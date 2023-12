Spiel des Jahres 2023: Bestes Familienspiel

HQ

Die Hardcore-Soulsborne-Fans der Welt werden wahrscheinlich die Nase über das Wort "Familienspiel" rümpfen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Spieler jeden Alters auf der Welt gibt und dass am Ende des Tages alles, was jeder Spieler tun möchte, ein bisschen Spaß haben möchte. Ohne weitere Umschweife, hier sind unsere besten Familienspiele aus dem letzten Jahr.

5. Bluey: Das Videospiel

Outright Games hat sich eine kleine Nische geschaffen, indem es einige lustige Abenteuer für Familien entwickelt, die auf einigen berühmten IPs basieren. Wir haben Jumanji-Spiele und Transformers-Spiele gesehen, und jetzt hat die Zeichentrick-Sensation Bluey ihr eigenes Videospiel. Gefüllt mit Sammlerstücken, die dich auch nach dem Ende der Geschichte immer wieder zurückkommen lassen, und Minispielen, die du immer wieder spielen kannst, hat Bluey: The Videogame jungen Familien viel zu bieten.

Auch Eltern können sich dem Spaß anschließen, denn es gibt einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, in dem du die Rollen von Blueys Familienmitgliedern übernehmen kannst, einschließlich der Sprachausgabe der Darsteller der Serie.

4. Akustische Superstars

Diese neue Version der klassischen Sonic-Formel lässt die ganze Familie wieder daran teilhaben, da du als Sonic, Knuckles, Tails und mehr spielen kannst. In diesem 2D-Plattformer flitzen Sie durch lustige Zonen, die sowohl ältere Fans des Franchise bezaubern als auch eine großartige Einführung in neuere Flitzer geben werden.

Mit viel Abwechslung in den Levels sowie neuen Gameplay-Mechaniken, die sich um Sonics Juwelen drehen, fühlt sich Sonic Superstars nach ein paar wackeligen Jahren wie ein Schritt in die richtige Richtung für dieses beliebte Franchise an.

3. Pikmin 4

Nach einem Jahrzehnt haben wir mit Pikmin 4 endlich ein neues Pikmin-Spiel bekommen, und wir müssen sagen, dass sich dieses Spiel unglaublich einfach anfühlt, besonders für neue Fans. Der Rettungswelpe Oatchi ist eine große Hilfe, und die Tatsache, dass Sie einen Freund für das Abenteuer dabei haben können, hilft auch enorm.

Pikmin 4 ist ein großartiges Spiel für sich, aber vor allem als Familientitel ist es leicht zu erlernen und zu spielen, es gibt eine unglaubliche Tiefe in seinen Missionsbereichen, Dandori-Kämpfen und mehr, und es ist alles so liebenswert in seinem Design, dass man sich einfach in dieser Miniaturwelt verlieren kann.

2. Super Mario Bros. Wunder

Die Mario-Renaissance ist offiziell da. Nach dem Erfolg von "Super Mario Bros. Movie" und "Super Mario Bros. Wonder" fühlt es sich an, als wäre unser Lieblingsklempner offiziell im großen Stil zurück. Super Mario Bros. Wonder ist nicht nur eines der besten Jump'n'Run-Spiele überhaupt, sondern durch den Koop-Modus von bis zu vier Spielern (ohne sich gegenseitig von Plattformen stoßen zu können) fühlt es sich an, als wäre es perfekt auf ein Familienpublikum ausgerichtet.

Darüber hinaus gibt es noch einfachere Charaktere, wie Nabbit und die Yoshis, was bedeutet, dass du auch dann viel Spaß mit dem seltsamen und verrückten Gameplay haben kannst, das in Super Mario Bros. Wonder eingeführt wurde, selbst wenn du nicht der erfahrenste Plattformspieler bist. Der einzige Nachteil ist, dass du dich leider nicht in einen Elefanten verwandeln kannst.

1. Disney Illusion Insel

Zum 100-jährigen Jubiläum von Disney haben wir einen animierten Abenteuerklassiker geschenkt bekommen, der sich anfühlt, als wäre er direkt aus dem Animationstrasset gerissen worden. Mickey, Goofy, Donald Duck und Minnie finden sich auf Monoth Island wieder. In Erwartung eines Picknicks wird ihnen schnell gesagt, dass sie eigentlich hier sind, um die Insel und ihre Bewohner zu retten, indem sie die Folianten des Wissens aufspüren, die die Insel beschützen.

Mit lustigem Jump'n'Run, großartiger Grafik, aufregenden Bosskämpfen und vielem mehr hat Disney Illusion Island vielleicht nicht das gleiche überwältigende Lob erhalten wie einige der anderen Einträge auf dieser Liste, aber es wird mit Sicherheit jede Familie verzaubern, die es in die Hand nimmt.

Das ist unsere Liste. Was meint ihr? Gab es Spiele, die wir verpasst haben? Lassen Sie es uns wissen!