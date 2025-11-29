Spiele, auf die man achten sollte – Dezember 2025

HQ

Es ist der letzte Monat des Jahres, und das bedeutet, dass es Zeit für das letzte Games To Look For des Kalenderjahres ist. Wie immer im Dezember ist es ein sehr, sehr aufgeladener Monat, der eine eher geringe Anzahl großer Spiele hervorbringt, die erwähnenswert sind. Da The Game Awards in der zweiten Woche des Monats stattfindet, gibt es jedoch immer Raum für überraschende Schatten-Drops, die den Monatskalender weiter füllen könnten. Bleiben Sie also dran und freuen Sie sich bis dahin auf die folgenden Spiele, die in der fröhlichsten und festlichsten Zeit des Jahres debütieren.

Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) – 1. Dezember

Am ersten Dezember beginnt ein pixeliger Beat-'em-up aus Tribute Games. Nachdem sie zuvor ihre Talente zur Herstellung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge beigesteuert hatten, arbeitet das talentierte Team nun mit Marvel zusammen, um ein Abenteuer zu erschaffen, das uns ins Kosmos führt, um Annihilus und seine Horden von Käfern zu bekämpfen. Mit 15 der prominentesten Helden von Marvel als spielbare Optionen und einem Tag-Team-Swap-System, das man verwalten muss, dürfte dies ein spaßiges Arcade-Erlebnis zum Monatsstart werden.

Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 2. Dezember

Vor nicht allzu langer Zeit, in einer Galaxie, die eindeutig näher ist als erwartet, wird die epische Welt von Star Wars mit Bungie s langjährigem Looter-Shooter Destiny 2 kollidieren, alles im Rahmen der Renegades -Erweiterung. Das nächste Kapitel ist der zweite Teil von The Fate Saga und bringt eine Reihe thematischer Waffen, Gegner, Werkzeuge und Story-Inhalte, bei denen Spieler sogar ihr eigenes Lichtschwert entdecken können – oder wie es hier genannt wird, ein Praxic Blade. Der zweite Abschnitt des Year of Prophecy Inhaltsplans – dieser soll den Destiny 2 Funken für viele Fans neu entfachen.

Red Dead Redemption (PS5, Xbox Series, Switch 2, Android, iOS) – 2. Dezember

Ihr braucht uns nicht, um euch zu sagen, was dieses Spiel ist, denn mittlerweile ist es eines der berühmtesten RPGs aller Zeiten. Rockstar s geliebte Geschichte, der zweite Teil der Red Dead -Reihe, erscheint endlich auf Konsolen der aktuellen Generation und auch auf mobilen Geräten, sodass noch mehr Fans die Geschichte von John Marston genießen können und wie er viele seiner ehemaligen Bandenmitglieder jagt, um das Gesetz von sich abzuhalten.

Sleep Awake (PC, PS5, Xbox Series) – 2. Dezember

Es ist die festlichste und fröhlichste Zeit des Jahres, warum also nicht polarisieren mit einer Reise in eine psychologisch beängstigende dystopische Stadt im nächsten Horrorspiel, das von Blumhouse Games veröffentlicht wird. Sleep Awake folgt einer Frau, die versuchen muss, in dieser harten Realität zu überleben und gleichzeitig die Verlockung des Schlafs zu überwinden, da die Menschen in dieser Stadt schockierend verschwinden, sobald sie ihre Köpfe zur Ruhe legen. Gruselig, oder? Für Horrorfans wird dies wohl eines, das man im Auge behalten sollte.

Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Wahrscheinlich der größte Launch des Monats (ein Projekt, das am selben Tag wie der Titel startet, mit dem es im Dezember am stärksten konkurrieren wird...), wird Nintendos letztes First-Party-Spiel des Jahres Samus Aran zurückbringen und die Metroid Prime -Reihe mit dem lang erwarteten vierten offiziellen Kapitel erweitern. Bekannt als Metroid Prime 4: Beyond bietet dieses Spiel die charakteristische intensive First-Person-Action und ein Metroidvania-Setup, entwickelt es aber mit neuen Mechaniken, Features und Levels weiter, die es zu erkunden und zu meistern.

Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) – 4. Dezember

Der andere große Start des Monats kommt von Square Enix, der die HD-2D-Welt von Octopath Traveler mit einem offiziellen und sehr ambitionierten Prequel erweitert. Dieses Spiel, das als Octopath Traveler 0 bezeichnet wird, erzählt die Geschichte der Wiederherstellung und der Vergeltung über die göttlichen Ringe und spinnt eine Erzählung, die sich über das Land Orsterra erstreckt. Es wird als absolutes JRPG-Gigant bezeichnet, das 100 Stunden Spielzeit erfordern könnte, um es zu überwinden, und könnte das perfekte Spiel für diejenigen sein, die diesen Dezember ein storyreiches und herausforderndes Abenteuer suchen.

Skate Story (PC, PS5, Switch 2) – 8. Dezember

Als nächstes kommt eine Indie-Option von Sam Eng. Skate Story ist eine ungewöhnliche und seltsame Erfahrung, die einem Dämon in der Unterwelt folgt, der aus Glas und Schmerz besteht und versucht, dem grausamen Reich zu entkommen, indem er einen Deal mit dem Teufel angeht. Was ist die Aufgabe, fragen Sie? Bewaffnet mit nichts als einem Skateboard musst du zum Mond skaten und ihn ganz verschlingen... Ja, eine ziemlich große Leistung, aber eine, die durch Flippen, Tricks und Grinden zur Rettung noch unterhaltsamer gemacht werden kann.

Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series) – 9. Dezember

Im Einklang mit dem Thema skurriler Indie-Spiele ist der nächste erwähnenswerte Titel das Rhythm Adventure Unbeatable, eine Geschichte, die in einer Welt spielt, in der Musik – ironischerweise für das betreffende Spiel – illegal ist. In die Fußstapfen von Beat und ihrer Band, die vor dem Gesetz auf der Flucht sind, versucht dieses erzählerische Erlebnis, Arcade-Rhythmus-Gameplay mit emotionaler Erzählweise zu verbinden, um ein Abenteuer zu schaffen, das sich von vielen anderen verhält.

Pioniere von Pagonia (PC) – 11. Dezember

Nach einer langen Zeit als Early-Access-Spiel steht Envision Entertainment 's Pioneers of Pagonia im 1.0-Launch-Zustand vor seinem großen Auftritt. Ausgehend von dem visionären Geist, der die Idee für The Settlers entwickelte, dreht sich dieses Kolonie-Sim und Strategiespiel ganz um die Entwicklung einer aufblühenden und fähigen Stadt in einer Welt mit reichlich vorhandenen Ressourcen, Magie zum Beherrschen und feindlichen Bedrohungen, die es zu überwinden gilt. Für diejenigen, die Simulations- oder Strategiespiele mögen, sollte dieses Buch im Auge behalten.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 12. Dezember

Waren wir schon mal hier...? Ja, wir setzen Bitmap Bureau 's Terminator 2D: No Fate vorläufig als das letzte Spiel auf der GTLF dieses Monats – alles mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass diese Arcade-Neuerzählung der beliebten Action-Fortsetzung es sich angewöhnt hat, verzögert zu werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird dieses Spiel am 12. Dezember erscheinen, aber die Geschichte zeigt, dass sich das ändern könnte, also haltet nicht den Atem an, bis es fest in euren Händen ist...

Und das war's noch einmal. Ein weiteres Jahr von Games To Look For ist in den Büchern. Auch hier gibt es vielleicht Überraschungen zu diesen Spielen, je nachdem, was bei den Game Awards und den anderen Veranstaltungen in dieser Woche passiert, aber falls nicht, kann man sich zumindest auf diese Spiele im Vorfeld der festlichsten Jahreszeit freuen. Wir sind jetzt im neuen Jahr zurück, wo wir einen Blick werfen und sehen, was der Januar 2026 für Videospielfans bereithält.