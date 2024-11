Spiele dieses Wochenende kostenlos Like a Dragon: Infinite Wealth, College Football 25 und Dustborn

HQ

Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass Microsoft vor jedem Wochenende eine Auswahl von normalerweise drei Spielen anbietet, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, für jeden, der Game Pass Core oder Game Pass Ultimate besitzt, und zwar über ein Programm namens Free Play Days. Hier bei Gamereactor versuchen wir zu berichten, wenn es bessere und/oder größere Titel im Angebot gibt und genau das haben sie heute. Es gibt fünf sehr unterschiedliche Spiele, von denen wir glauben, dass sie viele von euch interessieren könnten.



Staubgeboren



EA Sports College Football 25



Jujutsu Kaisen Verfluchter Zusammenstoß



Like a Dragon: Unendlicher Reichtum



Serielle Reiniger



Alle können ab sofort kostenlos heruntergeladen und bis Montagmorgen um 09:00 Uhr gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Verkauf für alle Titel, und wenn Sie sich entscheiden, einen von ihnen zu kaufen, können Sie natürlich mit Ihrer Speicherdatei weiterspielen.

Dustborn hat jedoch ein Zeitlimit von zwei Stunden, während Like a Dragon: Infinite Wealth ein Zeitlimit von zehn Stunden hat. In beiden Fällen sollte das ausreichen, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was sie zu bieten haben.