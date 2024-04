Spiele, auf die man achten sollte - Mai 2024

HQ

Der Frühling steht vor der Tür und während viele von euch es wahrscheinlich kaum erwarten können, nach draußen zu gehen, um die Sonne zu genießen, bereiten wir Gamer uns darauf vor, uns wieder hinzuhocken und die neuesten Neuerscheinungen und Neuankömmlinge zu genießen, die im Laufe des Monats Mai geplant sind. Während es in diesem Monat nur wenige wirklich vielversprechende Spiele gibt, gibt es eine ganze Sammlung von Indie-Lieblingen, nach denen man Ausschau halten sollte, sowie eine Menge Strategiespiele und Motorsportprojekte, die man bestaunen kann. Lassen Sie uns in diesem Sinne in die neueste Folge von Games To Look For eintauchen.

HQ

MotoGP 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 2. Mai

Die Saison der Sportspiele steht vor der Tür. Jetzt, wo wir uns ziemlich im Sommer befinden, sehen wir die übliche Reihe von Sportspielen, die ihre Ankunft machen, und das beginnt mit dem diesjährigen Teil der MotoGP-Serie. Diese Iteration der Serie sieht die Einführung einer Reihe neuer Funktionen vor, darunter Rennkommissare, die die Einhaltung der Regeln überwachen und sicherstellen, breitere Stiloptionen, eine bessere adaptive Schwierigkeits- und Zugänglichkeitssuite und vieles mehr. Aber im Kern bekommst du immer noch die gleichen großartigen Rennen, an die du dich gewöhnt hast.

Werbung:

Endless Ocean Luminous (Switch) - 2. Mai

Subnautica ist ein Meister darin, das Gefühl der Thalassophobie auf den Punkt zu bringen, aber für das bevorstehende Unterwasserabenteuer von Endless Ocean Luminous geht es mehr um wundersame Erkundungen. In diesem Spiel musst du unter die azurblauen Wellen tauchen, um die Vielfalt der Kreaturen, die die Ozeane ihr Zuhause nennen, zu dokumentieren und zu katalogisieren. Du kannst dies entweder alleine oder mit einer Gruppe von bis zu 30 Spielern online tun, was von größtem Nutzen sein wird, wenn man bedenkt, dass es über 500 Arten von Meereslebewesen zu finden und aufzuzeichnen gibt, von denen viele als ausgestorben oder sogar mythischer Natur gelten.

HQ

Werbung:

Crow Country (PC, PS5, Xbox Series) - 9. Mai

Dieses Survival-Horror-Spiel soll dich in Erinnerungen an die 90er Jahre schwelgen lassen. Crow Country ist ein isometrisches Erlebnis, bei dem die Spieler einen heruntergekommenen und inzwischen nicht mehr existierenden Themenpark erkunden, um die Wahrheit hinter seiner Schließung und den schrecklichen und erschreckenden Gerüchten zu entdecken, die in den letzten Tagen seines Betriebs entstanden sind. Mit Rätselsystemen und sinnvoller Erkundung ist dieses Indie-Spiel ideal für alle, die im Mai ein atmosphärisches und gruseliges Spiel suchen.

HQ

Animal Well (PC, PS5, Xbox Series) - 9. Mai

Ein weiteres Indie-Juwel im Mai. Animal Well ist ein surrealer labyrinthischer Plattformer, der den Spieler auffordert, zu überleben und die Bedrohungen vieler verschiedener Tierkreaturen zu überwinden, die in der Welt lauern. Mit rätselhaftem Gameplay, Geheimnissen hinter jeder Ecke, einem Pixel-Art-Stil, der mit einer benutzerdefinierten Engine erstellt wurde, die zum Rendern von Pixelkunst entwickelt wurde, und sogar Leveldesign und Gameplay, das vom Survival-Horror-Genre inspiriert ist, ist dies ein Indie-Spiel, auf das man achten sollte.

Homeworld 3 (PC) - 13. Mai

Es gibt nur wenige Strategieserien, die so geschichtsträchtig und umfangreich sind wie die der Homeworld -Reihe. Im Laufe der Jahre hat uns diese breite und ausufernde Serie einige wirklich bemerkenswerte Videospiele beschert, und in diesem Mai will sie diesen Trend mit dem vielversprechenden und komplexen Homeworld 3 fortsetzen. Mit galaktischen und hochdetaillierten strategischen Schlachten, moderner und beeindruckender Grafik und einer neuen, packenden Geschichte, die nach den Ereignissen von Homeworld 2 anknüpft, ist dies ein Spiel, das du nicht verpassen solltest, wenn du ein Strategiefan bist.

HQ

Braid, Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. Mai

Das kultige Indie-Spiel kehrt diesen Monat mit einem frischen Anstrich zurück. Braid, Anniversary Edition sieht den Plattformer zurück und besser als je zuvor, mit einer höheren Auflösung, einer besseren Bildrate, mit verbesserter und detaillierterer Grafik und der Möglichkeit, zurückzuwechseln und das ursprüngliche Aussehen des Spiels auf Knopfdruck zu erleben. Der einzige Haken an der Sache ist, dass aufgrund der Art und Weise, wie das Microsoft Store aktualisiert wird, die Xbox-Versionen des Spiels am 15. Mai erscheinen werden, einen Tag nach den PC- und PlayStation-Editionen.

HQ

Der abtrünnige Prinz von Persien (PC) - 14. Mai

Wir haben in diesem Jahr vielleicht schon einen Prince of Persia 2D-Plattformer erhalten, aber in diesem Mai kommt oder erscheint ein weiterer. The Rogue Prince of Persia ist ein Roguelike-Spiel des Dead Cells Support-Studios Evil Empire, ein Spiel, in dem der ikonische Plattform-Held durch eine lebendige Welt blättert und kämpft, um sein Volk vor einer Invasion zu schützen. Es wird als Early-Access-Erlebnis auf dem PC debütieren, was bedeutet, dass Konsolenspieler bis zum unvermeidlichen vollständigen Start irgendwann in der Zukunft warten müssen.

HQ

Senua's Saga: Hellblade II (PC, Xbox Series) - 21. Mai

Es wäre nicht abwegig zu behaupten, dass Senua's Saga: Hellblade II das am meisten erwartete Spiel des Monats Mai 2024 ist. Die Fortsetzung von Ninja Theory führt uns zurück in eine gespenstische und beängstigende Welt, in der wir erneut in die Fußstapfen der an Psychosen leidenden Senua schlüpfen, während sie eine grausame Version des Wikinger-Islands erkundet und versucht, darin zu überleben. Mit hyperrealistischer Grafik, einer viszeralen Kampfsuite und einer Welt, die an realen Orten gebaut wurde, ist dies definitiv ein Spiel, das man nicht verpassen sollte, zumal es ein Spiel ist, das vom ersten Tag an Game Pass erscheint.

HQ

Hauntii (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. Mai

Ein weiteres Indie-Juwel für den Monat Mai. Hauntii ist ein Twin-Stick-Spiel, in dem die Spieler eine Welt der Untoten erkunden und ihre eindringlichen Kräfte einsetzen, um Kreaturen und die Umgebung zu befehligen, um Rätsel zu lösen und Kampfsituationen zu meistern. Das Hauptziel dieses Spiels ist es, die Wahrheit hinter Hauntiis Leben aufzudecken, und um dies zu tun, musst du Konstellationen bauen, mit anderen Geistern handeln und Herausforderungen lösen, während du die wunderschön animierte Welt erkundest.

HQ

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) - 23. Mai

Eines der letzten First-Party-Nintendo-Spiele, von denen wir wissen, dass sie für die Nintendo Switch erscheinen. Paper Mario: The Thousand-Year Door ist ein Remake des GameCube-Klassikers, der mit moderner Grafik und Grafik ausgestattet ist, aber die Brillanz des Gameplays und der Geschichte des Originals bewahrt und in vollem Umfang wiedergegeben wird. Dies gilt als der größte Switch-Launch des Monats und könnte auch eines der letzten großen Spiele sein, das exklusiv auf Nintendos Hybrid-Plattform debütiert.

HQ

MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. Mai

Wir alle haben es genossen, während der Beta-Phasen im letzten Jahr in MultiVersus herumzuspielen. Seit diesem Tag ist jedoch eine lange Zeit vergangen, und seitdem wurde das Spiel offline genommen, massiv aktualisiert und angepasst und ist nun bereit, mutiger und besser als je zuvor zurückzukehren. Mit einer gestapelten Besetzung, die sich aus den kultigsten Charakteren von Warner Bros. zusammensetzt, wird dieser Brawler kostenlos spielbar und Cross-Play-fähig sein und in Zukunft Action mit Unreal Engine 5 bieten.

HQ

Umhänge (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. Mai

Der Australier Spitfire Interactive gibt dem Strategie-Superhelden-Bereich im Mai seinen eigenen Dreh, wenn Capes auf PC und Konsolen erscheint. In diesem Spiel geht es darum, eine unterdrückte Stadt aus den Fängen einer rachsüchtigen Schurkenfraktion zu retten, indem sie eine Truppe gejagter Untergrundhelden einsetzt. Wenn dir die strategischen Schlachten gefallen haben, die Marvel's Midnight Suns geboten hat, wirst du hier zweifellos viel zu schätzen wissen.

HQ

F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 31. Mai

Wir haben den Monat mit einem Motorsport-Titel begonnen und beenden ihn auch mit etwas Ähnlichem. F1 24 wird früher als erwartet und rechtzeitig für den europäischen Teil der regulären Saison kommen. Mit aktualisierten Physikmodellen und Handling-Systemen, Möglichkeiten, die Karriere in den Schuhen Ihrer Lieblingsfahrer zu erleben, und tiefergehenden Online-Aktivitäten sollten Sie sich den diesjährigen Einstieg in die Serie nicht entgehen lassen.

HQ

Damit ist die Ausgabe dieses Monats von Games To Look For abgeschlossen. Kehren Sie in ein paar Wochen zurück, wenn wir sehen, was der Juni 2024 für Gamer auf der ganzen Welt bereithält.