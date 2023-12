Spiel des Jahres 2023: Bestes Simulations-/Strategiespiel

HQ

Strategie- und Simulationsspiele können sich zwar nicht rühmen, das gleiche Jahr wie Action-, RPG- und Horrortitel gehabt zu haben, aber das Jahr 2023 war für alle Genres ziemlich erstaunlich. Dazu gehört jedes Spiel, das du magst, mit dem du die Kontrolle über riesige Armeen und mächtige Drachen übernehmen oder simulieren kannst, wie es ist, eine ganze Stadt zu regieren, also begleite uns, wenn wir einige der besten Strategie- und Simulationsspiele durchgehen, die dieses Jahr herauskommen.

5. Warhammer Age of Sigmar: Reiche des Ruins

Ich bin froh, dass wir den längsten Titel als Erster auf dieser Liste aus dem Weg räumen. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin hatte einige große Erwartungen von Warhammer-Fans, da es wie eine Fantasy-Version des sehr erfolgreichen Warhammer 40.000: Dawn of War 2 aussah. Auch wenn es nicht an allen Stellen ins Schwarze getroffen hat und sich die Kämpfe als etwas oberflächlich erweisen könnten, ist dieses Spiel eine großartige Einführung in Warhammer Age of Sigmar und das RTS-Genre.

Übernimm die Kontrolle über eine von vier einzigartigen Fraktionen, während du um die Kontrolle über das Reich der Bestien kämpfst und deinen Verstand und einige cool aussehende Einheiten einsetzt, um den Sieg zu erringen. Es gibt auch eine ziemlich solide Kampagne, wenn du also auf der Suche nach einer anständigen Fantasy-Geschichte bist, ist dieses Spiel auch für dich da.

4. Total War: Pharao

Von den legendären Strategieentwicklern von Creative Assembly haben wir einen neuen historischen Eintrag in der Total War-Reihe. Die Fans sind geteilter Meinung über Total War: Pharaoh, aber es bringt eine Menge neuer und interessanter Features auf den Tisch.

Vor allem haben Schlachten im historischen Maßstab noch nie so episch ausgesehen. Mit den neuen dynamischen Wettersystemen kannst du starke Regenfälle, sengende Hitze und mehr zu deinem Vorteil nutzen und tolle Screenshots machen, während deine Einheiten gegen die feindlichen Armeen antreten. Auch auf der Kampagnenseite gibt es viele Anpassungsmöglichkeiten, die dazu beitragen, das Spielerlebnis über lange Zeiträume hinweg frisch zu halten.

3. Städte: Skylines II

Nach dem Erfolg des ersten Cities: Skylines-Spiels waren die Fans begeistert, als eine Fortsetzung angekündigt wurde. Auch hier gab es einige Meinungsverschiedenheiten über die Leistung, die nicht ganz den Erwartungen entsprach, und dennoch bietet Cities: Skylines II immer noch ein Stadtmanagement-Erlebnis, von dem nur wenige hoffen können, dass es mithalten kann.

Mit verbesserten Management-Schemata, KI und einem Detaillierungsgrad, der manchmal einfach nur verwirrend sein kann, bietet Cities: Skylines II ein großartiges Erlebnis, das mit den besten Spielen des Simulations- und Strategie-Line-ups des Jahres 2023 mithalten sollte.

2. Gesellschaft der Helden 3

Apropos Spiele mit hohen Erwartungen: Company of Heroes hat sich als eine Serie mit realistischem und strategischem Kriegs-Gameplay etabliert. Das dritte Spiel tut nichts, um zu enttäuschen, wenn es das ist, wonach Sie suchen. Es ist vielleicht nicht so zugänglich wie ein Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, aber für diejenigen, die diese extreme Tiefe wollen, wirst du sie hier finden.

In einer großen Kampagne kannst du eine Reihe abwechslungsreicher Missionen annehmen, und ansonsten musst du deine Einheiten immer noch ziemlich perfekt verwalten, wenn du an die Spitze kommen willst. Für diejenigen, die es lieben, in die Zeit des 2. Weltkriegs zurückzureisen, sollten Sie sich Company of Heroes 2 ansehen.

1. Terra Nil

Terra Nil landet ganz oben auf dieser Liste, vor allem, weil es einfach etwas so anderes bietet, dass wir nicht anders konnten, als uns davon angezogen zu fühlen. Wie bei vielen anderen Management- und Simulationsspielen übernimmst du die Kontrolle über Regionen und bringst sie auf den neuesten Stand. Aber anstatt deinen Einfluss zu verbreiten oder die Karte in deiner Farbe zu malen, tust du eigentlich das Gegenteil.

Du hast die Aufgabe, das Chaos der Menschheit zu beseitigen und die Welt zu einem Ort zu machen, an dem Tiere wieder ungestört leben können. Du musst die Umweltverschmutzung beseitigen, Metalle aus verlassenen Gebäuden recyceln und vieles mehr, um deine Umgebung wieder schön zu machen.

Haben wir Spiele verpasst? Lass uns wissen, was dein Lieblings-Simulations-/Strategietitel aus diesem Jahr ist!