Spiel des Jahres 2023: Bestes Rollenspiel

Das Jahr 2023 hat eine Menge gesehen, und ich meine eine Menge großartiger Spiele, aber wenn wir uns einige der absolut herausragenden Erfolge ansehen, werden Sie viele davon im RPG-Genre finden. Nun, RPG ist im Laufe der Jahre zu einem etwas lockeren Begriff geworden, wobei einige Spiele als RPGs kategorisiert werden, solange sie einen Fähigkeitsbaum haben oder deinen Charakter einen lustigen Hut tragen lassen, aber hier zählen wir die fünf besten RPGs des Jahres auf, die das Genre wirklich verkörpern.

5. Diablo IV

Oder zumindest verkörpern sie ein Subgenre des Rollenspiels. Es gibt viele Action-RPGs da draußen, aber nur wenige von ihnen können wirklich mit der Erfahrung mithalten, die ein neuer Diablo-Titel mit sich bringt. Wir kehren nach Sanktuario zurück und kämpfen gegen Horden schrecklicher Feinde, in der Hoffnung, uns für den erfolgreichen Sieg über Liltih zu rüsten. Es gibt nicht viel, was es übertreffen kann.

Ja, die Zeit nach dem Spiel war nicht alles, was wir uns erhofft hatten, und es gibt immer noch viele Probleme, die Blizzard gerne beheben würde, aber in den Monaten seit der Veröffentlichung haben wir bereits viel Engagement gesehen, um das Schiff umzukrempeln, uns neue Inhalte zu geben, und es wurde sogar eine Erweiterung angekündigt. Diablo IV sah eine Zeit lang wie ein solider GOTY-Anwärter aus, und doch zeigt es nur, wie stark dieses Jahr war, als wir es auf diesen Platz gebracht haben.

4. Sternenfeld

Was für viele das am meisten erwartete Spiel des Jahres war, entwickelte sich schnell zu einem der umstrittensten. Es gibt eine Menge Meinungen zu Starfield, aber wenn Sie unsere wissen wollen, fanden wir sie verdammt gut. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, warum die Leute überhaupt so begeistert von Bethesdas neuestem Rollenspiel waren.

Die Bande bei Bethesda hat sicherlich ihren eigenen Stil, und es liegt an dir, ob du das magst, aber in Starfield führt es zu einigen großartigen Erkundungen, faszinierenden und dreidimensionalen Charakteren und einer Geschichte, die uns auch dann am Laufen hielt, als die Planeten, auf denen wir gelandet sind, ohne Leben zu sein schienen.

3. Sternenmeer

Es gibt so viele Spiele in diesem Jahr, die in jedem anderen Jahr auf die Top-GOTY-Plätze gesprengt worden wären. Sea of Stars ist eines dieser unglücklichen Beispiele dafür, dass es ein unglaubliches Spiel ist, aber vielleicht zur falschen Zeit herauskommt.

Sea of Stars ist eine Liebeserklärung an JRPGs und kombiniert nostalgische Grafik mit einer Geschichte, die dich mitreißt und dich voll und ganz in dein Abenteuer eintauchen lässt. Manchmal ist es albern, manchmal zerrt es an deinen Herzen. Es ist mehr als nur ein Tribute-Act, und in vielen Jahren hätte es sich seinen Platz unter den GOTY-Nominierten verdient.

2. Final Fantasy XVI

Aber wie wir bereits mehrfach gesagt haben, war dieses Jahr nicht wie jedes andere. Zumindest nicht in jüngster Zeit. In diesem Jahr schlug Final Fantasy einen dunkleren, kantigeren Ton an, und wir konnten nicht genug davon bekommen. Die Geschichte von Clive wird durch eine großartige Leistung und einen Soundtrack zu jedem epischen Kampf aufgewertet, aber auch ohne diese erstaunlichen Ergänzungen ist das Spiel immer noch eines, an das man sich erinnern sollte.

Square Enix hat sich auch viel Mühe gegeben, um sicherzustellen, dass man sich nicht völlig fehl am Platz fühlt, wenn dies das erste Final Fantasy-Spiel ist. Man hat wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel für neue Fans so leicht wie möglich verdaulich ist und gleichzeitig älteren Spielern frischen Wind verleiht. Zusammen mit Diablo IV trat Final Fantasy XVI an, um uns daran zu erinnern, dass noch viel Zeit vor uns liegt, in dem viele Spieler bereits ein GOTY an Tears of the Kingdom verteilt haben.

1. Baldurs Tor III

Ja, wir wussten alle, dass das hier sein würde, nicht wahr? Auch wenn es irgendwie sinnlos erscheint, den Preis für das beste RPG an Baldur's Gate III zu vergeben, wenn man bedenkt, dass es die Auszeichnungen für das Spiel des Jahres mit nach Hause genommen hat, lohnt es sich, sich daran zu erinnern, dass der Grund, warum so viele von uns dieses Spiel lieben, darin besteht, dass es wirklich ein definitives RPG ist.

Du bist der entscheidende Faktor in Baldur's Gate III. Wer du bist, wer du sein willst, was mit der Welt und den Menschen in ihr passiert, das hängt alles von deiner Entscheidungsfindung ab. Die schiere Menge an Dingen, die man tun kann, ist manchmal unglaublich, und die Art und Weise, wie man selbst nach Hunderten von Stunden immer wieder zurückkommen kann, um einen neuen Charakter auszuprobieren, zeigt, wie kompliziert dieses Spiel ist. Wir werden sicherlich kein RPG wie dieses sehen, also selbst wenn Baldur's Gate III nicht dein Spiel des Jahres ist, ist es schwer zu behaupten, dass es nicht das RPG des Jahres 2023 ist.