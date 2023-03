Spiele, die in TV-Serien verwandelt werden sollten - Teil 2

HQ

Wir sind zurück mit einigen weiteren Spielen, die in TV-Serien adaptiert werden sollten, aber ihr könnt den ersten Artikel hier lesen!

Grand Theft Auto

Das sind niedrig hängende Früchte und etwas, das die Fans schon seit Jahren sehen wollten. Ein Film über Grand Theft Auto und insbesondere das fünfte Spiel der Reihe wäre eine unglaublich beliebte Adaption, aber was wäre, wenn Sie noch größer träumen und eine ganze TV-Serie von Anfang bis Ende erschaffen würden? Ein Mammutprojekt natürlich, aber was für ein Meisterwerk wäre es und was für eine Besetzungsliste man aufstellen könnte. Michael Mann produziert und Martin Scorsese führt Regie. Harte Jungs, die schon einmal dort waren und mit Begeisterung Gangster-Zeug und Heist-Filme gemacht haben. Tarantino hat Gaststars in den Trevor-Episoden, in denen die Dinge wirklich außer Kontrolle geraten müssen.

Für das Casting könnte man Walton Goggins als Trevor haben, so psychotisch und brillant verrückt wie Boyd Crowder in Justified. Pedro Pascal könnte unser Michael sein. Pascal ist jetzt heiß und könnte genauso gut diese Star-Power in die Serie bringen. Sie sind sich nicht ganz ähnlich, aber Joel und Pascal waren es auch nicht. Nein, er wäre großartig als der Typ mittleren Alters mit fragwürdigen Moralvorstellungen und bunten Hemden und dann könnte Michael B. Jordan als Franklin spielen. Der Junge mit dem großen Herzen, der das Gesetz brechen will, aber es nicht mag, wenn jemand verletzt wird.

Neben GTA V könnten wir auch eine Adaption von Tommy Vercetti aus Vice City sehen. Hier stelle ich mir Robert Pattinson vor. Groß und stattlich, charismatisch, trocken und trocken, genau wie Vercetti. Niko Belic basiert zwar bereits auf Vladimir Mashkovs Figur in Behind Enemy Lines aus dem Jahr 2001, aber wenn man ehrlich ist, ist er Jason Statham gewidmet. Es ist eine Rolle, die er an jedem Tag der Woche einnimmt. Claude im dritten Spiel ist etwas schwieriger zu besetzen, es ist immerhin ein pixeliger Gentleman aus der Vergangenheit, aber Rami Malek wäre kein Katzenpiss.

Bioshock

Es ist bereits ein Film auf dem Weg, aber ich hatte ehrlich gesagt keine hohen Erwartungen an Francis Lawrences Netflix-Adaption. Nein, stattdessen hätte ich hier gerne eine Mini-Serie von Craig Mazin gesehen. Der Schöpfer von Tschernobyl und The Last of Us weiß, wie man eine großartige und schockierende Geschichte dunkel und emotional macht. In seinen Händen hätten 8-10 Episoden etwas Außergewöhnliches sein können, eine Erfahrung, die wir nicht so schnell vergessen würden. Und da Mazin demnächst auch in einen Vorfall mit einem Golfschläger verwickelt sein wird, warum nicht noch einen machen?

Detroit wird Mensch

David Cages Zukunftsvision ist perfekt für eine TV-Serie. Nun, eigentlich ist es Ray Kurzweils Vision, da das Spiel hauptsächlich auf dem Roman The Singularity Is Near basiert, aber unabhängig davon sage ich, dass es in den richtigen Händen alle Möglichkeiten für Größe gibt. Ein emotionaler Neo-Noir-Thriller mit vielen Wendungen, die von einem kreativen Meister, jemandem wie Denis Villeneuve, visuell in einen wahren feuchten Traum verwandelt werden könnten. Es ist nicht so weit entfernt von Dune, Ankunft und Blade Runner. Taron Egerton als Connor, Jennifer Lawrence als Kara. Jesse Williams, der die Stimme von Markus ist, ist immerhin ein einigermaßen versierter Schauspieler, mit fast 300 Episoden von Grey's Anatomy auf dem Buckel, also kann er bleiben. Nick Offerman könnte natürlich ein großartiger Hank sein, kann aber auch Jeff Bridges hier beitreten, wenn es sein muss. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Clancy Brown als Charakter zurückkehrt.

Manhunt

Hier sehe ich eine Inszenierung, die über alle Grenzen hinaus brutal ist. Genau wie bei den Spielen ist es das Ziel, für alle Zeiten aus so vielen Teilen des Planeten wie möglich verbannt zu werden. Vielleicht keine erfolgreiche Geschäftsidee, aber so kann es manchmal sein und Rockstar kann es sich immer noch leisten, dies für mich zu tun. Was du auf den Schaukeln verlierst, machst du auf den Karussells wieder wett und so weiter. Aber hier sprechen wir von einer allgegenwärtigen Atmosphäre, die das Blut gefrieren lässt und die ohnehin schwache Psyche zum Reißen bringt. Grindhouse in Hülle und Fülle.

Lite Motel Hell, Teil des letzten Hauses in der Sackgasse. Säge, Herberge. Filme wie Texas Chainsaw Massacre sollten sich im Vergleich dazu wie eine Kinderparty anfühlen. All meine dunkelsten Sehnsüchte und tiefsten Abgründe sind da, um umarmt zu werden. In der Rolle des James Earl Cash stelle ich mir jemanden vor, der wirklich übermütig ist, eine kurze Zündschnur hat und extrem gewalttätig ist. Am liebsten ein Typ, der sich ständig weigert, den Kühlschrank loszulassen. Willkommen Jon Bernthal! Als Piggsy, der kannibalistische, dickköpfige Massenmörder, steht außer Frage, John Cena. David Fincher, Eli Roth und Ari Aster teilen sich die Regie und sorgen für eine wirklich düstere und verstörende Atmosphäre.

Dead Space

Es kursierte das Gerücht, dass John Carpenter an einem Film über Dead Space beteiligt sein würde, was sich später als falsch herausstellte, aber es wäre trotzdem etwas gewesen. Aber wir denken, dass eine TV-Serie noch besser sein könnte. Es wäre eine schmerzhaft klaustrophobische Show, in der der plötzliche Tod immer hinter jeder Ecke wartet. Eine schrecklich schweißtreibende Erfahrung, wie man sie seit Alien nicht mehr gesehen hat. Gefangen, gejagt und allein. Kalt, feucht und blutgetränkt. Michael Fassbender als Isaac Clarke, sagst du? Ja, warum nicht. Immerhin hat er schon einmal in fremden Umgebungen herumgehangen und selbst wenn der Recorder diesmal nicht mitkommt, kann er vielleicht Take Me Home Country Roads durchziehen, während Aliens in den engen Korridoren abgeschlachtet werden.

Assassin's Creed

Der bereits erwähnte Fassbender wird jedoch nicht dabei sein, wenn Assassin's Creed endlich Erlösung in Form eines echten Blockbusters bekommt. Wir sollten den Gräuel einer Adaption vergessen, die vor sieben Jahren veröffentlicht wurde, wo nichts funktionierte und Fassbender der müdeste Attentäter aller Zeiten war. Es ist an der Zeit, das jetzt mit einer umfassenden Geschichte zu beheben, vom antiken Griechenland 430 v. Chr. bis zum viktorianischen London im späten 19. Jahrhundert. Wahrscheinlich mindestens zehn Saisons und Milliarden von Dollar im Budget.

Es wäre natürlich ein riesiges Ensemble beteiligt, in dem die Charaktere auch allmählich durch die verschiedenen Teile altern. Ezio Auditore da Firenze zum Beispiel ist in seinen späten Teenagerjahren in Assassin's Creed II und mittleren Alters in Brotherhood, also gibt es eine Herausforderung beim Casting, und es gibt auch männliche und weibliche Protagonisten zur Auswahl in den letzten drei Spielen, also müssen die Schöpfer entscheiden, welchen Eivor sie auf die Reise mitnehmen wollen, aber meine Güte, was für ein episches Abenteuer das sein könnte. Es ist genug, um Sie dazu zu bringen, nach den riechenden Salzen zu greifen, wenn Sie nur daran denken.

Haben wir ein Spiel verpasst? Was denkst du, könnte eine großartige TV-Serie ausmachen?