Spiele, die sich vor September 2023 in der Entwicklung befinden, sind von den SAG-AFTRA-Streiks nicht betroffen

Am späten Abend berichtete Eirik über die Nachricht, dass die SAG-AFTRA erneut streiken wird, diesmal speziell im Videospielsektor, um die Art und Weise zu bekämpfen, wie künstliche Intelligenz (und einige andere Dinge) in der Branche eingesetzt werden.

Da die Entwicklung von Spielen in der Regel viel länger dauert als bei Filmen als bei Fernsehsendungen, gingen wir davon aus, dass dies keine Auswirkungen auf die Spielewelt haben wird, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren Spiele sehen, die einen Teil des Entwicklungsprozesses ausmachen. Dies führte natürlich dazu, dass sich viele über Grand Theft Auto VI wunderten.

In einer Erklärung, die Kotaku zur Verfügung gestellt wurde, wurde von Take-Two, der Muttergesellschaft von Rockstar, bestätigt, dass GTA VI von den Streiks ausgenommen ist und nicht betroffen sein wird.

Ein Sprecher von Take-Two sagt: "Ich kann bestätigen, dass GTA VI ausgenommen ist."

Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Arbeit mit SAG-AFTRA-Mitarbeitern an dem Projekt bereits abgeschlossen ist, denn es wird auch bestätigt, dass GTA VI in der SAG-AFTRA-Datenbank immer noch als ein Spiel aufgeführt ist, an dem Menschen arbeiten können, da erwähnt wird, dass "jedes Spiel, das sich bereits vor September 2023 in der Entwicklung befindet, ebenfalls ausgenommen ist".

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass selbst viele Spiele, die wir in den Jahren 2025 und 2026 und vielleicht sogar 2027 und darüber hinaus sehen werden (was bedeutet, dass The Witcher 4 und Cyberpunk 2.0 noch sicher sein könnten, da sie sich in irgendeiner Weise bei CD Projekt Red schon seit einiger Zeit in der Entwicklung befinden) nicht von diesen Streiks betroffen sein werden, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen noch weiter in der Zukunft zu sehen sein könnten.