Spiele, auf die man achten sollte - März 2024

HQ

Bisher war es ein arbeitsreicher Winter für Gamer auf der ganzen Welt, aber jetzt, wo wir uns dem Frühling nähern, beginnt sich die Liste der Neuerscheinungen zu verlangsamen, und wir sehen, dass dies ab März der Fall ist. Dieser Monat hat eine Sammlung aufregender und großer Spiele, auf die man sich freuen kann, aber zum größten Teil kommen sie später im Monat und stehen für eine sehr vollgepackte Woche an. Lassen Sie uns also in die nächste Folge von Games To Look For eintauchen, um zu sehen, was uns erwartet.



Der Thaumaturge (PC) - 4. März

Entwickler Fool's Theory hat eine geschäftige Zukunft vor sich, da das Studio beauftragt wird, The Witcher im Auftrag von CD Projekt Red neu zu machen, aber da dieses Remake noch Jahre entfernt ist, bringt das polnische Unternehmen in der unmittelbaren Zukunft seinen zweiten Originaltitel auf den Markt. Dieses Spiel, das als The Thaumaturge bekannt ist, ist ein storybasiertes RPG, das im Warschau des frühen 20. Jahrhunderts spielt und sich um einen Protagonisten dreht, der mit der Fähigkeit begabt ist, überirdische Wesen und ihre Wirte wahrzunehmen und sich ihnen zu stellen, die in der vielfältigen Stadt Chaos angerichtet haben.

HQ

The Outlast Trials (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 5. März

Nach einer Zeit als Early-Access-Projekt auf dem PC ist Entwickler Red Barrels bereit, The Outlast Trials in seiner "vollständigen" Form zu debütieren und gleichzeitig das Multiplayer-Horrorerlebnis auch auf Konsolen zu bringen. The Outlast Trials ist ideal für alle, die nach einem Grusel suchen, um den Frühling zu beginnen.

HQ

Werbung:

Expeditions: A Mudrunner Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 5. März

Saber Interactive erweitert seine Simulationsfahrserie um einen neuen, entdeckungsorientierten Titel. In Expeditions: A Mudrunner Game führen die Spieler Missionen in sehr ländliches Gelände, indem sie eine Reihe leistungsstarker Geländewagen verwenden, um Forschungsaufgaben zu erledigen und andere festgefahrene Lastwagen und Autos zurück ins Basislager zu bringen. Dies ist quasi das Liebeskind des Strategie- und Rennsport-Genres.

HQ

Werbung:

Klassifiziert: France '44 (PC, PS5, Xbox Series) - 5. März

Absolutely Games richtet seine Aufmerksamkeit auf den Zweiten Weltkrieg für seinen rundenbasierten, taktischen Spionage- und Kampftitel, Classified: France '44. Die Idee hier ist, ein Eliteteam von Soldaten zu führen, um den Einfluss der deutschen Besatzung auf Frankreich zu verunsichern und zu brechen, die Nation zu ihrem Volk zurückzubringen und dabei zu helfen, den Krieg zu gewinnen.

HQ

Zoria: Age of Shattering (PC) – 7. März

Dieses taktische Fantasy-Rollenspiel entführt die Spieler in das Reich von Zoria, um eine Vielzahl von Helden und Kriegern anzuführen, während sie Quests abschließen, Feinde besiegen und dabei helfen, die Menschen vor den Gefahren zu schützen, die das Land heimsuchen. Mit verschiedenen Charakteren, die jeweils einzigartige Fähigkeiten und Vorteile bieten, soll Zoria: Age of Shattering ein klassisches RPG sein, das einen modernen und dynamischen Ansatz für Kämpfe hat.

WWE 2K24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 8. März

Der neueste Teil der langjährigen Sportserie von 2K knüpft an die letztjährige Iteration an und baut darauf auf, mit einer Vielzahl neuer Funktionen und Spielmodi sowie besserer und aktualisierter Grafik, Animation und Leistung. WWE 2K24 ist eine, auf die Sie achten sollten, wenn Sie ein Fan der Wrestling-Firma sind und sich ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit hingeben wollten.

HQ

Outcast: A New Beginning (PC, PS5, Xbox Series) – 15. März

Die Outcast -Serie feiert im März dieses Jahres ihr Comeback in Form eines Spiels, das quasi als Neustart für das Franchise dient. Outcast: A New Beginning führt die Spieler in die Welt von Adelpha, um einem unterdrückten Volk zu helfen, eine eindringende Robotermacht zu besiegen, die die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt. Mit diesem Titel, der von vielen Mitgliedern des Teams hinter dem Originalspiel entwickelt wurde, können wir ein treues und unterhaltsames Erlebnis erwarten.

HQ

Lightyear Frontier (PC, Xbox Series) – 19. März

Was haben Mechs und Landwirtschaft gemeinsam? Normalerweise sehr wenig, aber in der Welt von Lightyear Frontier absolut alles. Der Lebenssimulationstitel von Frame Break fordert die Spieler auf, eine große und mächtige Mech-Einheit zu verwenden, um das Gehöft ihrer Träume auf einem fernen fremden Planeten zu bauen. Wie du dir vorstellen kannst, bringt dies alle Herausforderungen der kosmischen Landwirtschaft mit sich, was bedeutet, dass du lernen musst, wie man außerirdische Pflanzen pflegt und erntet, während du diesen ungewöhnlichen Planeten erkundest und mehr über ihn lernst.

HQ

MLB The Show 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. März

Baseball ist in Großbritannien oder Europa keine besonders große Sportart, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass MLB The Show 24 einer der größten Sporttitel des Jahres ist. Dieses Spiel wird wieder auf so ziemlich jede erdenkliche Plattform erscheinen, obwohl es sich um ein PlayStation-First-Franchise handelt, und was die Art und Weise betrifft, wie sich das diesjährige Spiel von dem von 2023 unterscheiden wird, so liegt der Schwerpunkt auf der Geschichte des Sports und dem Aufbau eines Teams, um Weltmeister zu werden.

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series) – 20. März

Es wäre nicht ungewöhnlich zu behaupten, dass viele moderne Spieler das Alone in the Dark -Franchise noch nie gespielt oder auch nur davon gehört haben, da es in den 1990er Jahren am weitesten verbreitet war. Aber das wird sich diesen März ändern, wenn das Remake des Originalspiels sein Debüt feiert und eine visuell atemberaubende Neuinterpretation des Survival-Horror-Titels mit Jodie Comer und David Harbour in den Hauptrollen mit zwei Protagonisten bringt.

HQ

Rise of the Ronin (PS5) - 22. März

Team Ninja s nächstes großes Projekt wird sich ein wenig von den fantastischen Action-RPGs unterscheiden, an die wir uns gewöhnt haben, da Rise of the Ronin ein eher verwurzeltes Open-World-Erlebnis ist, das einem namenlosen Krieger folgt, der versucht, sein eigenes Schicksal im Japan der Mitte des 19. Jahrhunderts zu schmieden. Da im ganzen Land Kriege geführt werden, wird diese Geschichte breite Kampfelemente und eine Geschichte enthalten, die sich auf der Grundlage der von dir getroffenen Entscheidungen entfaltet, was zweifellos das Interesse von Fans wecken wird, die die früheren Projekte des Entwicklers gespielt haben.

HQ

Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 22. März

Capcoms lang erwartete Fortsetzung steht kurz bevor. Dragon's Dogma II versetzt die Spieler zurück in eine raue Fantasy-Welt, in der das ultimative Ziel darin besteht, zu überleben und einen mächtigen Drachen zu töten, um den Thron zu beanspruchen. Mit spannenden Kämpfen und einer von KI verbesserten Physik-Engine kannst du dich in diesem Einzelspieler-Action-RPG mit Freunden zusammenschließen, um Gefahren auf der Jagd nach dem neuen Herrscher des Landes zu überwinden.

HQ

Prinzessin Peach: Showtime (Switch) - 22. März

Princess Peach: Showtime ist wohl Nintendos erste große Veröffentlichung des Jahres und eine seltene Gelegenheit, da der berühmte Augapfel von Mario im Mittelpunkt steht, um ein Abenteuer zu führen, bei dem sie ein mächtiges, empfindungsfähiges Band verwenden muss, um die Aufführung der Show im berühmten Sparkle Theater zu retten. Mit vielen Formen, die es anzunehmen gilt, wird dies eine von Nintendos letzten großen Neueinführungen für die Switch sein.

HQ

South Park: Tag des Schnees! (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 26. März

Wir sind es gewohnt, South Park Videospiele zu sehen, aber nie in einem 3D-Format. Das ist genau das, was wir mit South Park: Snow Day bekommen, einem Titel, in dem Stan, Kyle, Cartman, Kenny und der Rest der Bande zusammenkommen, um einen Tag voller Spaß zu genießen, nachdem die Schule aufgrund der großen Schneebedingungen geschlossen wurde. Dieses Spiel gilt als der dritte Teil der Reise des New Kid und wird mehr von dem verrückten und urkomischen Humor bringen, für den South Park bekannt geworden ist.

HQ

Bulwark: Falconeer Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 26. März

Solo-Entwickler Tomas Sala erweitert die kreative Welt von The Falconeer um einen brandneuen und einzigartigen Teil, in dem die Spieler bemerkenswerte Städte in der Welt bauen und verwalten müssen. Mit einer Kern-Gameplay-Schleife, die sich um den Bau von Strukturen auf felsigen Klippen und Klippen dreht, bietet dieser Titel auch leichtes Ressourcenmanagement, Kampfelemente und eine Handlung, um deine Baubemühungen zu verbessern.

Open Roads (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 28. März

Ursprünglich für Februar geplant, leihen Star Wars ' Keri Russell und Uncharted und bald The Last of Us ' Kaitlyn Dever dem Mutter-Tochter-Duo Opal und Tess ihre Stimmen, während sie Hinweisen folgen, die auf ihrem Dachboden hinterlassen wurden, um verlorene Schätze tief hinter der kanadischen Grenze zu finden. Mit handgezeichneter Grafik und einem Spielstil, der entspannend sein soll, ist Open Roads ideal für diejenigen, die einen stetigen Weg suchen, den Monat zu beenden.

HQ

Eine weitere Episode von GTLF ist in den Büchern. Seien Sie nächsten Monat dabei, wenn wir auf April 2024 blicken.