Spiele als Konquistadoren gegen Cthulhu in The Mound: Omen of Cthulhu

HQ

Ace Team, der Entwickler hinter Clash: Artifacts of Chaos und der Zeno Clash-Reihe, nimmt sich eines neuen Genres an und taucht in The Mound: Omen of Cthulhu in die tentakelverseuchten Gewässer des Lovecraft-Universums ein.

The Mound: Omen of Cthulhu wurde heute Abend auf der Nacon Connect angekündigt und ermöglicht es dir und bis zu drei Freunden, dich auf ein Abenteuer zu begeben, um eine legendäre unterirdische Stadt und die darin wartenden Schätze zu finden.

Doch wie so oft bei Lovecraft entpuppen sich Dinge, die auf den ersten Blick ganz nett aussehen, bald als unermessliche Schrecken in ihrem Inneren. Nur ernsthaftes Teamwork und die Fähigkeit, nicht den jenseitigen Mächten kosmischer Schrecken zum Opfer zu fallen, werden dich in diesem Spiel, das 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, am Leben halten. Schaut euch den Trailer unten an: