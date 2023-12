Spiel des Jahres 2023: Bestes Multiplayer-Spiel

HQ

Im Großen und Ganzen hat sich das Jahr 2023 in Bezug auf seine wunderbaren und gefeierten Einzelspieler-Videospiele hervorgetan, aber das bedeutet nicht, dass es in diesem Jahr an Multiplayer-Projekten gemangelt hat. Einige der größten Titel des Jahres sind auch fantastische Multiplayer-Erlebnisse, und darüber hinaus haben einige andere reine Multiplayer-Projekte ihr Debüt gegeben. Hier sind unserer Meinung nach die besten Multiplayer-Spiele des Jahres 2023.



5. Akustische Superstars

Sonic the Hedgehog hat in den letzten Jahren wirklich damit zu kämpfen, mit Marios Bemühungen Schritt zu halten... Brunnen... Ehrlich gesagt ist es Jahrzehnte her, und obwohl der neueste Titel von Sonic Team in vielen Kategorien nicht mit den unzähligen neuen Mario-Spielen des Jahres 2023 mithalten konnte, gehört er im Multiplayer-Sinne zu den besten von ihnen. Sonic Superstars ist eine wunderbare Rückkehr zur 2,5D-Form für die Serie und wurde so gebaut, dass es sowohl für jüngere Leute als auch für Veteranen ideal ist. Mit einem großartigen und lebendigen Kunststil und einer Reihe aufregender neuer Mechaniken ist Sonic Superstars wirklich eines der besten Multiplayer-Spiele des Jahres 2023.

4. Partylöwen

Es gibt vielleicht kein lustigeres Multiplayer-Partyspiel, das 2023 sein Debüt feiert, als Party Animals. In diesem urkomischen und wunderbaren Spiel schlüpften die Spieler in Tiercharaktere und traten dann in einer Vielzahl von Brawlern und Sportaktivitäten gegeneinander an. Mit einem albernen, schweren Physikstil ist Party Animals einer der einfachsten und unterhaltsamsten Titel, die wir dieses Jahr ausprobieren konnten, und ohne Zweifel eines unserer Lieblings-Multiplayer-Spiele in diesem Jahr.

3. Baldurs Tor III

Als eines der drei großen Spiele des Jahres und wohl auch als Spiel des Jahres sticht Baldur's Gate III aus einer Vielzahl von Gründen hervor. Aber abgesehen von seiner massiven und temporeichen Größe, seiner breiten Anpassungsfähigkeit, seiner fantastischen Erzählung und seiner erstaunlichen Liebe zum Detail ist Larians RPG auch einer der besten Multiplayer-Titel des Jahres. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, deine Freizeit zu verbringen, als dich mit einem Freund zusammenzuschließen und den Kontinent Faerun in diesem bemerkenswerten und zeitlosen Spiel für die Ewigkeit zu erobern.

2. Diablo IV

Blizzard s neuester Teil der Diablo -Reihe hat nicht ganz die gleiche Liebe zum Detail und die gleiche Finesse wie Baldur's Gate III, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Diablo IV Baldur's Gate III schlägt, wenn es darum geht, ein spezifischer Multiplayer-Titel zu sein. Es fühlt sich so an, als ob Diablo IV zwar alleine spielbar ist, aber dieser Titel ist am besten, wenn man mit Freunden zusammen ist, da die anspruchsvolleren Begegnungen, die bessere Beute belohnen, und die Möglichkeit für teamweite Build-Synergien es diesem Spiel ermöglichen, sich in einer sehr überfüllten Kategorie abzuheben. Da für die Zukunft viel Unterstützung geplant ist, scheint Diablo IV in den kommenden Jahren ein Anwärter im Multiplayer-Bereich zu sein.

1. Super Mario Bros. Wunder

Nintendo hat mit Super Mario Bros. Wonder eine ganze Menge richtig gemacht, aber abgesehen vom herausragenden Sounddesign des Spiels war der einzige andere Bereich, der es diesem Titel ermöglichte, sich von so vielen anderen abzuheben, das fantastische Multiplayer-Angebot. Lange Zeit fühlten sich die Online-Erlebnisse von Nintendo in vielerlei Hinsicht mangelhaft an, aber dank genialer Lösungen, die es den Spielern ermöglichen, online und lokal besser zu konkurrieren, behebt Wonder viele dieser Probleme.

Mit breiteren Interaktionsmöglichkeiten, größeren Spieler-Lobbys, besseren Möglichkeiten, sich zu messen und seine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist der wohl beste Weg, Wonder zu erleben, es mit Freunden vor Ort oder anderen Spielern aus der Welt online zu tun, und für uns sagt das viel über die Schritte aus, die Nintendo unternommen hat, um Wonder zu einem Multiplayer-Titel zu machen, den man unbedingt spielen muss. Es gab einige herausragende Multiplayer-Spiele in diesem Jahr, aber Wonder holt sich die Krone für uns, wie es zweifellos auch für viele von euch sein wird.