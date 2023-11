Spiele die ersten zwei Stunden von Baldur's Gate III kostenlos auf PS Plus

HQ

Ultimate GOTY bei den Golden Joystick Awards, Game of the Year nominiert bei The Game Awards, eine perfekte Punktzahl in den meisten Bewertungen (einschließlich unserer) und Millionen dankbarer Spieler bestätigen die Qualität von Baldur's Gate III. Ein Spiel, das Gamer auf PC, Xbox (wenn die Veröffentlichung auf der TGA angekündigt wird) und PlayStation 5 nicht verpassen sollten, wo es jetzt in digitaler (und physischer Vorbesteller-) Form erhältlich ist. Aber wenn du Larians Meisterwerk noch nicht kennst, kannst du jetzt die ersten zwei Stunden kostenlos spielen, wenn du bereits PlayStation Plus Premium-Mitglied bist.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, können Sie in der höchsten Stufe des Abonnementdienstes von Sony zeitlich begrenzte Versionen der neuesten Veröffentlichungen auf der Konsole spielen, aber BG3 hat es noch nicht dorthin geschafft? bis heute. Seit heute Morgen sind sowohl Baldur's Gate III (zwei Stunden Spielzeit) als auch Der Herr der Ringe: Gollum (einstündige Testversion) auf PS Plus Premium verfügbar. In diesem Fall werde ich mich auf die Seite der Voreingenommenheit begeben und wenn Sie nur Zeit in Ihrem Leben haben, eines davon auszuprobieren... besser mach es zu Larians RPG.