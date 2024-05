Spiele Crime Boss: Rockay City und das komplette Destiny 2-Erlebnis dieses Wochenende kostenlos

HQ

Die dieswöchige Runde des Free Play Days-Programms von Microsoft wurde jetzt enthüllt, und an diesem Wochenende wird eine wirklich schöne Auswahl angeboten. Alles, was Sie brauchen, um diese Titel herunterzuladen und sie bis 9 Uhr am Montagmorgen so oft zu spielen, wie Sie möchten, ist ein Abonnement für Game Pass Core oder Game Pass Ultimate, und wie üblich gibt es im gleichen Zeitraum große Rabatte, wenn Sie einige davon behalten möchten.

• Destiny 2 (Festung der Schatten, Jenseits des Lichts, Die Hexenkönigin)

• Verbrecherboss: Rockay City

• Städte: Skylines Remastered

• Aus dem Weltraum

Die Hauptattraktion hier ist wahrscheinlich Destiny 2 mit allen Erweiterungen (auch für PlayStation 5 enthalten), aber probieren Sie auch das mit Prominenten gespickte Crime Boss: Rockay City aus. Wir können es nicht guten Gewissens zum vollen Preis empfehlen (aber es hat seine Vorzüge), aber es ist sicherlich ein unterhaltsames Vergnügen, es auszuprobieren.