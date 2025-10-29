Spielberg und John Williams treffen sich für ein letztes Abenteuer wieder

HQ

Obwohl er zuvor erklärt hatte, dass er mit dem Songwriting fertig sei, ist John Williams jetzt wieder mit von der Partie. Der 93-Jährige arbeitet erneut mit Steven Spielberg zusammen, was höchstwahrscheinlich ihr letzter gemeinsamer Auftritt als Kollegen sein wird - die Arbeit am neuen und unbetitelten UFO-Film des Regisseurs.

Wie die meisten von euch wissen, sind ihre Kollaborationen legendär und reichen mehrere Jahrzehnte zurück. Aber das Alter hat Williams eingeholt, der zuvor einige Male erklärt hatte, dass er sich von der Musik zu Spielfilmen zurückgezogen hat. Zum Glück für uns Filmfans scheint es Spielberg gelungen zu sein, die Lust des Maestros, Musik zu machen, wieder einmal zu entfachen.

Der Film soll im Frühsommer nächsten Jahres Premiere feiern und mit Emily Blunt, Josh O'Connor und Colin Firth in den Hauptrollen zu sehen sein, um nur einige zu nennen. Und obwohl die Informationen spärlich sind, hat Universal behauptet, dass es sich sowohl um einen "Eventfilm" als auch um ein "U.F.O.-Abenteuer" handelt. Wir können also wahrscheinlich etwas erwarten, das der klassischen Spielberg-Kost ebenbürtig ist.

Welche der vielen Kollaborationen von Williams und Spielberg sind Ihre Favoriten?