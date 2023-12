Spiel des Jahres 2023: Bestes Indie-Spiel

HQ

Viele der Gesprächsthemen im Jahr 2023 drehten sich um die unzähligen Mega-AAA-Titel, die wir hatten und die im Wesentlichen neu definiert haben, was wir von Big-Budget-Titeln erwarten. Aber auch der Indie-Bereich hat sich nicht durchgesetzt. In diesem Jahr gab es eine so große Sammlung fabelhafter Indie-Spiele, dass es sich ehrlich gesagt falsch anfühlt, fünf auszuwählen. Wir halten uns jedoch an das Format, also hier sind unsere fünf Lieblings-Indies aus dem Jahr 2023.

5. Meer der Sterne

Sabotage Studio schien mit Sea of Stars wirklich die nostalgischen Ziele zu treffen. Dieses wunderschön animierte Projekt nahm uns mit auf eine Reise durch wundersame und aufregende Orte, um alle Arten von mächtigen Feinden und Kreaturen zu bekämpfen. Das rundenbasierte RPG hat uns wieder einmal vor Augen geführt, wie sehr wir diese klassischen Spielstile lieben, während es sie mit einer Fülle von aktualisierten Mechaniken und Systemen in die heutige Zeit gebracht hat. Sea of Stars könnte für viele ein echter Anwärter auf das Spiel des Jahres sein, und dennoch haben wir es auf dem fünften Platz, was nur zeigt, wie hart die Konkurrenz in diesem Jahr war.

4. Sucher

Es gibt nur wenige bessere Beispiele dafür, wie komplex Einfachheit sein kann, außer Viewfinder. Dieser wunderbare Titel ist ein Puzzler, der auf eine Art und Weise mit der Perspektive spielt, wie wir es im Spielebereich nur sehr selten sehen, und beweist, dass eine Kernmechanik, wenn sie mit maximaler Durchdachtheit ausgearbeitet wird, zu Exzellenz führen kann. Es ist vielleicht kein langes Spiel und es hat vielleicht keine große mechanische Tiefe, aber die Rätsel im Sucher werden Sie am Kopf kratzen und/oder von ihren fantastischen Lösungen verwirrt zurücklassen.

3. Dave der Taucher

In anderen Jahren kann Dave the Diver einfach als der Top-Indie-Titel des Jahres angesehen werden, Punkt. Aber die Konkurrenz ist im Jahr 2023 so stark, dass wir sie auf den dritten Platz unserer Liste setzen. Diese brillante Kombination aus Angeln, Erkundung und Restaurantmanagement macht mühelos Spaß und ist voller Charakter und Charme. Es ist eine zeitlose Fusion, die für eines der lustigsten Spiele des ganzen Jahres gesorgt hat, von dem wir immer noch nicht genug bekommen können.

2. Baggern

Lovecraft'sche Monster, ein Roguelite-Angelerlebnis und jede Menge Geheimnisse zum Auspacken. Dredge hat wirklich alles. Dieser brillante Titel von Black Salt Games hat uns mit seiner Kombination von Funktionen begeistert und unsere Aufmerksamkeit Anfang des Jahres in einer Zeit auf sich gezogen, in der AAA-Spiele nicht so häufig debütierten wie im Sommer und Herbst. Wäre da nicht unsere Nummer eins gewesen, hätte Dredge den Platz für unser Lieblings-Indie-Spiel des Jahres eingenommen, zumal die Unterstützung nach dem Start dafür gesorgt hat, dass wir neun Monate nach unserem ersten Aufbruch in die dunklen, düsteren Gewässer immer noch in See stechen.

1. Kokon

Wenn Ihre bisherigen Erfahrungen im Indie-Gaming-Bereich die Arbeit an Limbo und Inside beinhalten, müssen Sie beim Debüt Ihres eigenen Titels auf den Mond abzielen. Genau das hat Jeppe Carlsen getan, als er Geometric Interactive einrichtete und Cocoon startete. In diesem Puzzlespiel dreht sich alles um das Reisen innerhalb von Welten und nutzt diese weltspringende Mechanik, um seine Spieler auf ihrer Reise zur Lösung eines kosmischen Rätsels herauszufordern und zu verwirren.

Cocoon ist ohne Zweifel eines der besten Spiele des gesamten Jahres, und wenn es nicht die große Auswahl an bemerkenswerten AAA-Titeln gäbe, die debütiert haben, könnte es für das Spiel des Jahres insgesamt in Frage kommen. Es ist wunderbar animiert, hat eine fesselnde und einzigartige Mechanik, eine fesselnde Geschichte und ist so einfach zu spielen, dass es perfekt für alle Arten von Menschen ist. Es gibt nicht viel, was man über dieses wirklich fantastische Indie-Projekt sagen kann.