Spiele als Padawan im neuen Star Wars-DLC für Minecraft

Während Minecraft Live heute hatten Mojang und Star Wars eine ziemlich große Überraschung für die Fans auf Lager. Es stellt sich heraus, dass Minecraft mit einem Star Wars-Themen- und Story-basierten Abenteuer namens Path of the Jedi ausgearbeitet wird.

Wie der Name schon sagt, können Sie einen Padawan spielen und da es sich um Minecraft DLC handelt, können Sie eine ganze Reihe von Dingen wie Ihren eigenen Droiden und sogar Ihr Lichtschwert anpassen. Deine Abenteuer führen dich an verschiedene Orte in der geliebten Galaxie weit, weit weg wie Coruscant und Kamino, und es gibt auch viele bekannte Gesichter zu treffen - darunter Ahsoka Tano, General Grievous und Obi-Wan Kenobi.

Klingt gut, oder? Ihr könnt euer Abenteuer am 7. November beginnen, und StarWars.com sagt, dass ihr "in die Umkleidekabine gehen solltet, um ein R2-D2-Trikot zu kaufen – kostenlos bis zum 7. Dezember".

Schaut euch den Trailer unten an, um einen Vorgeschmack auf die Zukunft zu erhalten.