Spiele, auf die man achten sollte - Dezember 2023

Es war ein langes und sehr arbeitsreiches Jahr, aber jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Bevor wir uns alle auf den Weg machen, um uns in festlicher Stimmung zu sonnen und die Feiertage mit Freunden und Familie zu genießen, haben wir noch ein letztes Games To Look For zu servieren, insbesondere mit Blick auf die für Dezember 2023 geplanten Neueinführungen. Zugegeben, es ist ein ziemlich spärlicher Monat, also bereiten Sie sich auf eine eher kurze Episode vor, um das mächtige Jahr 2023 abzuschließen.

SteamWorld Build (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 1. Dezember

The Station hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass Fans anfangen, ihre eigenen SteamWorld-Abenteuer zu schaffen, und in diesem Sinne hat der Entwickler jetzt die Idee von SteamWorld Build entwickelt. In diesem Simulations-Strategiespiel geht es darum, Ressourcen abzubauen und zu sammeln und sie dann zu verwenden, um eine wachsende Stadt zu verbessern und zu verbessern. Mit dem Druck, ein Gehöft von zunehmender Größe zu verwalten, und den Gefahren, die tief unter der Oberfläche lauern, um sich Sorgen zu machen, gibt SteamWorld Build dem langjährigen Franchise einen neuen Dreh.

Arizona Sunshine 2 (PC, PS5) - 7. Dezember

Es kommt nicht oft vor, dass wir uns entscheiden, Virtual-Reality-Spiele auf Games To Look For hervorzuheben, aber angesichts der kargen Natur des Dezembers dachten wir, wir würden Arizona Sunshine 2 etwas Aufmerksamkeit schenken. In dieser Fortsetzung des beliebten Titels, die für PC, PlayStation 5 und Meta Quest VR-Systeme erscheint, müssen sich die Spieler durch Horden von Untoten kämpfen und in der Hitze der Wüstensonne gedeihen.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (PC, PS5, Xbox Series) - 7. Dezember

Es gibt nur wenige Universen, die im Gaming-Bereich präsenter sind als das von Warhammer. Zusätzlich zu der bereits reichhaltigen Liste von Warhammer-Projekten bietet Owlcat Games ein storyreiches klassisches RPG, das in der 40.000-Ära spielt und der Besatzung eines riesigen Leerenschiffs folgt, die nach neuen Möglichkeiten sucht, um in den riesigen und gefährlichen Regionen, die von vielen als das Hinterland des Imperiums angesehen werden, schnelles Geld zu verdienen.

Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PS5, Xbox Series) - 7. Dezember

Ubisofts Massive, der mit Abstand größte Start des Monats, arbeitet seit Jahren mit James Camerons Lightstorm Entertainment zusammen, um den Fans eine authentische und frische interaktive Sicht auf das berühmte Sci-Fi-Universum zu bieten. Avatar: Frontiers of Pandora ist genau diese Kreation, ein Spiel, das das zu nehmen scheint, was Far Cry so populär gemacht hat, und dann einen pandoraanischen Anstrich darauf zu klatschen. Wenn du schon immer mal spüren wolltest, wie es ist, ein Na'Vi zu sein, ist dies das richtige Spiel für dich.

Terminator: Dark Fate - Defiance (PC) - 7. Dezember

Skynet will einfach nicht aufhören. Die Welt wird wieder einmal von der gefährlichen Roboterarmee Terminator bedroht, und es ist deine Aufgabe, die Überreste der Menschheit in ihren Bemühungen zu führen, Legion zu stoppen. Dieses RTS kommt ausschließlich für den PC und wird eine Einzelspielerkampagne enthalten, die sich um einen Kommandanten der Founders Militärmacht dreht, der die Aufgabe hat, Legion zu stoppen und seine Pläne zu vereiteln, während er in der Lage ist, Multiplayer- und Scharmützel-Wettbewerbsmodi zu genießen.

The Day Before (PC) - 7. Dezember

Es mag höchst unnatürlich klingen, aber The Day Before wird diesen Dezember sein Debüt als Early-Access-Projekt auf dem PC geben. Fntastic wird endlich seinen erwarteten, vielversprechenden, aber noch unbewiesenen Titel in die Hände der Fans legen und sie auffordern, sich einer gefährlichen Version der postapokalyptischen Ostküste Amerikas zu stellen, in der die Untoten nur eine der vielen Bedrohungen sind, die sich als Problem erweisen könnten.

House Flipper 2 (PC) - 14. Dezember

Wir lieben es, schreckliche Häuser zu kaufen, sie zu reparieren und sie für einen großen Gewinn weiterzuverkaufen, und genau aus diesem Grund wird Frozen District im Dezember die Fortsetzung von House Flipper auf dem PC veröffentlichen. House Flipper 2, das einige Monate später im Jahr 2024 auf Konsolen erscheint, wird den Spielern bessere und breitere Optionen bieten, wie sie die von ihnen gekauften Eigenschaften verbessern und die Anpassbarkeit und das Personalisierungspotenzial in diesem Nachfolger weiter verbessern.

Pokémon Karmesin/Purpur: Der verborgene Schatz von Area Zero - Die Indigo-Scheibe (Switch) - 14. Dezember

Wir behandeln normalerweise keine Erweiterungen in Games To Look For, aber wenn man bedenkt, dass dies wohl die größte und einzige große First-Party-Ergänzung ist, die im Dezember auf den Switch kommt, mussten wir sie aufnehmen. Pokémon Scarlet/Violet wird diesen Monat zum zweiten und letzten Mal erweitert, wenn The Hidden Treasure of Area Zero - The Indigo Disk sein Debüt feiert und ein neues Gebiet mit sich bringt, das mit allerlei neuen und wiederkehrenden Taschenmonstern gefüllt ist, sowie mehr Trainer, gegen die man kämpfen kann, und eine neue Storyline.

Und da haben wir es. 2023 ist offiziell in den Büchern in einem "Games To Look For"-Sinn. Wir werden Ende Dezember, während der Weihnachtszeit, zurückkommen, um Ihnen eine Vorschau auf die größten und aufregendsten Spiele zu geben, die für das gesamte Jahr 2024 geplant sind, bevor wir uns zu Beginn des neuen Jahres mit den Ergänzungen im Januar 2024 befassen.