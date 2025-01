Spiel in 4K/60 FPS auf dem Steam Deck

HQ

GeForce Now, Nvidias Cloud-Gaming-Dienst, wird jetzt mit einer nativen App für die Steam Deck geliefert, was bedeutet, dass Sie sich auf RTX-betriebene Maschinen verlassen können, um in 4K/60 fps mit HDR zu spielen.

Falls Sie das Top-Tier-Abonnement GeForce Now Ultimate haben, können Sie Maschinen mit RTX 4080-GPUs nutzen und haben somit Zugriff auf DLSS 3 und Nvidia Reflex zur Latenzreduzierung. Und da es oft ein Problem ist, den Akku zu schonen, ist Cloud-Gaming eine großartige Möglichkeit, auch die Akkulaufzeit zu verlängern.

GeForce Now ist auch für die Apple Vision Pro -Plattform, Meta Quest 3 und 3S sowie Pico VR/Mixed-Reality-Headsets verfügbar, wobei später in diesem Monat ein neues Update für die App verfügbar ist.

Nvidia gab außerdem bekannt, dass in Kürze neue Rechenzentren in Thailand und Indien eröffnet werden, wobei erst kürzlich drei neue Rechenzentren in Peru, Chile und Kolumbien in Betrieb genommen wurden.

GeForce Now unterstützt derzeit über 2.100 Titel.