Spiele, auf die Sie achten sollten - Juli 2024

Summer Game Fest ist endgültig vorbei und jetzt befinden wir uns in der einlullenden Phase der Saison, in der die Temperaturen in die Höhe schießen und wir in gespannter Erwartung auf die Gamescom Ende August warten. Während der Juli in Bezug auf Neustarts oft sehr karg sein kann, haben wir in diesem Jahr eine anständige Auswahl an vielversprechenden Spielen, die ihr Debüt feiern, von erwarteten Erweiterungen über erzählerische Abenteuer bis hin zu Retro-Sammlungen und Action-RPGs bis hin zu verschiedenen Sportoptionen und Strategieerlebnissen. Es gibt eine Menge, auf das man sich im Juli freuen kann, also lassen Sie uns in diesem Sinne in dieses nächste Kapitel von Games To Look For eintauchen.

The First Descendant (PC, PS5, Xbox Series) - 2. Juli

Den Auftakt des Monats macht Nexons großer Action-Shooter The First Descendant. In diesem Spiel geht es darum, sich mit Freunden zusammenzutun, um eine Sammlung mächtiger Charaktere und Waffen zu verwenden, um gefährliche Gegner zu zerstören und zu besiegen. Es ist der nächste große Titel, der wegen seiner offensichtlichen Ähnlichkeiten mit Bungies MMO-Shooter als Destiny -Killer bezeichnet wird, und wird Anfang des Monats am 2. Juli seine Türen öffnen.

Final Fantasy XIV: Dawntrail (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 2. Juli

Das nächste große Kapitel des MMORPGs von Square Enix führt die Spieler auf einen neuen Kontinent, um die Fähigkeiten zweier neuer Jobs auf die Probe zu stellen. Diese Erweiterung bringt die Spieler an die fantastischen Küsten von Tural, um in eine neue Verschwörungsverschwörung verwickelt zu werden, bei der es darum geht, welche Person der nächste Herrscher der goldenen Stadt im Land werden wird und soll. Mit neuen Dungeons, Schlachtzügen, neuen Herausforderungen und einer erweiterten Level-Obergrenze wird dies ein großes Update für Fans des langjährigen Titels sein.

Anger Foot (PC) - 11. Juli

Der wildeste und knallharteste Titel des Monats. In Anger Foot geht es darum, mit deinen wütenden Füßen die kriminelle Bedrohung von Shit City zu treten und zu zerstampfen, alles als Teil eines Racheplans, nachdem eine der herrschenden Banden deine wertvolle Sneaker-Sammlung gestohlen hat. Chaotisch, actiongeladen, düster und einfach ist dieses Spiel ideal für diejenigen, die ihren nächsten Hotline Miami Kick suchen.

Flock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. Juli

Suchen Sie diesen Sommer etwas Abgeschwächteres und Entspannenderes? Hollow Ponds ' Flock ist eine großartige Option. In diesem Indie-Juwel dreht sich alles darum, ein farbenfrohes und ruhiges Land zu erkunden, während man auf einem großen Vogel reitet, und die Vogelwelt zu dokumentieren und zu studieren, die es unterwegs sein Zuhause nennt. Es ist eine ruhigere und entspannendere Erfahrung, im Moment zu leben, und wird zweifellos perfekt für diejenigen sein, die diesen Sommer nach etwas Ähnlichem wie Bugsnax suchen.

EvilVEvil (PC, PS5, Xbox Series) - 16. Juli

Die Sonne geht vielleicht selten unter, aber das bedeutet nicht, dass der Sommer nicht die ideale Zeit ist, um sich in einer vampirischen Güte zu sonnen. Toadman Interactive will im Juli seine actiongeladene kooperative Vampir-Power-Fantasy EvilVEvil veröffentlichen, die es den Fans ermöglicht, ohne Reue zu rennen und zu schießen und sich durch Horden von Feinden zu beißen und zu krallen. Mit dem Ziel des Spiels, die wahren Absichten eines grausamen Kultistenführers zu ermitteln, scheint EvilVEvil das ideale Spiel zu sein, um Ihren blutrünstigen Drang in diesem Monat zu befriedigen.

Nobody Wants to Die (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Juli

Der Pole Critical Hit Games nimmt uns mit auf eine Reise ins New York des 24. Jahrhunderts im kommenden immersiven Noir-Thriller Nobody Wants to Die. Dieses Spiel versetzt die Spieler in die Rolle von Detective James Karra, während er die Aufgabe hat, den Mord an den Eliten der Stadt aufzuklären, und das alles mit seinem mächtigen Reconstructor-Gerät, das es ihm ermöglicht, Teile eines Tatorts zusammenzusetzen, um Geheimnisse und Hinweise zu finden, die sonst dem bloßen Auge verborgen bleiben. Abenteuer- und Mystery-Fans werden Nobody Wants to Die zweifellos ganz oben auf ihrer Wunschliste haben.

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series) - 18. Juli

Es ist nicht immer einfach, im Sommer in den Urlaub zu fahren, aber zum Glück ist Microbird Games hier, um eine Lösung anzubieten. Der Indie-Entwickler wird die Spieler in seinem kommenden Dungeons of Hinterberg in die Alpen entführen, einem Action-Adventure-RPG, in dem es darum geht, die Umgebung zu erkunden, gefährliche Monster zu töten und Rätsel zu lösen, um die komplexen Dungeons zu erobern, von denen das Spiel seinen Namen ableitet. Mit einem auffälligen Kunststil, einem reibungslosen Snowboard-Bewegungssystem und verschiedenen bunten Einheimischen, die Sie treffen können, sollten Sie sich diesen entzückenden Indie-Film nicht entgehen lassen.

Flintlock: Die Belagerung der Morgendämmerung (PC, PS5, Xbox Series) - 18. Juli

Es ist zu einem Trend geworden, Action-RPG-Gameplay mit dem Töten von Göttern zu kombinieren. Dafür können wir God of War danken. Die Leute von A44 Games geben dem Format in Flintlock: The Siege of Dawn ihre eigene Note, einem Titel, in dem die Spieler die Götter und ihre Armeen von Untoten nach ihrer Ankunft aus dem Great Below besiegen. Durch die Kombination der rasanten und hochmobilen Action und Fähigkeiten von Nor mit den Fähigkeiten des fuchsähnlichen Gefährten Enki musst du hier Magie und Macht einsetzen, um die Stadt Dawn vor der Zerstörung zu retten.

Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) - 18. Juli

Nintendo bietet zwar eine Vielzahl von NES, SNES, GameCube, Game Boy und zusätzliche Titel aus älteren Formaten über sein Switch Online -Abonnement an, aber für diejenigen, die ein anspruchsvolleres Erlebnis suchen, das Ihre Speedrunning-Fähigkeiten auf die Probe stellt, gibt es einen Titel, der diesen Juli heraussticht. Nintendo World Championships: NES Edition vereint über 150 Herausforderungen aus 13 NES-Titeln und fordert dich heraus, sie so schnell wie möglich zu meistern und dir deinen Platz in einer globalen Bestenliste zu verdienen. Dies ist wirklich der Traum eines jeden Speedrunners.

EA Sports College Football 25 (PS5, Xbox Series) - 19. Juli

American College Football ist außerhalb der USA nicht sehr beliebt, aber das bedeutet nicht, dass dieses Spiel nicht trotzdem fesselnd ist. Nach Jahren des Wartens zapft EA die College-Szene wieder an, um einen Madden-ähnlichen Sporttitel mit den vielversprechendsten Athleten der NFL von morgen zu schaffen. Dieses Spiel erscheint nur für Konsolen und führt die Spieler in einige der größten und aufregendsten College-Stadien der USA, um als Athleten aus 134 verfügbaren Teams zu spielen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 19. Juli

Capcoms nächstes großes Spiel wird die Spieler in die Edo-Zeit Japans entführen, um eine ungewöhnliche Mischung aus Hack'n'Slash-Action und strategischer Tower-Defense zu erleben. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dreht sich alles darum, einen maskierten Helden einzusetzen, um die leuchtende Goddess of the Mountain zu verteidigen, während sie die Verderbnis reinigt und die gequälte Fauna und die Einheimischen aus ihren Fängen befreit. Mit einem Start am ersten Tag Game Pass ist dies definitiv ein Titel, den Sie ausprobieren sollten, wenn Sie Zugriff auf das Abonnement haben.

F1 Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. Juli

Die Fortsetzung der Simulationsserie von Frontier fordert die Spieler erneut auf, die Rolle eines Teamchefs in der Welt der Formel 1 zu übernehmen. Von dem erwartet wird, dass er das Team leitet und am Renntag wichtige Entscheidungen über die Entwicklung, die Finanzen, den Fahrer und das Personal sowie die Strategien des Autos trifft, dreht sich in diesem Spiel alles um die Entscheidungen und Herausforderungen abseits der Strecke, die mit dem Betrieb einer F1-Organisation verbunden sind. Die diesjährige Iteration fügt ein paar zusätzliche Mechaniken und Systeme hinzu, um Ihnen das Leben ein wenig zu erschweren, einschließlich der Moral von Personal und Fahrern und mechanischer Ausfälle. Unnötig zu erwähnen, dass Sie in diesem Jahr keine Freifahrt erwarten sollten.

Damit ist ein weiterer Monat von Games To Look For abgeschlossen. Kommen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir sehen, was der August für Spieler auf der ganzen Welt bereithält.