Spiele, die auf dem Xbox Games Showcase vorgestellt wurden, werden nächste Woche ausführlich vorgestellt

HQ

Microsoft hält diesen Sonntag seinen Xbox Games Showcase ab, bei dem wir natürlich viele Spiele sehen werden, sowohl neue Informationen als auch Trailer für die bereits angekündigten - sowie brandneue Titel und andere aufregende Dinge.

Aber die Veranstaltung wird voraussichtlich etwa 90 Minuten dauern (zwei Stunden mit der Call of Duty: Black Ops 6 -Präsentation danach) und das bedeutet natürlich einen begrenzten Platz für jeden Titel, und in diesem Sinne teilt uns Microsoft jetzt über Xbox Wire mit, dass wir in der kommenden Woche weitere Informationen zu den ausgestellten Spielen erhalten werden:

"Ab Montag, dem 10. Juni und während der gesamten Woche, wird der offizielle Xbox-Podcast eine Reihe von Sonderepisoden ausstrahlen, die Updates und tiefere Einblicke in Titel bieten, die während des Xbox Games Showcase vorgestellt wurden. Diese Shows werden täglich auf dem YouTube-Kanal und den Podcast-Diensten von Xbox veröffentlicht, mit begleitenden Artikeln auf Xbox Wire. Wir freuen uns darauf, nach Abschluss des Showcase weitere Details bekannt zu geben."

Wir werden natürlich all diesen Deep Dives folgen und Ihnen hier auf Gamereactor mehr darüber erzählen. Gibt es ein bestimmtes Spiel von Microsoft, auf das Sie neugierig sind?