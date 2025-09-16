Spiele, die sich seit mehr als 9 Monaten im Early Access befinden, sind laut neuem Bericht in Gefahr

HQ

Der Early Access wird heute immer konsequenter von kleinen und großen Teams in der Gaming-Welt übernommen. Viele Spiele geben den Spielern die Möglichkeit, früh einzusteigen und zu sehen, wie ein Erlebnis im Laufe der Zeit wächst, aber anscheinend sollte man als Entwickler sein Spiel nicht länger als 9 Monate im Early Access liegen lassen, wenn man es wachsen sehen will.

Das berichtet NewZoo (via Insider Gaming), das sich alle Spiele im Early Access genau angesehen und analysiert hat, wie sich ihre Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die Spielerbindung ist in den ersten 4-6 und 7-9 Monaten nach dem Early-Access-Start sehr hoch, sinkt aber mit der Zeit schnell ab. Die Statistiken zeigen zwar einen Aufschwung nach den Monaten 22-24, aber dies wurde offenbar durch Ausreißer wie V Rising und Ready or Not getrieben.

Ein 6-monatiges Zeitfenster wird als der Sweet Spot angesehen, wenn man möchte, dass Spieler bleiben und mehr Leute kommen, sobald das Spiel für 1.0 bereit ist. Natürlich sticht Baldur's Gate III als Beispiel für ein Spiel hervor, das Jahre im Early Access verbracht hat und die Leute immer noch beeindruckt hat, aber Spiele wie dieses werden laut den Daten von NewZoo als Ausnahme von der Regel angesehen.

Hades II soll nächste Woche außerhalb des Early Access erscheinen, und wir müssen sehen, ob es auch die Regel brechen kann oder ob es eine Weile hätte warten sollen, bevor es in die Early Access-Versionen aufgenommen wird.