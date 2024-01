Spiele, auf die man achten sollte - Februar 2024

HQ

Nach einem Januar, in dem es einige unglaublich gut aufgenommene Titel und sogar einen rekordverdächtigen PC-Start gab, geht es nun in den Februar, einen Monat, der ehrlich gesagt sehr gut gefüllt ist. Von Action-Adventures bis hin zu Multiplayer-Titeln, von Strategieangeboten bis hin zu RPGs, von Indies bis hin zu Puzzlern – der zweite Monat des Jahres 2024 sollte man sich nicht entgehen lassen. Lassen Sie uns also in eine weitere Folge von Games To Look For eintauchen, um zu sehen, was der Februar für Gamer auf der ganzen Welt bereithält.

Granblue Fantasy: Relink (PC, PS4, PS5) - 1. Februar

Der Beginn des Monats ist ein Spiel, das von JRPG-Fans zweifellos mit Spannung erwartet wird. Granblue Fantasy: Relink führt die Spieler in den Zegagrande Skydom, eine reichhaltige und weite Luftwelt, die bis zum Rand mit aufregenden Möglichkeiten vollgestopft ist und von einer gefährlichen und tödlichen Invasionsmacht überwältigt wird. Unnötig zu erwähnen, dass es in diesem vielversprechenden Action-RPG viel zu genießen gibt.

HQ

Werbung:

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series) - 2. Februar

Eine der größten Veröffentlichungen dieses Monats, Suicide Squad: Kill the Justice League, ist Rocksteadys lang erwartete Rückkehr ins Arkhamversum. Wir verzichten auf den Einzelspieler-Fokus, um uns ein bombastisches Koop-Erlebnis zu bieten, und schlüpfen endlich in die Rolle der Bösewichte, während wir die Justice League besiegen müssen.

HQ

Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2. Februar

Werbung:

Atlus scheint in letzter Zeit ein wenig auf dem Vormarsch zu sein, und während wir auf das Debüt von Metaphor: ReFantazio warten, können wir uns mit einer Rückkehr zu Persona 3 beschäftigen. Persona 3 Reload kommt mit neuen Story-Szenen, Charakter-Voice-Overs und mehr für wiederkehrende Fans und gibt denjenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, das genredefinierende RPG zu spielen, die Möglichkeit, es zum ersten Mal zu besuchen.

HQ

Foamstars (PS4, PS5) - 6. Februar

Was passiert, wenn man die Farbe von Splatoon durch Blasen ersetzt? Nun, du bekommst Foamstars. Der neueste Titel von Square Enix ist ein Multiplayer-Titel, in dem zwei Teams einzigartige Charaktere einsetzen, um das meiste Territorium in einer sich entwickelnden und chaotischen Arena zu beanspruchen. Mit mehreren Spielmodi, acht Launch-Charakteren und sogar kostenlosem Zugang, wenn du PlayStation Plus-Abonnent bist, gibt es viele Gründe, sich auf dieses farbenfrohe, kompetitive Projekt zu freuen.

HQ

Helldivers 2 (PC, PS5) - 8. Februar

Tragen Sie Ihren Teil dazu bei? Wenn es jemals ein Spiel gab, das uns an Starship Troopers erinnerte, dann war es Helldivers 2. Arrowhead Game Studios bringt uns zu Beginn des Monats eine Menge Sci-Fi-Action, während wir so viele außerirdische Bedrohungen wie möglich aufspüren und sie zum Bummen bringen.

HQ

Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Februar

Siedler in einem neuen Land werden von einem eindringlichen Fluch geplagt, und es liegt an dir als Verbannter, dafür zu sorgen, dass diese Geister der Gemeinschaft keinen Schaden zufügen. Da dieses Action-RPG von Don't Nod stammt, können wir eine tiefgründige Geschichte mit vielen Konsequenzen für unsere Handlungen erwarten, sowie eine Menge gruseliger Geister, die es zu bekämpfen gilt, und einen interessanten Ort, den es zu erkunden gilt.

HQ

Ultros (PC, PS4, PS5) - 13. Februar

Obwohl sie nicht jedermanns Sache sind, haben sich die Spiele von Hotline Miami sicherlich ihre eigene Nische in der breiteren Gaming-Community geschaffen, und ein großer Teil davon war auf ihre trippige Grafik zurückzuführen. Der Designer, der hinter vielen dieser Grafiken steckt, ist jetzt mit einem futuristischen Metroidvania/Gartensimulator in Ultros zurück. Wenn Du diesen Februar psychedelisch werden willst, brauchst Du nicht weiter zu suchen.

HQ

Solium Infernum (PC) - 14. Februar

Wenn du ein Fan von Grand Strategy bist oder einfach nur einen guten Grund suchst, dich mit deinen Freunden anzulegen, könnte Solium Infernum genau das richtige Spiel für dich sein. Wenn du die Herrscher der Hölle gegeneinander ausspielst, musst du deinen Verstand und deine teuflische Macht einsetzen, um dich auf den Thron des Pandämoniums zu setzen.

HQ

Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series) - 16. Februar

Könnte dieses Spiel endlich das Licht der Welt erblicken? Die meisten von uns werden nicht glauben, dass Skull and Bones herausgekommen ist, bis wir es gespielt haben, aber es scheint, dass Ubisoft endlich bereit sein könnte, uns in dem Piratenspiel, auf das wir jahrelang gewartet haben, auf die hohe See zu bringen.

HQ

Mario vs. Donkey Kong (Switch) - 16. Februar

Donkey Kong hat nur alle Mini-Mario-Spielzeuge aus ihrer Fabrik gestohlen und als jemand, der mit diesem Merchandise wahrscheinlich einen ordentlichen Batzen Geld verdienen wird, wird Mario ihn nicht entkommen lassen. Jage Donkey Kong in über 100 rätselbasierten Levels in dieser Rückkehr zu einem klassischen Mario-Titel.

HQ

Pacific Drive (PC, PS4, PS5) - 22. Februar

In Pacific Drive findest du dich allein in einer surrealen Vorstellung des pazifischen Nordwestens wieder. Nur mit deinem Auto als Begleiter musst du Ressourcen sammeln und den übernatürlichen Gefahren ausweichen, die in der Olympischen Sperrzone auf dich warten. Jede Reise in die Zone bringt neue Herausforderungen mit sich, aber mit dem Risiko geht auch eine Belohnung einher, in der Regel in Form eines Upgrades für dein Auto.

HQ

Nightingale (PC) - 22. Februar

Gestrandet in einem fremden Reich, das ganz anders ist als unser eigenes, nachdem ein Portal hinter dir eingestürzt ist, musst du lernen, in der Feenwildnis zu überleben, in der Hoffnung, ein Reichswandler zu werden. Nightingale ist ein Early-Access-Launch, aber für Fans von Einzelspieler- und Koop-Survival scheint es viel von dem Sammeln, Basteln und Bauen zu bieten, für das das Genre so berühmt ist.

HQ

Star Wars: Dark Forces Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 28. Februar

Disney hat im Laufe der Jahre grünes Licht für die Remasters mehrerer Star Wars-Videospiele gegeben und im Februar dieses Jahres werden wir die nächste Erweiterung in diese Richtung sehen. Star Wars: Dark Forces Remaster verpasst dem kultigen Action-FPS einen frischen Anstrich und verbessert seine Leistung, während es den charakteristischen Boomer-Shooter-Stil des Gameplays beibehält, der ihn überhaupt erst zu einem Fan-Favoriten gemacht hat.

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth (PS5) - 29. Februar

Final Fantasy VII: Rebirth ist wohl die größte Veröffentlichung des gesamten Monats und wird weiterhin die Geschichte von Cloud Strife und seinen Verbündeten erzählen, die daran arbeiten, die Welt vor dem gefährlichen und furchterregenden Sephiroth zu retten. Dieser zweite Teil des Remakes von Square Enix' langwierigem und gefeiertem Rollenspiel wird die Bande an neue Orte führen, um gegen neue Gegner und einige wiederkehrende Gesichter zu kämpfen, zusätzlich zur Einführung einer Reihe neuer Mechaniken und Gameplay-Features, die das Final Fantasy VII-Erlebnis erheblich verbessern sollen.

HQ

Und da haben wir es, ein weiteres GTLF in den Büchern. Kommen Sie in einem Monat wieder, um zu sehen, was der März 2024 für Gamer aller Formen und Größen bringt.