Spiel Fußball mit Shrek in FIFA Heroes

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Nach der Veröffentlichung von FIFA 23 trennte sich EA von der Lizenz und bringt seine Fußballspiele seitdem unter dem Namen EA Sports FC heraus. Das bedeutet jedoch nicht, dass FIFA verschwunden ist, denn die Organisation hat mehrere Projekte, sowohl bereits veröffentlicht als auch bevorstehend, die mit der FIFA-Lizenz zusammenhängen.

Eines davon ist FIFA Heroes, ein heiteres, fußballbezogenes Partyspiel für mobile Geräte mit aktuellen und ehemaligen Stars. Und anscheinend wird es auch Gastauftritte geben. Am 10. August wird ein Shrek-Season Pass veröffentlicht, und wie der Name schon sagt, kann der Oger damit gerade rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der Animationsfilmreihe Fußball spielen (die nächstes Jahr ebenfalls einen neuen, fünften Teil erhält). Die Beschreibung lautet:

"Während des Season Pass haben die Spieler die Möglichkeit, neue Belohnungen freizuschalten, darunter Shrek und zwei zusätzliche Charaktere, sowie sechs Charakter-Emojis, neue Avatare wie Esel und mehr."

Die bestätigten Charaktere sind, in der Reihenfolge:



Shrek



Fiona



Der gestiefelte Kater



Gingy



Pinocchio



Lord Farquaad



FIFA Heroes erscheint ebenfalls für PC und Konsolen, aber ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bestätigt. Es ist jetzt sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.