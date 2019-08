Spielbarer Epilog schließt Dragon Quest Builders 2 via Update ab

Bis Ende letzter Woche hat Square Enix die Season-Pass-Inhalte von Dragon Quest Builders 2 veröffentlicht, nun haben wir erfahren, dass noch ein weiteres, wichtiges Update für das Klötzchen-Abenteuer ansteht - am 20. August möchte der Entwickler einen Epilog nachreichen. Jeder der bis dahin bestimmte Anforderungen erreicht hat, darf diesen spielen und die Geschichte zu einem richtigen Ende bringen. Um das Ende zu sehen müsst ihr mindestens 45 Baumeister-Rezepte in euren Besitz gebracht haben, das sogenannte Buildertopia besucht haben und darüber hinaus alle Scavenger-Hunts abgeschlossen haben. Anschließend werdet ihr via Brief dazu eingeladen, am Epilog teilzunehmen.

Quelle: Polygon.