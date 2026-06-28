Spiele, auf die man achten sollte – Juli 2026

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Der Sommer ist in vollem Gange, und während wir weiterhin die Sonne genießen, gibt es immer noch eine große Auswahl an Videospielen, die auf PC und Konsolen erscheinen. Es ist nicht der geschäftigste Monat, aber wenn du AA und Indie-Action magst, gibt es auf jeden Fall etwas für dich. Um also zu sehen, was diesen Monat auf uns zukommt, werfen wir einen Blick auf die Spiele, für die man im Juli achten sollte.

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Rhythm Paradise Groove (Switch) – 2. Juli

Könnte dies der letzte First-Party-Exklusivtitel sein, den die Switch 1 erhält? Nintendo hat im Juli noch einige Highlights geplant, aber das Spiel, das am meisten ansprechen wird, ist Rhythm Paradise Groove, da es die Veröffentlichungspläne für das ursprüngliche Switch-System plant. Mit einer Reihe musikalisch inspirierter Minispiele dreht sich dieser Titel ganz darum, skurrile Mechaniken zu meistern, um Rekordergebnisse zu erzielen – sei es solo oder im Mehrspieler-Mania.

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Doom: The Dark Ages - Revelation (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 7. Juli

Nach dem Erscheinen von Doom: The Dark Ages im vergangenen Frühjahr kehrt id Software mit einem ehrgeizigen und bedeutenden DLC zurück, in dem der Slayer seiner bisher größten Herausforderung gegenübersteht. Verletzt und geschwächt ins Fegefeuer geworfen, wird das Ziel dieser Erweiterung sein, zu entkommen und sich an denen zu rächen, die dachten, den Slayer auf einen Sack zu setzen, wäre so einfach und einfach.

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Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2) – 7. Juli

Nach einer Phase, in der ich von gemütlichen Simulationsprojekten überwältigt war, ist es in dieser Hinsicht etwas ruhiger geworden. Doch im Juli wird sich alles ändern, denn Little Chicken startet Moonlight Peaks, ein gemütliches Life-Sim-Projekt, bei dem die Spieler die Rolle eines Vampirs übernehmen, der sich in einer idyllischen und niedlichen ländlichen Stadt ein neues Leben aufbauen möchte. Mit einer Community, mit der man sich verbinden kann, Fähigkeiten zum Beherrschen und einem Zuhause, das man erweitern kann, bietet dieses Spiel von allem aus dem Genre.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox-Serie) – 9. Juli

Einer der wenigen wirklich großen AAA-Blockbuster-Starts, die für diesen Juli geplant sind. Nachdem Ubisoft vor über einem Jahrzehnt die Liebe und Zuneigung zahlloser Fans gewonnen hat, möchte es mit Assassin's Creed: Black Flag Resynced in die Karibik zurückkehren – einem vollständigen und ambitionierten Remake, das die Brillanz des Originalprojekts wiederholt und es mit bedeutenden Änderungen und Verbesserungen weiterentwickelt.

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Echoes of Aincrad (PC, PS5, Xbox Series) – 9. Juli

Bandai Namcos großes Angebot für Juli ist eine Erweiterung der Welt von Sword Art Online. Bekannt als Echoes of Aincrad, ist dies ein JRPG, das die Spieler zum schwebenden Schloss von Aincrad führt, um dessen weite Grenzen zu erkunden, gefährliche Gegner zu bekämpfen und von Begegnung zu Begegnung zu stärken. Dieses Spiel fordert die Spieler auf, ihre eigene Legende zu formen, und es geht darum, die eigene Realität in der Hoffnung auf Ruhm zu riskieren.

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Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – 15. Juli

Vielleicht das ungewöhnlichste Spiel des Monats Juli. Denshattack der Unterkodierer! ist ein skurriles und bizarres Projekt, das die Spieler dazu auffordert, Zugwaggons durch eine dystopische Version von Tokio zu fahren, umzudrehen und zu grinden, alles nur, um verrückte und seltsame Bosse in intensiver Arcade-Action zu besiegen. Als trickbasierter 3D-Plattformer gilt Denshattack! Ich werde versuchen, Stil und Geschwindigkeit zu einem ehrgeizigen Ganzen zu verbinden, das definitiv Eindruck hinterlässt.

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The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox-Serie) – 15. Juli

Lovecraft-Fans kennen The Mound: Omen of Cthulhu sicherlich schon gut, denn dieses Action-Adventure-Spiel führt die Spieler zurück in das Reich des eldritchischen Horrors, in der Hoffnung, das Universum für Reichtümer und Wunder auszunutzen. Als Mehrspieler-Titel konzipiert, besteht die Prämisse von The Mound: Omen of Cthulhu darin, in einen verdrehten Dschungel vorzudringen, in der Hoffnung, eine legendäre unterirdische Welt zu entdecken, mit dem Vorbehalt, dass der Dschungel die Heimat von etwas weitaus Unheilvollerem und Furchteinflößendem ist.

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Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) – 16. Juli

Ein weiteres Mehrspieler-Projekt, aber mit ganz anderer Atmosphäre. Le Cartel Studio kehrt in die Welt von Heave Ho zurück, um eine eigene Fortsetzung zu präsentieren, in der die Ambitionen deutlich höher sind. Mit dem Ziel, eine Gruppe von Spielern zusammenzubringen, um eine Vielzahl von Plattform-Herausforderungen zu meistern, während sie Arm in Arm verengt, werden die Hindernisse jetzt in Heave Ho 2 deutlich verbessert, da neue Mechaniken und Biome ins Spiel kommen.

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Splatoon Raiders (Switch 2) – 23. Juli

Der andere große Launch, den Nintendo im Juli geplant hat. Splatoon Raiders ist ein exklusives Switch-2-Spin-off, in dem eine Gruppe von Spielern tief in die Spirhaliten-Inseln reist, in der Hoffnung, Schätze und Reichtümer zu entdecken. Mit einer Reihe leistungsstarker Werkzeuge und Gadgets müssen die Spieler Goodies finden und gleichzeitig Horden von Salmoniden abwehren – mit dem charakteristischen Farbkampf-Gameplay der Serie, das weiterhin ein Publikumsliebling ist.

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Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox-Serie) – 23. Juli

In letzter Zeit wurden wir mit einer Vielzahl von Kampfspielen verwöhnt und werden das auch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 tun. Aber erst im Juli können wir uns auf Avatar Legends: The Fighting Game freuen, ein 2D-Battler, in dem die Spieler ikonische Charaktere aus der Animationswelt anziehen und ihre mächtigen Bändigungstechniken nutzen, um Schaden auszuteilen und sich gegenseitig zu dominieren.

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Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series) – 28. Juli

Wieder ein AAA-Remake und wohl der andere große Start im Juli. Jahre nachdem das FPS-Gameplay in Halo: Combat Evolved definiert wurde, wurde der legendäre Titel von Grund auf mit Unreal Engine 5 neu aufgelegt, insbesondere mit der kompletten Kampagne wie nie zuvor. Erlebe Master Chiefs erstes Abenteuer in einem neuen, glänzenden Anstrich, mit neuen Inhalten und voller Unterstützung für lokalen und Online-Koop mit vier Spielern.

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Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2) – 30. Juli

Zuletzt mussten wir die Switch-2-Edition von Xenoblade Chronicles 2 einbeziehen, da wir wussten, wie groß das Interesse der Serie weiterhin ist. Mit verbesserter Leistung und Auflösung gegenüber der Switch-1-Edition des Spiels wollen Fans, die sich bisher unsicher waren, diese Gelegenheit nicht verpassen, es zu spielen, während Veteranen dies zweifellos als Hauptgrund sehen werden, zurückzukehren und das gefeierte Spiel erneut zu erleben.

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Das war's, ein weiteres Games To Look For ist in den Büchern. Seid unbedingt in einem Monat zurück, wenn wir uns ansehen, was der August 2026 für Gaming-Fans bereithält.