, gute Option für Freunde von klassischen 2D-Jump'n'Runs und wir wollen auch einen unserer absoluten Favoriten hervorheben: Spelunky. Ein weiteres gutes Koop-Spiel ist Little Big Planet 3, das uns mit einer Reihe kreativer Tools und (an dieser Stelle eine kleine Warnung) eine fast schwindelerregende Auswahl an DLC überrumpelt.

In diesem Bereich zeigt Nintendo naturgemäß eine reichhaltige Auswahl an Plattformern, deshalb wollen wir direkt mit Super Mario Odyssey starten. Wer klassisch in 2D-Sidescroller-Manier springen möchte, der sollte sich stattdessen mit Super Mario Maker 2 beschäftigen, da uns dieses Spiel ein paar sehr mächtige Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen wir unsere eigenen Kurse erstellen können. Das Game gewährt uns außerdem Zugriff auf eine unerschöpfliche Menge an Inhalten (einschließlich einiger unfassbar schwieriger, von Spielern erstellter Level).

Sportsgeist

Wir haben Rocket League bereits erwähnt, aber es gibt noch eine Reihe weiterer, großartiger Titel, die auf mehr oder minder realen Sportarten basieren. Eine persönliche Empfehlung würde auf FIFA 20 fallen, denn Fußball geht bei den Deutschen ja bekanntlich immer. Daneben sind auch die meisten anderen großen Sportarten im Gaming-Bereich vertreten, weshalb sämtliche Fans etwas Spannendes finden könnten. Egal ob Basketball (NBA 2K20), American Football (Madden NFL 20), Eishockey (NHL 20) oder Golf (The Golf Club 2019/What The Golf?), sportlicher Wettkampf wird in Games seit jeher geschätzt.

Bleibt mobil

Viele Menschen haben keinen Zugriff auf eine Konsole oder einen fähigen PC. Wenn ihr zu diesen Spielern gehört, dann ist Part Time UFO ein äußerst charmantes, physikbasiertes Spiel, das ihr auf dem Handy spielen könnt. Ridiculous Fishing ist ebenso zugänglich und macht eine Menge Spaß. Mobile Plattformen sind zudem ein großartiger Ort für Rätsel, was Variationen von Tetris und den Bejeweled-Spielen miteinschließt. Die Games haben damals schon Spaß gemacht, sie haben auch heute noch Faszination. Wer mit seinen Kids gemeinsam an einem eigenen Bauernhof arbeiten möchte, den wollen wir noch Stardew Valley ans Herz legen. Es ist ein herausragendes Angebot, aufgrund der Lesemenge aber nicht wirklich für jüngere Kinder geeignet.

Roguelikes bieten dank der großen Herausforderung eine Menge Wiederspielbarkeit, was allerdings auch bedeutet, dass es sich nicht für alle Spielertypen eignet. Der skurrile Weltraum-Shooter Galak-Z ist auf mehreren Plattformen unterwegs, einschließlich mobiler Geräte. Außerdem erwähnenswert ist der exzellente vertikale Plattformer Downwell. Wenn ihr ein Tablet habt, empfehlen wir euch FTL: Faster Than Light - allerdings müsst ihr hier den Vorleser für eure Kids übernehmen.

Erlebt gemeinsam ein Abenteuer

Auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid, es gibt auf jeder Konsole großartige, familienfreundliche Abenteuer. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für alle Switch-Spieler absolute Pflicht, denn es ist ein aufregendes Abenteuer, das eine großartige Möglichkeit bietet, um dutzende Stunden totzuschlagen. Auf derselben Plattform gruselt man sich familiengerecht in Luigis Mansion 3, was ein absoluter Hingucker ist. Wir wollen auch Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda erwähnen, weil das Spiel Ohrwurmcharakter hat und somit ein Leckerbissen für Spieler jeden Alters ist (wenn ihr keine Switch habt, reicht das einfache, alte Crypt of the NecroDancer aus).

Die Playstation 4 bietet viele herausragende Abenteuer für Erwachsene, ist für jüngere Spieler aber ein wenig dürftig (vielleicht am ehesten Knack 2). Die Xbox One schneidet mit Super Lucky's Tale kaum besser ab, aber es gibt auf beiden Plattformen natürlich eine Fülle von plattformübergreifenden Spielen, die den Kleinen einige schöne Erlebnisse bieten. Dragon Quest Builders 2 ist ein gutes Beispiel dafür und die seichte RPG-Erfahrung Portal Knights hat sich in meinem Haus ebenfalls als sehr beliebt erwiesen. Wer seine Abenteuer geführter mag, der könnte mit Telltales Minecraft: Story Mode einigen Spaß haben.

Das Beste haben wir uns natürlich bis zum Schluss aufgehoben und wer uns schon eine Weile liest, wird sicher bereits auf den "Geheimtipp" gewartet haben: Untitled Goose Game. Es ist nicht das längste Spiel und es wird euch nicht so lange unterhalten, wie einige der anderen Titel in dieser Liste. Trotzdem lohnt es sich, denn jede einzelne Minute ist der absolute Spaß. Es ist so charmant, dass ihr es abends heimlich weiterspielen werden wollt und die Kinder lieben es.

Mehr als nur ein Spiel

Wenn ihr nach etwas sucht, das mehr erfordert als Laufen und Springen, dann habt ihr ebenfalls verschiedene Optionen zur Auswahl. Nintendo hat großartige Arbeit geleistet, um Papercraft und Gaming in Nintendo Labo zu verbinden (mit einem der Packs könnt ihr ein eigenes VR-Headset herstellen). Die verschiedenen Geräte, die man damit anfertigt, benötigen viel Zeit bei der Bastelei, was bereits eine gute Möglichkeit ist, um die Kinder zu beschäftigen (und deshalb sind wir doch alle hier, richtig?).

Lego bietet in diesem Bereich mit Lego Dimensions ebenfalls eine gute Option an. Das Game ist mit Spielsets ausgestattet, die manuell zusammengebaut werden müssen, bevor sie im virtuellen Videospiel verwendet werden können. Die Reihe ist sicherlich interaktiver als Skylanders und Disney Infinity, obwohl alle drei Beispiele auf einer ähnlichen Prämisse basieren - reales Spielzeug auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken. Bevor ihr damit anfangt, müsst ihr allerdings wissen, dass die Sammelei teils unglaubliche Ausmaße annimmt und richtig ins Geld gehen kann.

Ein weiteres, kreatives Unterfangen, diesmal auf der Playstation 4, ist Media Molecules Dreams, das nicht nur eine Fülle extravaganter, von Spielern erstellter Erlebnisse bietet, sondern mit den leistungsstarken, kreativen Tools eigene Vorhaben realisiert. Ihr müsst allerdings Raketenwissenschaftler sein, um das alles verstehen und an eure Kinder weitergeben zu können...

Wir hoffen, dass wir hier ein paar Empfehlungen aussprechen konnten, mit denen ihr und eure Kinder eine tolle Zeit habt. Lasst uns wissen, wie der nächste Spieleabend verlief und welche weiteren Empfehlungen ihr für uns habt.