Spiele, die in TV-Serien verwandelt werden sollten

HQ

Ich sollte diesen Artikel wirklich nicht schreiben. Ich sollte nicht einmal darüber nachdenken. Weil wir alle wissen, wie schlimm es normalerweise ist. Resident Evil, Doom, Warcraft, Max Payne, Need for Speed, Far Cry, Rampage, Mortal Kombat, Street Fighter, House of the Dead, Halo, Assassin's Creed , Uncharted.... Viele großartige Spiele wurden im Laufe der Jahre in einen Film oder eine TV-Serie verwandelt und alles an diesen Adaptionen war schlecht. Alles.

Aber inmitten all dieses fantastisch trüben Durcheinanders von lausigen Adaptionen, die von Leuten ohne Leidenschaft und Wissen über das Ausgangsmaterial gemacht wurden, gibt es eine schimmernde brillante Ausnahme. The Last of Us. Die HBO Max-Drama-Serie, die eine ganze Welt verzaubert hat und die erste Live-Action-Videospiel-Adaption, die das Ausgangsmaterial wirklich ehrt, feiert und respektiert und die Geschichte aus dem Spiel zu etwas mehr ausfüllt und erweitert. Im Folgenden haben wir uns bei Gamereactor eine Reihe verschiedener TV-Serien-Adaptionen ausgedacht, die wir mit der gleichen respektvollen, reaktionsschnellen, gut gemachten und sorgfältigen Behandlung wie Naughty Dogs erstaunliches Spiel aus dem Jahr 2013 erhalten möchten.

Call of Duty

Werbung:

Seal Team Six, Navy Seals, Terminal List, The Line, The Selection... Es gibt viele TV-Serien, die auf echten Kriegsgeschichten und dem wunderbar ausgeschmückten Bild des ultimativen Soldaten der Spezialeinheiten basieren, und wenn ein Spiel für eine Serie dieser Art geeignet wäre, dann ist es die primäre Cash Cow von Activision. Wir wollen Price, Ghost, Tavish, Mason und Frank Woods in verschiedenen Handlungssträngen sehen, die Menschen im Krieg über mehrere Jahrzehnte hinweg porträtieren.

Red Dead Redemption

Es besteht kein Zweifel, dass Rockstar in seinen ultra-ambitionierten Western-Titeln zwei großartige Geschichten erzählt hat und dass die Fans nach mehr dürsten. Hier bei Gamereactor bewundern wir die Arbeit, die in die Welt gesteckt wurde, die Mythologie, die Charaktere und das Setting beider Spiele, die eine Zeit in der amerikanischen Geschichte umrahmen. Western haben sich in der Regel in Form von Filmen und Fernsehsendungen gut geschlagen. In einer Traumwelt würden wir gerne ein Multi-Milliarden-Dollar-Projekt sehen, das von Produktionsqualität durchtränkt ist, Tabak kaut und schmutzige Revolverhelden mit einem Drehbuch, das von Dan Houser selbst geschrieben oder zumindest teilweise geschrieben wurde.

Werbung:

Killzone

Sich vorstellen... Eine straffe, thrillerartige Dramaserie darüber, wie der Krieg zwischen der ISA und Helghan eskaliert, mit engen politischen Spannungen, gescheiterten Verhandlungen, Arroganz, Stolz und Loyalität, gemischt mit Kriegsszenen aus Killzone 2. Es wäre natürlich teuer. Allein das Szenenbild und alle Kostüme würden viel kosten, ganz zu schweigen von dem Umfang und dem Umfang, der gewählt werden müsste, aber wir können immer träumen.

The Walking Dead

Tief im Inneren wollen wir alle die TV-Serienadaption von Kirkmans fantastischen Comics von AMC vergessen und stattdessen das Ganze wieder von vorne beginnen. In diesem Fall würden wir es definitiv vorziehen, dass die The Walking Dead TV-Serie auf Telltales fantastischem Spiel und auf den Charakteren von Lee, Clem, Christa, Omid, Ben und Kenny und ihrer harten Reise durch ein von Zombies verseuchtes Amerika basiert. Wir wollen engere und bessere Charakterporträts, wie man sie in The Last of Us sieht, mit mehr Respekt vor dem Ausgangsmaterial und mehr Drama, das sich anfühlt und etwas bedeutet, anstatt dass Rick Grimes neun Episoden hintereinander auf der gleichen elenden Lichtung steht.

Mass Effect

Biowares meisterhaftes Science-Fiction-Epos ist für das TV-Serienformat gemacht, obwohl wir verstehen, dass es angesichts des Umfangs und der Produktionsqualität, die erforderlich wären, sehr teuer sein könnte. Natürlich würden wir hier keine Babylon 5-Sets akzeptieren, aber wir bräuchten schönere Orte und einen besseren Einsatz von Effekten als das, was zum Beispiel in The Mandalorian geboten wird, und einen viel dunkleren Ton als die meisten des Genres. Wir wollen, dass Commander Shepard im TV-Serienformat verewigt wird. Könnt ihr uns hier beim Traumcasting helfen?

God of War

Kratos. Thor. Odin. Freya. Sindri. Artreus. Brok. Auflage. Mimir... Es gibt genug großartige Charaktere in den neuesten Spielen des Sony-eigenen Santa Monica Studios, um eine TV-Serie zu bauen, die im nordischen Mythos verwurzelt ist und monotone Schnarchpartys wie Vikings oder House of Dragons aus den Socken hauen könnte. Amazon arbeitet bereits an einer God of War-Serie, und hoffentlich hat der Erfolg von The Last of Us ihr genug Tritt in den Hintern gegeben, um sicherzustellen, dass die Geschichte von Kratos und Atreus gut erzählt wird.

Haben wir etwas verpasst? Lass uns wissen, welche Spiele du gerne als TV-Serie adaptiert sehen möchtest?