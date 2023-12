Spiel des Jahres 2023: Beste Leistung

HQ

Es ist gerade eine ziemlich beängstigende Zeit, um Schauspieler zu sein. Da die KI versucht, so viel Arbeit wie möglich in der Kreativbranche zu stehlen, ist es gut, in diesem Jahr so viele erstaunliche Leistungen in Spielen zu sehen, die uns daran erinnern, dass man die Emotionen und die Tiefe, die einem Charakter verliehen werden, niemals durch herausragende Sprach- und Motion-Capture-Arbeit ersetzen kann. Es wäre eine sehr lange Liste, wenn wir jede großartige Leistung in diesem Jahr aufschreiben würden, also haben wir 5 ausgewählt, die aus der Masse herausstechen.

5. Cameron Monaghan - Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor

Die Star Wars Jedi-Spiele von Respawn haben eine kleine Renaissance in Spiele gebracht, die in einer weit, weit entfernten Galaxie spielen. Sie bringen eine hervorragende Story, spaßige Kämpfe mit viel Tiefe und mit Cal Kestis einen wirklich sympathischen Protagonisten mit. Ein großer Teil dieser Sympathie kommt von Cameron Monaghans Leistung. Er wirft alles, was er hat, um Cal Kestis zu sein, und selbst wenn man sich seine Auftritte ansieht, um die Spiele zu promoten, ist es klar, dass er die Zeit seines Lebens hat, diese Arbeit zu tun.

Es ist etwas, das man wirklich gerne sieht. Monaghan bringt nicht nur sein Bestes für Cal, sondern scheint es auch zu genießen. Wir sind uns nicht sicher, wie er diese Leistung in einem dritten Spiel toppen wird, aber er wird es wahrscheinlich trotzdem schaffen.

4. Ben Starr - Clive Rosfield in Final Fantasy XVI

Wenn man einen Blick auf Clive Rosfield werfen würde, würde man ihn wahrscheinlich mit vielen anderen dunkelhaarigen, kantig aussehenden Protagonisten in einen Topf werfen, aber Square Enix und Ben Starr haben dafür gesorgt, dass dieser Junge heraussticht.

Clive ist absolut vollgepackt mit Tiefe. Er ist eine Figur, die nicht jeder spielen könnte, weshalb es so beeindruckend ist, dass Ben Starr das erreicht, was er mit der Figur macht. Wenn man diese emotionalen Momente mit Clive hat, fühlt man sich auf eine Art und Weise an ihn gebunden, wie es nur wenige Spielcharaktere schaffen.

3. Yuri Lowenthal / Nadji Jeter - Peter Parker/Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2

Wie schaffst du es, unheimlich und einschüchternd zu sein? Wie schaffen Sie es, sich in einer Welle von großen Peter Parkers und einem großen Miles Morales in der Filmwelt abzuheben? Das sind keine einfachen Dinge, und doch lassen unsere beiden Spider-Men in Marvel's Spider-Man 2 sie so einfach aussehen. Yuri Lowenthal schafft es, die Energie von Bully Maguire in seinem schwarzen Anzug Peter Parker zu kanalisieren und gleichzeitig der liebenswerte, freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft zu sein, den wir aus dem ersten Spiel kennen und dem wir vertrauen.

Ich habe diese beiden in einen Topf geworfen, denn während Peter immer noch unser Hauptaugenmerk ist, macht Nadji Jeter einen großartigen Job darin, die Rolle des Miles wirklich zu seiner eigenen zu machen. Während es im ersten Spider-Man-Spiel und in Spider-Man: Miles Morales einige Stolpersteine gab, fühlt es sich jetzt wirklich so an, als wäre er bereit, den Mantel zu übernehmen und sich selbst zu schwingen.

2. Matthew Porretta/Melanie Liburd - Alan Wake und Saga Anderson in Alan Wake 2

Alan Wake 2 macht einige unglaublich mutige Schritte in der Erzählung, und auch wenn ein starkes Drehbuch und Tempo im Mittelpunkt stehen, würde ein großer Teil dieser doppelten Erzählung ohne die Schauspieler in den Rollen unserer Protagonisten nicht funktionieren. Auch hier denke ich, dass es sich lohnt, hier mehr als einen Schauspieler hervorzuheben, denn Alans Bedeutung über die von Saga zu stellen, würde sich nur so anfühlen, als würde man einen großen Teil des Spiels brüskieren und umgekehrt.

Alan Wake 2 ist ein besonderes Spiel. Wir werden so etwas vielleicht nie wieder sehen, und deshalb lohnt es sich, jedes bisschen davon zu loben. Remedy sollte sich eine Minute Zeit nehmen, um sich mit dem Applaus zu überschütten, aber vergessen wir nicht die Schauspieler, die die Charaktere zum Leben erweckt haben.

1. Die Gefährten von Baldurs Tor III

Okay, das hier schummelt vielleicht ein bisschen, aber es fühlt sich ein bisschen seltsam an, dass die ganze Aufmerksamkeit auf Neil Newbon gerichtet ist. Ja, Astarion ist ein herausragender Charakter mit großartiger Sprachausgabe, aber das Gleiche gilt für alle sechs Hauptgefährten, die du in Baldur's Gate III triffst (das sind Karlach, Lae'zel, Wyll, Gale, Astarion und Schattenherz).

Es fühlt sich daher unfair an, einen dieser Charaktere über den anderen zu stellen, wenn das Ausmaß ihrer Leistung manchmal durch die Wahl des Spielers bestimmt werden kann. Wenn du zum Beispiel Astarion in Akt 1 einfach nicht triffst, kannst du ihn komplett überspringen. Wäre es nicht schön, wenn alle an diesem Sieg teilhaben würden, wenn man bedenkt, wie viel Mühe sie alle gegeben haben, um eine so unvergessliche Party zu veranstalten.

Das ist unsere Liste. Lass uns wissen, ob wir Auftritte verpasst haben und wen du auf den ersten Platz setzen würdest!