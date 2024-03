Spiele, auf die man achten sollte - April 2024

HQ

Reden wir nicht um den heißen Brei herum, dieser April hat nur einen Bruchteil dessen, was der März für Gaming-Fans zu bieten hatte. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Hauptveröffentlichungen innerhalb dieses Monats, und von den Hauptveröffentlichungen haben nur sehr wenige die gleiche Ernsthaftigkeit und das gleiche Gewicht, wie wir es in den Monaten zuvor gesehen haben. Dennoch gibt es neue Spiele, auf die man sich freuen kann, also lasst uns in diesem Sinne in eine neue Episode von GTLF eintauchen.

Sons of Valhalla (PC) - 5. April

In diesem Pixel-Kampf- und Basenbauspiel von Pixel Chest bauen die Spieler Festungen und belagern feindliche Festungen im mittelalterlichen England. In diesem Spiel geht es um Eroberung und Überfall, und wie der Name schon sagt, wirst du dies als brutaler und gefährlicher Wikingerkrieger tun.

Botany Manor (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 9. April

Wenn dir die Herausforderung gefallen hat, die Escape Academy und Maquette boten, wirst du dich definitiv in Balloon Studios ' Botany Manor verlieben. In diesem Erkundungstitel geht es darum, botanische Fähigkeiten zu nutzen, um exotische Pflanzen zu erforschen und anzubauen, während du die Geheimnisse des Herrenhauses in England lernst, in dem du lebst.

Werbung:

HQ

Grounded (PS4, PS5, Switch) - 16. April

Ja, das ist das gleiche Grounded, das Sie im Laufe der Jahre auf PC- und Xbox-Konsolen lieben und schätzen gelernt haben. Wir nehmen es in die GTLF dieses Monats auf, da es Teil von Microsofts großen und neuen Multi-Plattform-Bemühungen ist, was bedeutet, dass PlayStation- und Switch-Fans ab Mitte April an dem Miniatur-Abenteuerspaß teilnehmen können.

Werbung:

HQ

Keine Pause für die Bösen (PC) - 18. April

Moon Studios ist vor allem für seine Ori-Spiele bekannt, aber bald wird es uns etwas ganz anderes bieten. No Rest for the Wicked ist ein Action-RPG, das die Spieler in ein düsteres und grausames Fantasy-Setting entführt, um ein Cerim zu werden, ein mystischer heiliger Krieger, der in der Lage ist, sich gegen die Pest zu wehren, die über das Land fegt.

HQ

Tales of Kenzera: ZAU (PC, PS5, Xbox Series) – 23. April

Der neueste Teil von EAs Originals -Reihe, Tales of Kenzera: ZAU, ist ein Plattformer im Metroidvania-Stil, in dem die Spieler als kleiner Junge, der mit dem Gott des Todes verhandelt hat, um seinen Vater aus der Dunkelheit zurückzuholen, ein beeindruckendes und gefährliches spirituelles Reich erkunden. In diesem Spiel geht es darum, die Trauer anzunehmen und Kraft zu finden, wenn alles verloren zu sein scheint.

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. April

Rabbit & Bear Studios gibt uns im April mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes einen wirklich breiten und umfangreichen Blick auf ein modernisiertes JRPG. Dieses Spiel entführt die Spieler in ein fantastisches HD-2D-Reich, in dem sie eine Gruppe von über 100 Charakteren durch eine weitläufige Welt führen und versuchen, sie davor zu bewahren, von kriegerischen Nachbarnationen auseinandergerissen zu werden.

HQ

Phantom Fury (PC) - 23. April

Boomer-Shooter waren vielleicht noch nie so beliebt. Slipgate Ironworks weiß das und möchte die Fans im April mit einem actiongeladenen, blutigen, 80er-Jahre-ähnlichen Action-Shooter unterhalten, in dem sich die Spieler als amerikanischer Held verkleiden, der die Aufgabe hat, durch das Land zu reisen, um die Menschheit vor schrecklichen und tödlichen mutierten Kreaturen und grausamen Soldaten zu retten.

HQ

Another Crab's Treasure (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 25. April

Wenn ein Entwickler als Aggro Crab bekannt ist, können Sie wahrscheinlich erwarten, dass er Spiele entwickelt, die auf Krustentieren basieren. Glücklicherweise ist es genau das, was wir mit Another Crab's Treasure bekommen, einem Soulslike-Spiel, in dem die Spieler eine monumentale Reise als Einsiedlerkrebs unternehmen, um seine wieder in Besitz genommene Hülle zurückzukaufen, während sie daran arbeiten, das Unterwasserkönigreich, das Sie Ihr Zuhause nennen, vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

HQ

Sand Land (PC, PS5, Xbox Series) – 26. April

Akira Toriyama ist zwar vor kurzem verstorben, aber seine Brillanz lebt in seinem Werk weiter. Wir sehen dies erneut im Action-RPG Sand Land, einem Spiel, in dem die Spieler in den Dämonenprinzen Beelzebub schlüpfen und sich in die raue Wüste begeben, um mit einer Reihe von Fahrzeugen nach dem legendären Frühling zu jagen. Mit vielen hochgradig anpassbaren Fahrzeugen im Angebot und einer breiten Kampfsuite, die es den Spielern ermöglicht, die ganze Palette der dämonischen Kräfte von Beezlebub zu nutzen, scheint Sand Land einer der größten Titel des Monats April zu werden.

HQ

Top Spin 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 26. April

Egal, ob Tennis-Videospiele dein Ding sind oder nicht, Top Spin wieder in Aktion zu sehen, ist eine aufregende Entwicklung. Die Rückkehr des Tennis-Franchise von 2K wird es den Spielern ermöglichen, an der Seite der besten und kultigsten Profis, die jemals in diesem Sport angetreten sind, in den Profizirkus einzusteigen, um Trophäen zu jagen und Ihren Namen in die Geschichtsbücher neben den Besten zu schreiben, die jemals auf dem Platz standen.

HQ

Stellar Blade (PS5) - 26. April

Wir können fast garantieren, dass Sie Stellar Blade irgendwann seit seiner Ankunft gesehen haben, höchstwahrscheinlich aufgrund seines ziemlich provokant gestalteten Protagonisten. Aber unabhängig davon, wie du zu diesem Thema stehst, wird Stellar Blade der große PlayStation-Launch für den Monat April sein, mit einem Action-Adventure, in dem die Spieler in die Rolle des Roboters EVE schlüpfen und die Aufgabe haben, die Geheimnisse des Untergangs der Erde und dessen, was zur Bildung der bösartigen Macht geführt hat, die die Zivilisation auf dem ganzen Planeten zerstört hat, zusammenzusetzen.

HQ

Sea of Thieves (PS4, PS5) – 30. April

Ähnlich wie Grounded ist Sea of Thieves das gleiche Spiel, das PC- und Xbox-Spieler seit Jahren genießen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein großes, von Microsoft entwickeltes Franchise handelt, das sein Debüt auf Sony PlayStation-Konsolen feiert, haben wir uns entschieden, es in die GTLF dieses Monats aufzunehmen.

HQ

Und damit sind wir am Ende des Monats angelangt. Kehren Sie in ein paar Wochen zurück, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Mai 2024 für Gaming-Fans bereithält.