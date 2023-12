Spiel des Jahres 2023: Bestes Rennspiel

HQ

Wir wurden in diesem Jahr wirklich verwöhnt, wenn es um Rennspiele geht. Zusätzlich zu den regelmäßigen jährlichen Fortsetzungen wurden im Jahr 2023 auch erwartete und erwartete Titel und unterhaltsame Arcade-Fortsetzungen auf den Markt gebracht. Welches Rennspiel ist uns bei einer solchen Sammlung am meisten aufgefallen?

5. Hot Wheels Unleashed 2: Turbolader

Den Anfang macht Milestones Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Wenn Sie uns vor ein paar Jahren gesagt hätten, dass der Schöpfer der Ride-Serie in die Arcade-Rennszene einsteigen und sie mit dem ersten Titel der Serie übernehmen würde, wären wir wahrscheinlich überrascht gewesen, geschweige denn zu wissen, dass die Fortsetzung dieses ersten Spiels es geschafft hat, sich noch weiter zu verbessern und zu beeindrucken. Turbocharged nahm das hervorragende Gameplay, das wir kennengelernt haben, und erweiterte es mit zusätzlichen Mechaniken und Elementen, neuen Strecken, mehr Autos und einer Fülle neuer Spielmöglichkeiten.

4. Das Crew Motorfest

Ubisoft steht seit einiger Zeit mit seiner The Crew-Serie vor der monumentalen Aufgabe, mit Forza Horizon zu konkurrieren, und The Crew Motorfest ist die nächste Phase dieses Kampfes. Das Motorfest entführt die Spieler auf eine üppige hawaiianische Insel und kombiniert Autokultur mit einer Horizon-artigen Festivaldynamik, um ein Spiel zu schaffen, in dem die pulsierende Umgebung von Oahu zu Ihrem Spielplatz wird. Dem Spiel fehlte zwar die Physik- und Realismus-Engine, aber die Anpassbarkeit und die breiten Spielmöglichkeiten verbesserten sich und ließen dieses Spiel in einem sehr arbeitsreichen Jahr hervorstechen.

3. F1 23

Codemasters hat es mit F1 2021 wirklich auf den Punkt gebracht. Dann gelang es, mit F1 22 in der Startaufstellung zu stehen. Glücklicherweise hat der britische Entwickler aus diesem Misserfolg für F1 23 gelernt, indem er die Teile des letztjährigen Teils, die begeistert haben, beibehalten und dann die Teile des letztjährigen Spiels, die enttäuscht haben, dramatisch verbessert hat. Zu diesem Zweck bot F1 23 ein realistischeres und erträglicheres Reifenmodell und eine Physik-Engine sowie bessere Multiplayer-Optionen, und das alles zusätzlich zu einer großartigen Streckenliste. Hoffentlich kann Codemasters seinen Aufwärtstrend fortsetzen und mit F1 24 im nächsten Jahr einen K.O.-Schlag liefern.

2. EA Sports WRC

Es war ein großartiges Jahr für Codemasters, denn das britische Studio hat nicht nur das beeindruckende F1 23 abgeliefert, sondern auch seine Rückkehr in die Welt der Rallye-Spiele gefeiert. EA Sports WRC ist das erste Mal, dass Codemasters seit Jahren die offizielle WRC-Marke in den Händen hält, und wie unser ansässiger Rallye-Meister Ihnen sagen wird, zeigte dieses Spiel viel Potenzial. Wenn man bedenkt, dass es von dem Entwickler kam, der uns das bemerkenswerte Dirt Rally 2.0 gegeben hat, hat EA Sports WRC bewiesen, dass es wahrscheinlich zum Besten war, dass KT Racing und WRC sich scheiden ließen, denn es gibt wirklich Hoffnung für offizielle Rallye-Videospiele in der Zukunft.

1. Forza Motorsport

Xbox Game Studios hat in diesem Jahr nur ein paar große Spiele auf den Markt gebracht, und eines davon war das ziemlich beeindruckende Forza Motorsport. Nach Jahren in der Entwicklung und mit einigen Verzögerungen musste dieser Renntitel die Fans umhauen, und obwohl er nicht ganz wie viele seiner Horizon-Gegenstücke begeistert hat, debütierte Motorsport als sehr kompetentes und solides Rennerlebnis.

Mit einer monströsen Liste von Autos, einer großen Auswahl an Strecken und einer Physik-Engine und einem Reifenmodell, das sich reaktionsschnell anfühlte (wenn auch ein wenig kreischend), sticht Forza Motorsport als das technisch beeindruckendste Rennspiel des Jahres 2023 hervor. Wenn man dies mit großartiger Leistung, wunderbarem UI/UX-Design und hochwertiger Grafik kombiniert, erhält man ein Spiel, das derzeit der Branchenführer für Simulationsrennspiele auf Konsolen sein könnte.