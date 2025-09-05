Spiele dieses Wochenende Madden NFL 26, Top Spin 2K25 und mehr kostenlos mit dem Game Pass

HQ

Zusätzlich zu einer Auswahl neuer Spiele zum Herunterladen mit Ihrem Game Pass-Abonnement erhalten Sie jedes Wochenende sogenannte Freispieltage. Dies ist eine Auswahl von normalerweise drei Titeln, die Abonnenten von Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard und Game Pass Ultimate bis Montagmorgen um 9:00 Uhr ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können, sodass Sie genügend Zeit haben, sie zu erkunden und vielleicht sogar einige zu beenden.

Normalerweise berichten wir darüber in ganz besonderen Wochen, und da du das jetzt liest, hast du wahrscheinlich schon herausgefunden, dass es eine wirklich gute Woche ist. Das liegt daran, dass es nicht weniger als vier Spiele zum Ausprobieren gibt, darunter ein neu veröffentlichter Sporttitel.

Wie üblich gibt es auch einige ziemlich große Rabatte auf die gesamte Auswahl, und diese Woche ist keine Ausnahme. Hier sind die enthaltenen Spiele, die Sie jetzt herunterladen und ausprobieren können:



Madden NFL 26



Top Spin 2K25



Jenseits von Galaxyland



Naruto zu Boruto: Shinobi-Stürmer



All dies ist großartig, daher denken wir auf jeden Fall, dass Sie die Gelegenheit nutzen sollten, sie sich anzusehen.