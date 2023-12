Spiel des Jahres 2023: Bester Soundtrack

HQ

Wir haben in den letzten Tagen bereits viel Zeit damit verbracht, über unsere Lieblingsteile von Spielen und verschiedene Spiele in verschiedenen Genres zu sprechen, und heute setzen wir diesen Trend fort, indem wir uns unsere Lieblings-Soundtracks des Jahres 2023 ansehen. In diesem Jahr gab es einige bemerkenswerte Spiele, und das bedeutet natürlich auch, dass wir auch einige zeitlose Soundtracks gesehen haben, die ihr Debüt feierten. Also, was sind unsere Favoriten?

5. Atomisches Herz

Mundfish hatte sehr hohe Ambitionen mit Atomic Heart und obwohl sich das nicht unbedingt auf das gesamte Spielerlebnis übertragen hat, können wir mit Sicherheit sagen, dass der Soundtrack einer für die Ewigkeit ist. Diese Sammlung von Originalsongs versuchte, elektronische Beats mit russischen Untertönen zu kombinieren, und sorgte für einen Soundtrack, der zweifellos ein absoluter Favorit von Karl Marx gewesen wäre, wenn er lange genug gelebt hätte, um ein Fan von Raves zu werden. Für ein Spiel, das sich durch sein Chaos auszeichnete, passte der Soundtrack von Atomic Heart perfekt zum Thema des breiteren Erlebnisses und zeichnet sich immer noch durch seinen einzigartigen Stil aus, weshalb wir ihn in unserer Liste feiern.

4. Hi-Fi-Ansturm

Hi-Fi Rush hat uns wirklich überrascht, als es Anfang des Jahres einen Schatten warf, und obwohl es auch ein sehr abgerundeter und unterhaltsamer Titel ist, hat das Tango Gameworks-Projekt auch einen der lustigsten, pochendsten Soundtracks, die wir das ganze Jahr über gehört haben. Es spiegelt den Ton des Spiels perfekt wider und passt zur Action, während es gleichzeitig einen starken Rhythmus hat, mit dem sich die Spieler in ihrem Gameplay identifizieren können. Wer ein bisschen Garagenrock mit modernem Flair liebt, wird sich zweifellos in den Hi-Fi Rush Soundtrack verlieben.

3. Super Mario Bros. Wunder

Sound war schon immer ein entscheidender Aspekt für Mario-Spiele, aber Super Mario Bros. Wonder ging noch einen Schritt weiter. Die Art und Weise, wie dieser 2,5D-Plattformer Sound eingebaut hat, ist anders als alles, was wir je in der Serie gesehen haben, und das nicht nur in Bezug auf die Soundeffekte, sondern auch auf den Soundtrack selbst. Wonder brachte einige der lustigsten und herausragendsten Strecken in Marios Geschichte und versteckte viele in typischer geheimnisvoller Mario-Manier so, dass man hoch und niedrig suchen musste, um sie zu entdecken. Hoffentlich ist dies nur der Anfang einer musikalischeren Mario-Zukunft.

2. Alan Wake 2

Nun, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil der gesamte Soundtrack von Alan Wake 2 nicht ganz so herausragend ist wie einige der anderen, aber Remedys neuester Titel hat den unbestritten besten Videospielsong des Jahres, daher seine Position auf unserer Liste. Die Heavy-Metal-Performance Herald of Darkness der fiktiven Band Old Gods of Asgard sorgte nicht nur für eines der überraschendsten und denkwürdigsten Level im gesamten Spiel, sondern ist auch einer der besten Heavy-Metal-Originaltracks, die wir je von einem Spieleentwickler gehört haben. Bravo, Remedy.

1. Final Fantasy XVI

Es überrascht wahrscheinlich nicht viele, es hier zu sehen, aber Final Fantasy XVI nimmt unseren Spitzenplatz für den besten Soundtrack des Jahres 2023 ein. Auch ohne Nobuo Uematsu als Komponist, da Masayoshi Soken diese Aufgaben für die Serie schon seit einiger Zeit übernommen hat, ist die Musik, die die gewaltige und aufregende Reise von Clive Rosfield begleitete, nichts weniger als emotional, bewegend und elektrisierend.

Es ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, einen unglaublichen Soundtrack mit einem Final Fantasy-Spiel zu erwarten, und während Final Fantasy XVI an einigen Stellen seine Dämonen hatte, verblüffte der Soundtrack immer wieder und half zu beweisen, warum diese Serie es geschafft hat, nicht nur den Test der Zeit zu überleben, sondern auch mit ihrem Alter zu gedeihen. Square Enix scheint viele Pläne für mehr Final Fantasy zu haben (einschließlich des zweiten Teils des Final Fantasy VII-Remakes in ein paar Monaten), also erwarte eher früher als später noch mehr sensationelle und atemberaubende Soundtracks.