Spiel des Jahres 2023: Bestes Abenteuerspiel

HQ

Es wird immer schwieriger, ein Adventure-Spiel zu definieren, denn nimmt dich nicht jedes Spiel mit auf ein Abenteuer? Selbst wenn du nicht gerade fantastische Wildnisse durchquerst oder in die Tiefen des Weltraums fliegst, kannst du dich mit deinem Protagonisten auf ein emotionales Abenteuer begeben oder einfach nur deinen eigenen Moment haben, indem du ein Spiel spielst. In gewisser Weise könnte diese Liste dann nur eine der Top 5 Spiele des Jahres sein, aber das macht den Punkt zunichte.

Nein, ein Adventure ist etwas anderes. Es bietet einem Spieler ein einzigartiges Gefühl der Freiheit. Das mag durch die Welt gehen, die Dinge, die man tun kann, den Eskapismus, den es bietet, aber ohne Baldur's Gate III wieder in den Rachen zu schieben, habe ich eine Liste der besten Abenteuerspiele zusammengestellt, die man sich im Jahr 2023 ansehen sollte.

5. Tchia

Von Awaceb kommend, einem relativ kleinen Entwicklerteam aus Neukaledonien, ist Tchia eine wunderschöne, leidenschaftliche Hommage an diese Heimat. Es ist vollgepackt mit üppigen Wäldern und glitzernden Ozeanen, die es zu erkunden gilt, sowie vielen köstlichen Speisen und lustigen Liedern zum Singen. Es ist eher ein Sandkasten, aber es gibt dir eine Geschichte, die sich durch seinen Kern zieht, eine, die definitiv als Abenteuer bezeichnet werden kann.

Werbung:

Tchias Reise, um ihren Vater und ihre Mitbewohner vor einem bösen Wesen zu retten, das Kinder frisst, fühlt sich an wie die Art von Geschichte, die deine Eltern dir als Kind erzählen würden, bevor du schlafen gehst. Es ist weder die nuancierteste Geschichte, noch ist es unser absolutes Lieblings-Abenteuerspiel des Jahres, aber wenn du chillige Vibes, hübsche Grafik und eine Welt voller Leben willst, schau es dir an.

4. Oxenfree II: Verlorene Signale

Das ist definitiv ein Sprung von Tchia, aber das liegt nur daran, dass Adventure ein so weit gefasster Begriff ist, dass er wirklich viele verschiedene Spiele umfasst. Oxenfree II: Lost Signals setzt einige Jahre nach dem ersten Spiel an und ist ein storyorientiertes Abenteuer, in dem du in die Rolle von Riley schlüpfst, die die Aufgabe hat, seltsame Signale zu untersuchen, die in der Stadt Camena ankommen.

Werbung:

Ohne zu viel zu verraten, nimmt dich die Handlung mit auf einen wilden Ritt voller Drehungen und Wendungen, während du die Geheimnisse hinter diesen verlorenen Signalen aufdeckst. Deine Entscheidungen sind wichtig, und das nicht nur so, wie es viele Spiele heutzutage behaupten. Es hat vielleicht nicht ganz unsere Erwartungen erfüllt, aber es bleibt ein narratives Abenteuer, das es wert ist, ausprobiert zu werden, wenn du Lust auf einen guten Krimi hast.

3. Jusant

In einem Jahr voller großer, hochkarätiger Veröffentlichungen ist Jusant von Don't Nod ein wenig unter dem Radar geblieben. In jedem anderen Jahr hätte es im Rennen um die Auszeichnung "Spiel des Jahres" sein können, aber so gut ist dieses Puzzle-/Abenteuerspiel. Wenn du zusammen mit einem wässrigen Begleiter einen massiven Turm erklimmst, wirst du auch sehen, wie sich eine unglaubliche Geschichte zu entfalten beginnt.

Auch hier haben wir einen kleinen Sprung zwischen den Genres gemacht, und du wirst noch größere Sprünge in den anderen Einträgen dieser Liste sehen, aber wenn die Top-Adventure-Spiele uns die Chance geben, dir von einigen der besten Puzzle- und Erkundungsspiele dieses Jahres zu erzählen, dann werden wir so viele andere Subgenres wie nötig abdecken. Jusant ist nicht nur wunderschön anzusehen, es ist auch ein wunderbares Fantasy-Abenteuer, das man sich nicht entgehen lassen sollte, auch wenn es in diesem Jahr nicht das Spiel war, das am hellsten leuchtete.

2. Star Wars Jedi: Überlebender

Recency Bias ist eine unglaublich schwer zu überwindende Sache. Der Versuch, sich an die Erfahrung von Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor oder sogar Final Fantasy XVI zu erinnern, wenn die zweite Hälfte des Jahres 2023 so stark war, ist eine etwas knifflige Aufgabe, aber wenn wir über Abenteuerspiele sprechen, muss Star Wars Jedi: Survivor in die Diskussion einbezogen werden. Cal Kestis' zweiter Teil reiht sich definitiv in das Action-/Adventure-Genre ein und baut in jeder Hinsicht auf dem ersten auf und bietet uns mehr großartige Kampfoptionen, größere Welten, die es zu erkunden gilt, und atemberaubende Grafiken an jeder Ecke.

Star Wars-Fans haben im Moment vielleicht nicht die besten Inhalte zur Auswahl, wenn es um Fernsehen und Filme geht, aber wenn Respawn mit Star Wars Jedi: Survivor so gut mit der IP umgeht, gibt es immer noch etwas Hoffnung für eine weit, weit entfernte Galaxie. Es war vielleicht nicht in der Lage, bei den Game Awards einen Sieg zu erringen, aber es ist ein Gewinner, genauso wie das beste Star Wars-Spiel der letzten Zeit.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ich habe gesagt, dass es kein Baldur's Gate III gibt, also müsst ihr stattdessen darunter leiden, dass ich meine vorherige GOTY-Wahl lobe. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hatte eine gewaltige Aufgabe, Breath of the Wild zu übertreffen, aber meiner Meinung nach hat es das und noch mehr geschafft. Ja, wir reisen immer noch durch Hyrule, aber die Änderungen an den Biomen, dem Himmel und der unterirdischen Karte fügen so viel hinzu, dass es sich anfühlt, als könnte ich nicht mehr zur 2017er Version von Hyrule zurückkehren.

Mit einer viel besseren Erzählung, einer Welt, die sich viel lebendiger anfühlt, und unzähligen Stunden, die nur darauf warten, den ultimativen Todesroboter mit den neuen Kräften zu erschaffen, hat uns The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf ein Abenteuer geführt, das wir nicht so schnell vergessen werden.