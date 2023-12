Spiel des Jahres 2023: Bestes Kampfspiel

HQ

Kampfspiele sind ein klassisches Grundnahrungsmittel des Spielens. Serien wie Mortal Kombat und Street Fighter gibt es schon seit Jahrzehnten, sie beeinflussen die Art und Weise, wie wir heute Spiele spielen, und bescheren uns einige unserer denkwürdigsten Momente. Und doch, selbst mit diesen Titanen des Genres, gibt es immer Platz für einen mutigen neuen Kämpfer, der die Szene betritt. Also, welche Kampfspiele waren unsere Favoriten in diesem Jahr?



5. AEW: Kämpfe für immer

Während Wrestling gefälscht ist und daher die Kämpfe, an denen du teilnimmst, nicht genau so blutig sind wie beispielsweise so etwas wie Mortal Kombat, ist jedes Spiel gefälscht und so müssen wir dieses Argument dieses Mal aus dem Fenster werfen. AEW: Fight Forever bescherte uns einen nostalgischen Hit der cartoonartigen Wrestling-Spiele von einst sowie einige wilde und verrückte Match-Bestimmungen, die die lächerliche Natur des Wrestlings brillant umfassen. Es ist vielleicht nicht so eng wie die WWE 2K-Serie in letzter Zeit, aber es ist sicherlich ein starker erster Schritt.



4. Nickelodeon All-Star Brawl 2

Nachdem MultiVersus Anfang des Jahres außer Gefecht gesetzt wurde, gab es Platz für einen neuen Plattform-Kämpfer, der in den Mix einsteigen konnte, und Nickelodeon antwortete mit seinem zweiten All-Star-Brawl auf unsere Rufe. Nickelodeon All-Star Brawl 2 hat uns jede Menge lustige Charaktere, Fähigkeiten, die jedes Match so unterhaltsam machen wie das letzte machen, und vieles mehr, um den Hunger nach Looney Tunes-artiger Action zu stillen und uns gleichzeitig die Frage zu beantworten, wer in einem Kampf zwischen Thaddäus und Garfield gewinnen würde.



3. Tapferkeit in der Tasche

Von den Kämpfern, bei denen der Gelegenheitsfan im Vordergrund steht, bis hin zu denen, denen das Spielen auf hohem Niveau am Herzen liegt, ist Pocket Bravery ein nostalgischer Kämpfer mit einer Grafik, die aussieht, als wäre sie direkt aus einem Arcade-Automaten entsprungen. Auch wenn es leicht zu erlernen ist, ist dieser Kämpfer schwer zu meistern und wenn du die krassesten Kombos ausführen willst, musst du Stunden investieren. Pocket Bravery mag mit den monströsen anderen Kampfspielveröffentlichungen in diesem Jahr ein wenig unter dem Radar geblieben sein, aber es ist ein wirklich ausgefeilter Kämpfer für diejenigen, die eine tiefe Verbindung zum Genre haben.



2. Mortal Kombat 1

Zeit für die großen Jungs. Mortal Kombat 1 wurde erst in diesem Jahr offiziell enthüllt, aber die Fans hatten schon eine Weile darüber spekuliert. Ein größtenteils neu gestartetes Universum, neue Kameo-Kämpfer und vieles mehr sorgten dafür, dass sich dieser Kämpfer wie ein echter Hauch frischer Luft für das Franchise anfühlte. Wie immer bekamen wir eine filmische Geschichte, die so bombastisch war wie jeder Fast and Furious-Film, und jede Menge Fatalities, die uns in unseren Gaming-Stühlen zusammenzucken ließen, aber selbst wenn Mortal Kombat 1 viele Zutaten hinzufügte, funktionierten nicht alle von ihnen, und der Hotpot, den es erzeugte, war manchmal etwas chaotisch. mit Dingen wie Invasionen, die nicht wirklich so gut gelandet sind, wie sie es hätten tun können. Es gibt auch die Kontroverse, in die NetherRealm mit der zügellosen Monetarisierung geraten ist, die die Spieler erlebt haben. Insgesamt helfen die engen und innovativen Kämpfe in Mortal Kombat 1 jedoch, dass es sich als Schlüsselfigur in der diesjährigen Kampfspielliste abhebt.



1. Street Fighter 6

Selbst als überzeugter Mortal Kombat-Fan kann ich nicht wirklich behaupten, dass es das beste Kampfspiel dieses Jahres war. Street Fighter 6 holt sich diese Krone, denn Capcom hat mit seinen Top-Franchises ein verdammt gutes Jahr hinter sich. Straffes, flüssiges Gameplay, großartige Grafik und die Möglichkeit, jede beliebige Monstrosität in den Charakterersteller zu integrieren, machen Street Fighter 6 zum Kampfspiel des Jahres 2023. Es macht mühelos Spaß zu spielen und übt eine Menge Druck auf das kommende Tekken 8 aus, um zu sehen, ob es dem König der Kämpfer gerecht werden kann (nein, nicht der).

Sind Sie mit unserer Auswahl einverstanden? Welches Kampfspiel war dein Favorit des Jahres 2023? Lassen Sie es uns wissen!