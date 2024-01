Spiele, auf die man achten sollte - Januar 2024

HQ

Es ist ein neuer Monat und das bedeutet eines... Es gibt eine ganze Reihe aufregender neuer Spiele, die in den kommenden Tagen und Wochen ihr Debüt feiern. Während wir uns kürzlich die größten Spiele angesehen haben, die im Jahr 2024 erscheinen werden, konzentrieren wir uns jetzt auf den Monat Januar, um einen Blick auf die vielversprechenden neuen Ergänzungen zu werfen, die Spielern aller Art zur Verfügung gestellt werden. Also, mit Kämpfern, RPGs, Action-Adventures und mehr im Angebot, lasst uns mit den ersten Games To Look For im Jahr 2024 loslegen.

War Hospital (PC, PS5, Xbox Series) - 11. Januar

Zu Beginn des Monats bringt der Entwickler Brave Lamb Studio seinen isometrischen RTS-Titel auf den Markt, der im Ersten Weltkrieg spielt. Dieses Spiel, das als Kriegskrankenhaus bekannt ist, fordert die Spieler auf, ein Feldlazarett im Ersten Weltkrieg zu leiten und zu betreiben. Durch die Führung einer Truppe medizinischer Korps, die sie durch gefährliche Umgebungen führt, um den Bedürftigen zu helfen, scheint dies eine einzigartige Interpretation eines Überlebenserlebnisses im Krieg zu sein.

Werbung:

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. Januar

Ubisoft setzt seine Serie fort, jeden Monat einen AAA-Titel mit der Rückkehr seiner berühmten Action-Adventure-Serie zu veröffentlichen. Prince of Persia: The Lost Crown dreht sich um den Krieger Sargon, der den Auftrag hat, zum von der Zeit verdorbenen Berg Qaf zu reisen, um den Prinzen von Persien selbst zu retten, der entführt wurde. Mit rasanter Action, abwechslungsreichem Jump'n'Run und verschiedenen herausfordernden Gegnertypen wird The Lost Crown eines der größten Spiele des Monats werden.

HQ

Turnip Boy raubt eine Bank aus (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. Januar

Werbung:

Turnip Boy und die Pickled Gang sind wieder zurück und erweitern dieses Mal ihr kriminelles Leben, indem sie sich als Bankräuber versuchen. Dieser neueste Titel der liebenswerten und doch besorgniserregenden Serie fordert die Spieler auf, einen Raubüberfall zu planen, Geiseln zu erschüttern, Wertsachen zu stehlen und das alles, während sie durch die komplexen Tiefen der Botanischen Bank navigieren, in der Hoffnung, sich einen Zahltag wie nie zuvor zu sichern.

Neuer Zyklus (PC) - 18. Januar

Der Entwickler Core Engage will einer der ersten sein, der 2024 ein Projekt auf den Markt bringt, da sein Strategie-Städtebauer New Cycle diesen Monat für den PC erscheint. In diesem Spiel geht es darum, eine Zivilisation zu führen und aufzubauen, die nach einer katastrophalen Sonneneruption überlebt, und in diesem Spiel geht es darum, bei Null anzufangen und die menschliche Intuition und Widerstandsfähigkeit zu nutzen, um das Überleben eines Stammes von Menschen zu sichern.

The Last of Us: Part II Remastered (PS5) - 19. Januar

Du kennst die Geschichte und hast sie wahrscheinlich schon einmal gespielt, aber wenn nicht, ist The Last of Us: Part II Remastered die perfekte Gelegenheit dazu. Diese Version des berühmten Action-Adventures bietet einige willkommene visuelle und leistungsbezogene Verbesserungen, aber vor allem eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, den Titel zu spielen und zu genießen, in Form von Lost Levels, die Einblicke in die frühe Entwicklung bieten, und einem No Return Roguelike-Modus, der zufällige Begegnungen nutzt, um die Spieler herauszufordern. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein Upgrade ist, das Sie nicht verpassen möchten.

HQ

The Cub (PC, PS4, PS5) - 19. Januar

Inspiriert von klassischen und herausfordernden Sega-Spielen aus den 90er Jahren, ist Demagog Studios The Cub ein Plattformer, in dem die Spieler durch die zerstörten Überreste der Menschheit parkouren, während sie von den ultrareichen Überresten der Zivilisation verfolgt werden, die auf den Mars geflohen sind, um einer verheerenden ökologischen Katastrophe zu entkommen. Da jedes Level auch eine Geschichte erzählen soll, bietet dieser Titel Umgebungsrätsel und einen Soundtrack, der ein Apokalypse-Wellen-Thema widerspiegeln soll.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 25. Januar

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, die ultimative Gerichtssaal-Kampfserie, vereint drei der berühmtesten Teile der Serie in einer Mega-Sammlung mit aktualisierter HD-Grafik und einigen anderen besonderen Boni. Wenn Sie noch nie die Gelegenheit hatten, diese ikonische Serie zu genießen, ist diese Trilogie ein idealer Ausgangspunkt.

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, PS5, Xbox Series) - 26. Januar

Like a Dragon: Infinite Wealth bietet eine der denkwürdigsten Enthüllungen aller Zeiten und bringt Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu zu einer epischen Geschichte zusammen, die es den Spielern ermöglicht, zu gedeihen und sich in der hawaiianischen Sonne zu sonnen. Mit vielversprechenden, rasanten RPG-Schlachten, vielen Minispielen und sogar der Möglichkeit, Japan weiter zu erkunden, scheint dieser Titel der nächste große Sprung nach vorne für die Yakuza-Serie zu sein.

HQ

Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. Januar

Dieser Januar wird der Abschluss einiger epischer Monate für Kampfsportfans sein. Nach Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1 stellt Bandai Namco auch Tekken 8 vor, das die am längsten ununterbrochene Geschichte im Gaming-Bereich vorantreibt und 32 neue und beliebte Kämpfer in den Vordergrund rückt, um sich an Kämpfen mit neuen Mechaniken und Systemen zu beteiligen, und das alles mit atemberaubender High-Fidelity-Grafik. Mit mehreren Modi, in die du eintauchen kannst, solltest du Tekken 8 nicht verpassen.

HQ

Damit ist eine weitere Folge von Games To Look For abgeschlossen, die Sie in einem Monat wiedersehen sollten, um zu sehen, was der Februar 2024 Spielern auf der ganzen Welt bietet.