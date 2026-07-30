Spiele, auf die man achten sollte – August 2026

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Während der September der Moment sein wird, in dem sich die Schleusen öffnen und eine wirklich hektische und chaotische Phase von Videospiel-Veröffentlichungen beginnt, da viele Titel dank Grand Theft Auto VI den November wie die Pest vermeiden, bemerkt dieser August auch die Auswirkungen dieser Massenabdankung in gewissem Maße. Neben der Tatsache, dass Gamescom Ende des Monats Aufmerksamkeit erregt, werden wir mit einer Fülle großer Starts verwöhnt, besonders näher am September. Also machen Sie es sich bequem, denn wir haben ein wirklich bewundernswertes Spiel in Ausschau zu halten.

Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 4. August

Von Game Freak, dem Entwickler, der vor allem für seine Pokémon-Titel bekannt ist, könnte Beast of Reincarnation nicht unterschiedlicher sein. Was wir mit diesem Titel zu tun haben, ist ein intensives Action-RPG, das in einer fantastischen, aber rauen Welt spielt, in der es darum geht, die Fähigkeiten der Schwertkämpferin Emma zu meistern und sie gegen tödliche und mächtige Gegner zu testen – und das alles mit Hilfe des treuen Hundebegleiters Koo.

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Big Walk (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 4. August

Nachdem der Indie-Entwickler House House mit Untitled Goose Game die Aufmerksamkeit vieler erregt hat, kehrt es mit dem skurrilen, kooperativen Online-Walker-Talker Big Walk zurück. Das Ziel des Spiels ist es, mit Freunden in einer riesigen Welt abzuhängen, zu erkunden, den nächsten Zug zu planen, zu scherzen und allgemein "Teamwork-Herausforderungen" zu meistern.

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Marvel Tokon: Fighting Souls (PC, PS5) – 6. August

Das Haupt-PlayStation-5-Konsolen-Exklusiv für den Monat. Marvel Tokon: Fighting Souls ist ein intensives Tag-Team-Battle-Spiel mit den mächtigsten Helden der Erde und vielen seiner ikonischsten Schurken. Entwickelt von den Kampfexperten von Arc System Works, wird dieser 4-gegen-4-Tag-Team-Kämpfer die Talente der Avengers, X-Men, Wakandaner, Asgardianer, Latverianer, Guardians of the Galaxy, Spider-People und sogar neuer und einzigartiger Helden umfassen.

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Duskfade (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 13. August

Wer auf der Suche nach einem Kingdom Hearts-ähnlichen Action-Plattformer ist, sollte Weird Belugas Duskfade nicht verpassen. Inspiriert von der goldenen Ära der PlayStation-Plattformer, fordert dieser Indie-Titel die Spieler auf, durch verschiedene einzigartige Level und Biome zu springen, zu schwingen und sich durch verschiedene einzigartige Levels und Biome zu schlagen – alles als der Held Zirian, der versucht, seine Schwester aus einem seltsamen Uhrturm zu finden und zu retten, der die Welt in Dunkelheit gestürzt hat.

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Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 13. August

Es gibt ein paar Mehrspieler-Shooter, die innerhalb einer Woche erscheinen, und der erste ist Hell Let Loose: Vietnam von Expression Games. Dieser Nachfolger des World War Shooters verlegt die Action in das Vietnamkriegsschauplatz und zeigt die Spieler, die sich als US-Streitkräfte und vietnamesische Armee anziehen, um in authentischen Umgebungen anzutreten, in denen die Ressourcen und Technologie der USA gegen die Guerillataktiken der VA antreten.

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Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 14. August

Nachdem wir im Sommer 2025 ins Sizilien des 20. Jahrhunderts ins Sizilien des 20. Jahrhunderts geführt wurden, um die Geschichte von Enzo Favara im Basisspiel Mafia: The Old Country zu erleben, ist nun die Zeit gekommen, für eine Erweiterung mit dem Titel Man of Honor zum Projekt von Hangar 13 zurückzukehren. Dieser DLC spielt im Jahr 1905 und zeigt, wie Enzos Geschichte über zwei weitere Kapitel erweitert wird, die sich um seine Erkundung der Unterwelt des Valle Dorata drehen, wo die Loyalität bis an die Grenzen getrieben, Schulden eingetrieben werden und einige bekannte Gesichter auftauchen, darunter ein junger Ennio Salieri.

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The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 18. August

Frogwares kehrt in seine überflutete Welt zurück, inspiriert von H.P. Lovecraft, denn The Sinking City 2 wird eine weitere Erkundung eldritscher Schrecken und Dunkelheit sein. Im Gegensatz zum vorherigen Spiel, das eher ein fokussiertes Detektiverlebnis war, ähnlich den Sherlock-Holmes-Projekten des Studios, ist The Sinking City 2 ein reiner Survival-Horror mit all den vertrauten Extras. Erwarte Rätsel zu lösen, Gegner mit begrenzten Ressourcen zu bekämpfen – und das alles, während sich um dich herum ein Rätsel entfaltet.

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Mortal Shell II (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 20. August

Die Zeit ist gekommen, dass Entwickler Cold Symmetry Fans wieder in sein hartes und intensives Soulslike-Universum zurückholt. Mortal Shell II ist eine eigenständige Fortsetzung, die erneut die Prämisse erforscht, dass dein eigenes Fleisch deine Waffe ist – ein Werkzeug, mit dem tödliche und monströse Bedrohungen in einer Welt, die so beunruhigend wie fantastisch ist, überwinden kann. Das Ziel hier wird sein, Kriegerschalen zu besitzen, falsche Götter zu entthronen und alles, um eine verwüstete Welt zu retten.

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Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 20. August

Der zweite Mehrspieler-Shooter, der im August erscheint. Gallipoli ist die nächste Erkundung der World War I Serie von BlackMill Games, die im gleichnamigen Mittelmeerkriegsschauplatz spielt, wo das Britische Empire und das Osmanische Reich gegeneinander antreten, um wichtige und entscheidende Gebiete zu erobern, die für die Gestaltung des Ausgangs des Großen Krieges notwendig sind.

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Aliens: Fireteam Elite 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 25. August

Der Entwickler Cold Iron Studios nimmt uns diesen Monat mit zurück in einen Sci-Fi-Albtraum – alles im Rahmen seiner Fortsetzung zu Aliens: Fireteam Elite. Dieser kooperative Shooter-Nachfolger sieht die Spieler als Colonial Marine anziehen, der kopfüber in Xenomorph-Gebiet rasen muss, um Gebiete vom perfekten Organismus zu reinigen und zurückzuerobern. Mit Bedrohungen durch Androiden und Roboter erwartet jede Mission einen echten Kampf ums Überleben.

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Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27. August

Anstatt direkt in ein drittes A Plague Tale-Spiel einzutauchen, entschied sich Entwickler Asobo Studio, sich auf ein Action-Adventure-Spin-off zu konzentrieren, das auf einem von den Fans beliebten Charakter basiert. Das Prequel, bekannt als Resonance: A Plague Tale Legacy, dreht sich um eine jüngere Sophia und zeigt, wie der zukünftige Kapitän des Schiffs zur Minotaurus-Insel reist, tödliche Feinde bekämpft, uralte Geheimnisse entwirrt und sich anderweitig einer gefährlichen mythischen Kreatur stellt.

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Star Wars: Zero Company (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27. August

Als Nächstes haben wir das neueste Videospiel, das in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt. Star Wars: Zero Company stammt vom Entwickler Bit Reactor und möchte intensive rundenbasierte Strategiespiele bieten, bei der das Konzept darin besteht, ein Team erfahrener Agenten zu führen, die eine gefährliche Operation gegen eine aufkommende Bedrohung bewältigen, die die Galaxie verschlingen könnte. Das Spiel spielt in der Dämmerung von The Clone Wars und ist eines, das man für X-COM-Fans im Auge behalten sollte.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) – 27. August

Zuletzt gibt es die zweite Master Collection der Spiele aus der Metal Gear Solid-Reihe. Dieses Projekt will HD-Editionen einiger der moderneren Versionen der Saga anbieten, nämlich Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot und Metal Gear Solid: Peace Walker. Wie schon bei der ersten Sammlung wird sie auch mit einer Reihe weiterer Extras ergänzt, nicht zuletzt Metal Gear: Ghost Babel und einem digitalen Soundtrack.

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Da haben wir es. Vergesst nicht, in ein paar Wochen zurückzukehren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf den geschäftigsten Monat des Jahres richten, um zu sehen, was der September für Gaming-Fans bereithält.