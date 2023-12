Spiele, auf die man achten sollte - 2024

HQ

Das Jahr 2023 war und ist nun vorbei, und da dies der Fall ist, sind nun alle Augen fest auf das nächste Kalenderjahr gerichtet. 2024 scheint nicht so gestapelt zu sein wie 2023, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einige absolute Korker gibt, auf die man sich freuen kann. Mit 12 Monaten voller Spiele auf dem Weg sind hier die Spiele, auf die man im Jahr 2024 achten sollte.

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 18. Januar

Der Prinz von Persien ist zurück... Eine Art. Ubisoft kehrt zu seiner berühmten Plattformer-Serie zurück, wenn auch mit einem anderen Protagonisten an der Spitze. The Lost Crown erforscht, was passiert, wenn der Prinz gefangen genommen wird, und überlässt es einer Crew mächtiger Unsterblicher, den ikonischen Charakter zu finden und zu retten.

The Last of Us: Part II Remastered (PS5) - 19. Januar

Es ist offiziell, The Last of Us hat jetzt mehr Remasters/Remakes als richtige Spiele. Man kann davon halten, was man will, aber wenn man die von der Kritik gefeierte Fortsetzung von Naughty Dog noch nicht erlebt hat, ist es jetzt an der Zeit. Mit einem neuen Roguelike-Modus, aktualisierter Grafik und mehr bringt uns The Last of Us: Part II Remastered zurück in die Zombie-Apokalypse im Januar.

Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. Januar

2023 war ein großartiges Jahr für Kämpfer, aber einer der großen Drei beschloss, seine neueste Veröffentlichung auf 2024 zu verschieben. Tekken 8 bringt uns mehr von den 3D-Kämpfen, die wir lieben, mit neuen und wiederkehrenden Charakteren, frischem Gameplay und einem Story-Modus sowie einer ganzen Reihe anderer Features, die uns dazu bringen, Tekken 8 zu Beginn des Jahres zu spielen.

Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 26. Januar

Den Enthüllungstrailer mit einem nackten Protagonisten zu beginnen, ist sicherlich eine Möglichkeit, ein Spiel zu verkaufen, aber es ist genau diese Art von Exzentrik, die uns immer wieder zur Like a Dragon-Serie zurückkehren lässt. Wir hatten ein paar Like a Dragon-Spiele, die im Jahr 2023 auf den Markt kamen, aber Infinite Wealth ist der nächste Hauptteil der Serie und wird eines der längsten Spiele der Serie sein.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series) - 2. Februar

Nach einer Vielzahl von Verzögerungen ist Suicide Squad: Kill the Justice League fast da. Anfangs wurde dieser Looter-Shooter aus Rocksteady viel kritisiert, aber in letzter Zeit scheint es einige Verbesserungen gegeben zu haben. Ob das ausreicht, um dieses Spiel mit den Höhen der Arkham-Franchise mitzuhalten, bleibt abzuwarten, aber ihr könnt es euch im Februar selbst ansehen.

Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2. Februar

Während Persona 5 Tactica Ende 2023 erscheint, setzt Atlus seine Persona-Serie mit Persona 3 Reload im Februar fort. Diese Neuinterpretation des berühmten Rollenspiels bietet verbesserte Grafik und Gameplay, während die ikonische und beliebte Originalgeschichte mit zusätzlichem Voiceover und neuen Interaktionen und Szenen erweitert wird.

Helldivers 2 (PC, PS5) - 8. Februar

PlayStation wird Anfang 2024 das Undenkbare tun. Zum Auftakt des diesjährigen Portfolios wird Helldivers 2 gleichzeitig für PS5 und PC erscheinen, was eine große Veränderung ist, wenn man bedenkt, dass PC-Spieler oft etwa 18 Monate warten müssen, bevor sie den neuesten PlayStation-Exklusivtitel ausprobieren können. In diesem Action-Shooter schießen die Spieler Monster und Aliens in einer feindlichen Galaxie nieder, alles im Namen der Freiheit.

Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Februar

Don't Nod hat die sehr kluge Entscheidung getroffen, auf die Veröffentlichung von Banishers: Ghosts of New Eden im November zu verzichten und stattdessen den Februar als perfekten Ort für das Debüt seines vielversprechenden Action-Adventures anzupeilen. Mit einem God of War-ähnlichen Spielstil und Aufbau entführt dieser übernatürliche Story-Titel die Spieler in ein mythisches Nordamerika des 17. Jahrhunderts, um Geister und Gespenster zu jagen und die Pioniere in diesem gefährlichen neuen Land zu beschützen.

Mario vs. Donkey Kong (Switch) - 16. Februar

Nintendo hat in der letzten Nintendo Direct des Jahres 2023 seine Pläne für eine ganze Reihe von Spielen aus dem Mario-Universum vorgestellt, und als Teil davon erhielten wir einen ersten Blick auf die bevorstehende Rückkehr von Mario vs. Donkey Kong. Nein, in diesem Spiel geht es nicht darum, auf Gerüste zu klettern und Fässern auszuweichen, sondern um ein neu gestaltetes Game Boy Advance-Puzzlespiel, in dem Mario sein Jump'n'Run-Know-how einsetzen muss, um gestohlene Mini-Marios wiederzufinden, die von dem riesigen Affen gestohlen wurden.

Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series) - 16. Februar

Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass Ubisoft dieses Spiel tatsächlich im Jahr 2024 veröffentlichen wird, aber wenn man sich die jüngsten Entwicklungen ansieht, könnten wir uns absolut irren. Skull and Bones entführt die Spieler auf die sieben Weltmeere, während sie sich in diesem Piraterie-Simulator, der nach dem brillanten Assassin's Creed IV: Black Flag die Welt im Sturm erobert hat, plündern und plündern.

Final Fantasy VII: Rebirth (PS5) - 29. Februar

Square Enix bereitet sich darauf vor, die lang erwartete Fortsetzung von Final Fantasy VII: Remake in die Hände der Fans zu legen. Final Fantasy VII: Rebirth ist das zweite von drei Kapiteln, die uns einen neuen Blick auf das berühmte JRPG werfen und zeigen, wie Cloud und die Bande neue Orte erkunden und neue Leute treffen, während sie weiterhin Sephiroths Bemühungen stoppen, die Welt zu kontrollieren.

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series) - 20. März

Ursprünglich sollte Alone in the Dark im Jahr 2023 erscheinen, entschied sich jedoch, mit seinem Debüt bis zum neuen Jahr zu warten, bevor es eine weitere Verzögerung erhielt, um eine Weihnachtskrise für seine Entwickler zu vermeiden. Mit David Harbour und Jodie Comer als zwei Protagonisten will dieses Survival-Horror-Spiel das Jahr mit einem Schrecken beginnen.

Prinzessin Peach: Showtime (Switch) - 22. März

Im vergangenen Jahr haben wir mit Super Mario Bros. Wonder, einem Remaster des Super Mario-Rollenspiels, und natürlich dem bombastischen Erfolg von The Super Mario Bros. Movie eine Art Mario-Wiedergeburt erlebt. Im März ist Peach an der Reihe, etwas von diesem Rampenlicht zu übernehmen, wenn sie in ihrem ganz eigenen Spiel gegen Grape und den Sour Bunch kämpft, um das Sparkle Theater zu retten.

Rise of the Ronin (PS5) - 22. März

Das gefeierte Studio hinter den Nioh- und Ninja Gaiden-Spielen gibt uns nächstes Jahr etwas anderes. Rise of the Ronin folgt einem namenlosen Krieger, der im Japan des 19. Jahrhunderts seinen eigenen Weg geht, und bietet eine wunderschöne Welt, eine epische Geschichte und einige neue, dynamische und zugängliche Kampfmechaniken. Wenn Sie auf der Suche nach einem authentischen Blick auf Japan sind, halten Sie Ausschau nach diesem.

Black Myth: Wukong (PC, PS5, Xbox Series) - 20. August

Black Myth: Wukong beeindruckt uns schon seit dem ersten Trailer und scheint ein visuell atemberaubendes Spiel zu sein, das uns in die Rolle des Affenkönigs selbst versetzt, in einer Adaption des Romans Journey to the West aus dem 16. Jahrhundert. Wir kämpfen gegen Monster und reisen durch eine lebendige Fantasy-Welt in diesem Soulslike des chinesischen Entwicklers Game Science.

Warhammer 40.000: Space Marine II (PC, PS5, Xbox Series) - 9. September

Wollten Sie schon immer wissen, wie es sich anfühlt, ein biologisches Aquarium zu sein? Warhammer 40.000: Space Marine II will die Kampffantasie so vieler besänftigen, wenn es im September erscheint, indem die Spieler in die Rolle von Titus schlüpfen, der sich durch Horden der Tyraniden kämpft, die die Sicherheit des Imperiums bedrohen.

Ark II (PC, Xbox Series) - 2024

Mit Vin Diesel als ausführendem Produzenten, der ihm eine Schlüsselrolle in der Geschichte gibt, hat Ark II eine Menge Ehrgeiz, wenn es um die Erzählung, das Gameplay und mehr geht. Kürzlich verschoben, damit Wildcard Studios das Spiel verbessern konnte, wird es einige wesentliche Unterschiede zwischen Ark II und seinem Vorgänger geben. Soulslike-Kämpfe, strenge Third-Person-Mechaniken und nur primitive Waffen sind nur einige der Möglichkeiten, wie sich dein Dino-Überlebenserlebnis im nächsten Jahr verändern wird.

Avowed (PC, Xbox Series) - 2024

Es ist lange her, dass wir ein Fantasy-Rollenspiel von Obsidian gesehen haben, aber nächstes Jahr hat dieses Warten hoffentlich mit der Veröffentlichung von Avowed ein Ende. Avowed spielt in der gleichen Welt wie Pillars of Eternity und nimmt uns mit auf eine epische Reise in die Lebendigen Lande, um Gerüchten über eine sich ausbreitende Seuche nachzugehen.

Greedfall 2: The Dying World (PC, PS5, Xbox Series) - 2024

Trotz des Titels handelt es sich bei Greedfall 2: The Dying World eigentlich um ein Prequel, das drei Jahre vor der Geschichte des ersten Spiels spielt. Dieses Mal schlüpfen wir nicht in die Rolle eines der Kolonisatoren, sondern in die Rolle eines der kolonisierten Teer Fradee und sehen uns aus dem Land entwurzelt, das wir einst unser Zuhause nannten. Mit verbesserten Entscheidungen in der Geschichte und einer intelligenteren KI im Gameplay sollten Fans des ersten Greedfall auf das Prequel/Sequel achten.

Hades II (PC) - 2024

Der ursprüngliche Hades gewann im Jahr 2020 eine absolute Menge an Preisen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Vorfreude auf die Fortsetzung groß ist, aber da Supergiant Games Hades II nächstes Jahr auf den Markt bringen will, können wir nicht sagen, dass wir alles andere als aufgeregt sind. Da wir nun versuchen, in die Unterwelt einzudringen, anstatt sie zu verlassen, wird es neue Feinde, freundliche Gesichter, zusätzliche Mechaniken und mehr geben.

Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2024

Supermassive Games übernimmt die Rolle des leitenden Entwicklers des Indie-Horror-Franchise, nachdem Tarsier sich auf grünere Weiden begeben hat. Aber nur weil ein neues Studio hinter diesem kommenden Threequel steckt, heißt das nicht, dass wir uns nicht auf die Rückkehr der charakteristischen beunruhigenden und gruseligen Horrorelemente der Serie freuen sollten.

Luigi's Mansion: Dark Moon (Switch) - 2024

Du kennst dieses Spiel vielleicht als Luigi's Mansion 2 HD oder Luigi's Mansion: Dark Moon, aber unter welchem Namen auch immer du es kennst, dieser Titel ist die aktualisierte Version der Fortsetzung des ersten Luigi-Geisterjagd-Ausflugs. Mit aktualisierter HD-Grafik und einer Geschichte, die vom Debüt des Titels im Jahr 2013 erhalten geblieben ist, will dieses Spiel die Fans von Luigi's Mansion überbrücken, bis das vierte Spiel schließlich und hoffentlich erscheint.

Paper Mario: The Thousand-Year Door Remaster (Switch) - 2024

Während wir uns immer mehr der Veröffentlichung dessen nähern, von dem wir wirklich hoffen, dass es als Super Nintendo Switch bekannt wird, hat Nintendo uns viele aktualisierte Versionen früherer Kulttitel gegeben. Das nächste auf dieser Liste ist Paper Mario: The Thousand-Year Door, das mit verbesserter Grafik zurückkehrt und den Spielern die Möglichkeit gibt, dieses wunderbare Abenteuer noch einmal zu erleben.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl (PC, Xbox Series) - 2024

GSC Game World wurde mit Entwicklungsherausforderungen konfrontiert, wie es vor zwei Jahren nur wenige erwartet hätten, da der Entwickler mit der Entwicklung seiner S.T.A.L.K.E.R.-Fortsetzung beauftragt wurde, während er mit einer groß angelegten militärischen Invasion konfrontiert war. Aber das hat das Team nicht davon abgehalten, viel Arbeit und Mühe in diesen Nachfolger zu stecken, der voraussichtlich irgendwann in diesem Jahr sein Debüt geben wird.

Senua's Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Series) - 2024

Ninja Theory hat sich Zeit gelassen, um die Fortsetzung des wunderbaren Hellblade: Senua's Sacrifice zu entwickeln, und nach dem Gameplay zu urteilen, das wir bereits gesehen haben, war das alles zum Besten. Senua's Saga: Hellblade 2 setzt das Abenteuer der an Psychose leidenden Protagonistin fort, die ein gequältes und beunruhigendes Wikinger-Island erkundet.

South Park: Snow Day (PC, PS5, Xbox Series) - 2024

Es ist schon eine Weile her, dass wir ein neues Spiel hatten, das in South Park angesiedelt ist, aber Snow Day scheint genau das zu sein. Cartman, Stan, Kyle und Kenny sind zurück und in 3D-Form für ein Abenteuer, in dem sich die Gang in einem Whiteout sonnt, während sie die Aufgabe haben, die Welt zu retten, während die Schule aufgrund des frostigen Wetters ausfällt.

Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series) - 2024

Massive war in letzter Zeit unglaublich beschäftigt, da der Entwickler erst im Dezember Avatar: Frontiers of Pandora vorgestellt hat. Aber im Jahr 2024 können wir uns auf das vielversprechende Star Wars Outlaws freuen, einen Action-Adventure-Titel, der sich um einen neuen Charakter dreht, der in A Galaxy Far, Far Away angesiedelt ist und die Spieler auf der Flucht vor einem immer größer werdenden Imperium sieht.

The Wolf Among Us 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2024

Telltale ist zurück. Nach ein paar sehr turbulenten Jahren hat uns der erzählerische Adventure-Entwickler letztes Jahr The Expanse: A Telltale Series geschenkt und beabsichtigt nun, in diesem Jahr endlich die lang erwartete Fortsetzung von The Wolf Among Us zu veröffentlichen. Mit der Rückkehr von Bigsby und seiner Bande will The Wolf Among Us 2 das nächste Kapitel der märchenhaften Fantasy-Krimigeschichte aufschlagen.

2024 wartet auf unzählige vielversprechende Videospiele, also seien Sie dabei, wenn wir uns die Neuerscheinungen für jeden Monat, beginnend mit dem Januar, genauer ansehen.