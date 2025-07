Spiele, die geliebte Franchises fast ruiniert hätten

HQ

Auch die Sonne hat ihre Flecken, wie man so schön sagt. Aber er bleibt die Sonne, ein Stern, der immer noch zuverlässig Wärme liefert. Dies ist auch in der Welt der Spiele der Fall, wenn auch in kleinerem Maßstab. Denn Tatsache ist, dass selbst unsere beliebtesten und gefeiertsten Spielserien schwarze Schafe in ihrer Geschichte haben, die so schlimm waren, dass sie drohten, die gesamte Marke in den Abgrund zu ziehen.

Aber das ist nicht passiert, und nachdem das gesagt ist, dachte ich, ich werfe einen Blick zurück und schaue mir das schwarze Schaf an, das fast die geliebte Spielserie ruiniert hätte.

Bomberman: Akt Null (Xbox 360 / 2006)

Was macht man, wenn man eine geliebte und bunte Multiplayer-Serie voller Charme und Partystimmung hat, aber das Konzept auf eine Konsole ausweiten möchte, die für Western-Action bekannt ist? Nun, man schmeißt alles, was die Fans lieben, aus dem Fenster und verwandelt Bomberman in eine dunkle, verschwitzte Cyberpunk-Tötungsmaschine. Act Zero wirkt wie ein Braindump epischen Ausmaßes, bei dem keine einzige Entscheidung gut war. Jeder hasste die tristen Umgebungen, das grotesk langweilige Design und das beschissene Gameplay legten die Bomberman-Serie in den Gefrierschrank, bis Konami endlich erkannte, was schief gelaufen war und wie man neue Spieler erreicht... Nämlich indem man gute Spiele macht.

Castlevania: Judgement (Wii / 2008)

Rückblickend ist es leicht zu verstehen, warum Konami alle seine Entwickler verlor und schließlich die Hälfte der Spielewelt verließ. Nach der PlayStation 2-Ära und dem Aufkommen von Wii und Xbox waren sie völlig verloren. Statt weiterer Spiele im Stil von Castlevania: Symphony of the Night haben wir ein Kampfspiel mit bewegungssensitiver Spielsteuerung für die notorisch schuppige Wii bekommen. Judgment schaffte es, sowohl alte Fans als auch potenzielle Neueinsteiger zu verprellen und war ein totaler Nebenschauplatz, der die Serie nirgendwo hinbrachte, außer vielleicht direkt in die Stille.

Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One / 2017)

Es sollte der Beginn von etwas Neuem sein - ein neuer Kapitän, neue Abenteuer, neue Geheimnisse. Aber Andromeda wurde stattdessen zu einer Lektion darin, wie man eine Marke mit übertriebenem Ehrgeiz, technischen Problemen und verwässertem Design versenkt. Das Einzige, was uns wirklich glücklich gemacht hat, waren die auffällig miesen Gesichtsanimationen, die zu beliebten Memes wurden, und Andromeda hat Bioware im Alleingang in ein Studio verwandelt, über das die Leute gelacht haben, und Mass Effect wie einen billigen Ausverkauf wirken lassen. Was eine Wiedergeburt sein sollte, wurde eher zu einem Abschied.

Metroid: Other M (Wii / 2010)

Vielleicht war es eine gute Idee, als Nintendo beschloss, Team Ninja Samus Aran managen zu lassen. Jetzt würde sie eine Stimme und mehr emotionale Tiefe haben. Das Problem? Sie verwandelten eine ikonische, unabhängige Heldin in eine passive Figur, die Befehle von Männern im Hintergrund entgegennahm, die völlig irrational handelten. Abgerundet wurde dies durch eine verwirrende Erzählstruktur und eine Spielsteuerung, die eher wie ein Gruppentest der Frustration wirkte, und das Ergebnis führte zur längsten Pause der Serie, seit Super Metroid auf den Super Nintendo-Markt kam.

Resident Evil: Survivor (PlayStation / 2000)

Wie kann sich Resident Evil von einem einzigen Spiel bedroht fühlen, denkst du vielleicht? Nun, im Jahr 2000 war die Serie erst vier Jahre alt und dies war das vierte Spiel, das veröffentlicht wurde. Capcom hatte sich in den Kopf gesetzt, dass es Zeit für einen Light-Shooter war. Aber die Grafik war, gelinde gesagt, glanzlos und die Sprachausgabe war so schrecklich, dass hier der Begriff "cringe" zum ersten Mal auftauchte. Glücklicherweise hat Resident Evil den Missbrauch überlebt, aber leider hat Capcom die Serie regelmäßig mit anderen ähnlichen Spielen und sogar Multiplayer-Titeln missbraucht, was ich als Versuch annehme, zu sehen, wie viel die Fans ertragen können, bevor sie die Serie aufgeben.

Star Fox Zero (Wii U / 2016)

Die Fans hatten genervt, genervt, genervt und zehn Jahre auf einen neuen Star Fox gewartet. Und schließlich war es soweit. Aber Nintendo macht das, was Nintendo tut, und überraschenderweise liefert es oft etwas völlig anderes als das, was sich die Fans erhofft haben. Anstelle von etwas, das von Lylat Wars inspiriert war, bekamen wir eine Art Experiment mit zwei Bildschirmen und einem besonders ermüdenden Setup. Anstelle von rasanter Weltraum-Action war dies ein Spiel, mit dem wir eher zu kämpfen hatten, als dass wir es genossen. Die Wii U befand sich bereits in der Endphase und Star Fox Zero trug nicht gerade dazu bei, ihre Popularität zu steigern. Es war eine verpasste Gelegenheit und ein bitteres Beispiel dafür, dass Nintendo sich zu sehr in sein eigenes Gimmick verliebt hat - und seitdem wurde kein weiterer Star Fox veröffentlicht, trotz des Nörgelns und Nörgelns und Nörgelns der Fans.

Tomb Raider: Der Engel der Finsternis (PlayStation 2 / 2003)

Nach fünf mehr oder weniger ähnlichen Spielen von abnehmender Qualität begann Laras Popularität zu schwinden. Angel of Darkness sollte hier jedoch Abhilfe schaffen, indem sie den düsteren Trend einer Ära aufgriffen, in der Dunkelheit gleich gut war. In der Praxis bedeutete dies eine Lara mit viel Eyeliner, aber ihre Ambitionen wurden unter ihrem eigenen Gewicht zermalmt. Details wie minderwertige Steuerung, Bugs, lausige Sprachausgabe und beschissene Flugbahnen führten dazu, dass das Spiel Lara ein für alle Mal durchlöcherte. Es wurde so schlimm, dass Core Design die Serie verlor und schließlich dazu führte, dass Lara Croft einen Reboot nach dem anderen und Neuveröffentlichungen durchmachte, bevor sie 2013 endlich ihre Form in dem Fall fand, der einfach Tomb Raider hieß.