Spiel des Jahres 2023: Bestes Horrorspiel

Dieses Jahr war bemerkenswert für Spiele als Ganzes, aber eine Kategorie, die sich ein wenig gefehlt oder vielleicht zu vertraut angefühlt hat, ist der Horrorbereich. Das Horror-Angebot des Jahres 2023 wurde hauptsächlich von Remakes der beliebtesten Spiele der Fans geprägt, noch dazu von fantastischen Titeln, die ein ansonsten sehr aufregendes Genre weitgehend in den Schatten gestellt haben. Vor diesem Hintergrund haben wir hier unsere Auswahl für die besten Horrorspiele des Jahres 2023.

5. Söhne des Waldes

Ja, es ist ein Early-Access-Spiel. Aber wenn man bedenkt, dass es sich um ein kostenpflichtiges Produkt handelt, zählen wir es zu den anderen. Endnight's The Forest Fortsetzung, Sons of the Forest, versuchte, das zu nehmen, was das Originalspiel so beängstigend machte, und darauf aufzubauen mit tieferen Überlebenssystemen, brutaleren Feinden, gruseligeren Umgebungen, einer beunruhigenden Erzählung und großen Versprechen für die Zukunft. Jeder, der aufblüht und es genießt, sich bei der Jagd nach Nahrung und der Vorbereitung eines einfachen Unterschlupfes um den Verstand zu erschrecken, wird mit diesem Spiel vertraut sein und wissen, warum es es in unsere Horrorliste geschafft hat.

4. Amnesie: Der Bunker

Lange Zeit war Amnesia eines der Paradebeispiele für ein Horrorspiel. Die Serie, die von Fans und Influencern gleichermaßen geliebt wurde, katapultierte sich in neue Höhen, aber im Laufe der Zeit begann sie wieder in der Realität zu verblassen. Amnesia: The Bunker: The Bunker, obwohl nicht die neueste Sensation, bewies einmal mehr, warum Amnesia so lange ein solcher Titan im Horrorbereich war, indem es eine Erfahrung lieferte, die ehrlich gesagt erschreckend und mit all der Spannung gefüllt war, die ein Spieler braucht, um sofort Angst vor der Dunkelheit zu bekommen. Wenn du in letzter Zeit zu viel geschlafen hast, wird Amnesia: The Bunker das sofort klären.

3. Toter Raum

Motive hat absolute Wunder vollbracht, wie sie diesen geliebten Titel aktualisiert haben. Indem sie so viel wie möglich erhalten und die Bereiche aktualisiert haben, die sich von der Ära der späten 2000er Jahre am meisten zurückgehalten fühlten, haben die Entwickler uns alle daran erinnert, warum wir uns überhaupt in Dead Space verliebt haben. Durch den Einsatz fortschrittlicher visueller Rendering-Techniken und 3D-nachgezeichneter Audiosysteme fühlte sich das Remake von Dead Space aus dem Jahr 2023 unendlich schrecklicher an als sein ursprüngliches Gegenstück, während die Nahtlosigkeit des USG-Ishimura-Schiffes bedeutete, dass die Handlung und Erkundung nie einschränkend wirkten. Mit einer exzellenten Fortsetzung, die es auch noch zu adaptieren gilt, können wir es kaum erwarten zu sehen, wie das Team weiterhin das Fürchten lehrt.

2. Resident Evil 4

Für viele ist Resident Evil 4 das beste Resident Evil von allen. Unabhängig davon, ob Sie dem zustimmen oder Resident Evil 2 bevorzugen, können wir uns alle darauf einigen, dass Capcoms Remake des ersteren als einer der Top-Titel des Jahres 2023 insgesamt heraussticht. Die brillante Handlung wurde beibehalten, während moderne Technologien und Techniken versuchten, den Einsatz in Bezug auf die grafische Qualität und den Angstfaktor zu erhöhen, um ein Erlebnis zu schaffen, das sowohl filmisch als auch spannend und wirklich originalgetreu ist. Die große Frage ist, wohin Capcom mit seinen Remakes als nächstes geht, aber wenn man sich die letzten paar ansieht, wissen wir, dass wir uns auf ein beeindruckendes und brillant optimiertes Survival-Horror-Erlebnis freuen können.

1. Alan Wake 2

Es ist wirklich keine Frage, welches Spiel die Krone in dieser Liste einnimmt. Remedy hat es mit dieser Fortsetzung aus dem Park gehauen, so sehr, dass Alan Wake 2 für einen großen Teil der Spieler ihr Spiel des Jahres ist. Es hebt sich mühelos von den meisten Horrorgenres ab, da es sich um ein Originalspiel und nicht um ein reines Remake handelt, während sein kreativer und authentischer Remedy-Stil beweist, dass dies auch ein Spiel ist, das anders ist als fast alles, was wir je zuvor gesehen haben.

Alan Wake 2 ist manchmal auch wirklich furchteinflößend. Die Art und Weise, wie Remedy Sound und Beleuchtung und andere grafische Rendering-Techniken sowie Tempo und Spannung einsetzt, ist meisterhaft und sorgt für ein Spiel, das Sie ständig in Atem halten wird. Das ursprüngliche Alan Wake war fantastisch, aber Alan Wake 2 ist bemerkenswert und vielleicht eines der besten Beispiele für Kreativität und was ein Spiel sein kann, wenn es über die oft bewährten und wahren Setups hinausgeht, mit denen wir so vertraut geworden sind.