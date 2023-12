Spiel des Jahres 2023: Bestes Actionspiel

HQ

Wo soll man mit diesem Genre anfangen? Genau wie der Abenteuer- und RPG-Bereich war auch die Action-Kategorie in diesem Jahr nicht von dieser Welt. Wir hatten großartige Neuzugänge aller Art, was die Auswahl von nur fünf exzellenten Actionspielen gelinde gesagt zu einer Herausforderung gemacht hat. Aber wir haben es geschafft, also sind hier unsere Lieblings-Actionspiele aus dem Jahr 2023.

5. Ghostrunner 2

Wenn Sie dieses Spiel verpasst oder sogar vergessen haben, dass es existiert, würden wir es Ihnen überhaupt nicht verübeln. One More Level beschloss, einige der größten Spiele des gesamten Jahres in Angriff zu nehmen und startete genau in der Mitte von Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2 und Alan Wake 2. Aber auch wenn es im Vergleich zu diesen absoluten Titanen nicht herausstechen konnte, ist die rasante Action-Fortsetzung absolut keine, die man verpassen sollte. Wenn Sie den Stil und das Setup des Originalspiels geliebt haben, hat Ghostrunner 2 einfach versucht, diese Elemente aufzubauen und weiterzuentwickeln und letztendlich ein Spiel zu schaffen, das runder und vollständiger ist als das, was davor kam.

4. Überbleibsel II

Ähnlich wie Ghostrunner 2 hat Remnant II einfach das fantastische Gameplay des Originals übernommen und es mit lohnenswerten Ergänzungen weiterentwickelt. Diese Fortsetzung ist alles, was Remnant-Fans von einem Nachfolger wollten. Es ist komplexer, herausfordernder, bietet auffälligere und abwechslungsreichere Biome, hat eine tiefere Anpassungsfähigkeit und sieht ehrlich gesagt atemberaubend aus. Für ein Actionspiel, das die Remnant-Fangemeinde ansprechen soll, ist Remnant II ein Homerun.

3. Star Wars Jedi: Überlebender

Wir werden nicht lügen, der Start von Star Wars Jedi: Survivor ist der Grund, warum dieses Spiel nur an dritter Stelle in unserer Liste steht. Diese Fortsetzung ist aus vielerlei Gründen bemerkenswert. Es hat eine brillante Geschichte, hat viel tiefere und erfüllendere Kämpfe, spielt an fesselnderen und aufregenderen Orten und Planeten, aber als es debütierte, hatte es viele Leistungsprobleme und Bugs. Respawn hat daran gearbeitet, viele dieser Probleme zu beheben und zu verbessern, aber wenn wir unsere Nummer eins und zwei auswählen, können wir die Startprobleme dieses Titels nicht ignorieren.

2. Armored Core VI: Feuer von Rubikon

Da Sie sicher sein können, dass die Sonne im Osten auf- und im Westen untergehen wird, können Sie absolut sicher sein, dass FromSoftware mit seinem neuesten Spiel in den Zusammenfassungen des Spiels des Jahres ein oder zwei Nicken erhalten wird. Während Armored Core VI: Fires of Rubicon nicht annähernd den Erfolg von Elden Ring erreicht, dient dieser Action-Titel einmal mehr als Beispiel für die Klasse und Exzellenz des japanischen Entwicklers im Spielebereich. Es gibt keine zwei Möglichkeiten, es zu betrachten: Armored Core VI ist ein brillantes Spiel, das wahrscheinlich in fast jedem anderen Jahr für das Spiel des Jahres nominiert wäre.

1. Marvel's Spider-Man 2

Insomniac ist da oben mit FromSoftware. Irgendwie bringt dieser Entwickler fast jedes Jahr brillante Spiele heraus. Sie sind wohl das effizienteste und beständigste Team des Westens, und Marvel's Spider-Man 2 ist ein weiterer großartiger Beweis dafür. Diese Fortsetzung hat zwar nicht so eine starke Kernerzählung wie das erste Spiel, hat aber weitaus bessere Bewegungs- und Kampfsysteme sowie eine Welt, die sich dank ihrer besseren Questreihen fesselnder anfühlt. New York City fühlt sich hier lebendiger denn je an, und Insomniac hat Wunder vollbracht, um das zu erreichen.

Viele weisen bereits darauf hin, dass dieses Spiel eines der, wenn nicht sogar das beste des gesamten Jahres ist, was seine und Insomniacs Brillanz nur weiter festigt und zeigt, warum wir es nicht vermeiden können, es als unseren Top-Action-Titel des Jahres 2023 zu bezeichnen. Mit weiteren Spidey-Abenteuern, die zweifellos geplant sind, sowie Wolverine und wahrscheinlich zusätzlichen Ratchet & Clanks, könnte das zukünftige Portfolio von Insomniac das hellste im gesamten Spielesektor sein, und wir können es kaum erwarten, in unseren Game of the Year Wrap-Ups in den kommenden Jahren weiter darüber zu sprechen.