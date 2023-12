Spiel des Jahres 2023: Beste Adaption

HQ

Wir wurden in den letzten Jahren mit einigen exzellenten Videospieladaptionen gesegnet, und auch in dieser Hinsicht sieht die Zukunft unglaublich rosig aus. Aber 2023 könnte als das Jahr angesehen werden, in dem Videospieladaptionen die Welt im Sturm erobert haben, denn wir haben einige gesehen, die die Art und Weise, wie wir diesen Teil der Branche wahrnehmen, neu definiert haben. Hier sind unsere Lieblingsadaptionen aus dem Jahr 2023.



5. Fünf Nächte bei Freddy's

Wir werden Ihnen nicht sagen, dass der Five Nights at Freddy's -Film ein filmisches Meisterwerk ist, denn das ist er nicht. Andererseits sind die Spiele selbst kaum Kunstwerke, also war es nie eine Erwartung. Dieser Horrorfilm versuchte, aus dem Ruhm dieser Serie Kapital zu schlagen, und das tat er ohne Fragen oder Kompromisse. Wenn Sie auf der Suche nach einem unterhaltsamen Film sind, einem Film, der Sie mit einem Grinsen im Gesicht zurücklässt, weil er mit seinem Ausgangsmaterial umgegangen ist, werden Sie nicht viel Besseres finden als das, was Blumhouse hier geschaffen hat.

4. Captain Laserhawk: Ein Blutdrachen-Remix

Irgendwie funktioniert diese Serie, und zwar sehr gut. Netflix und Ubisoft haben sich zusammengetan, um den Schatz des geistigen Eigentums des französischen Spieleherstellers anzuzapfen, um eine Zeichentrickserie zu entwickeln, die in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft spielt und in der deine Lieblingscharaktere und -marken auf eine Weise verdreht werden, die nur wenige jemals erwartet hätten. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ist vielleicht das überraschendste neue Projekt in diesem Jahr, da sich viele aufgrund der reinen Prämisse wahrscheinlich gefragt haben, wie um alles in der Welt es gelingen würde. Aber es tut und tat es, und es ist deshalb eine unserer Lieblingsadaptionen des Jahres.

3. Castlevania: Nocturne

Adi Shankar hat mit seinem Anime Castlevania den Bereich der Videospieladaption grundlegend neu definiert, so dass es unnötig zu erwähnen ist, dass dieser Nachfolger unter großem Druck stand, seinem Vorgänger gerecht zu werden. Ehrlich gesagt, hat es das. Castlevania: Nocturne ist eine fesselnde und aufregende Fortsetzung von Konamis Serie und der perfekte Beweis und Beispiel dafür, warum wir ein großes Budget und ein modernes Spiel brauchen, das in dieser Gothic-Fantasy-Welt spielt.

2. Der Letzte von uns

Für Fans von Videospielen und für diejenigen, die die Abenteuerserie von Naughty Dog gespielt haben, begeistert HBOs The Last of Us wahrscheinlich nicht so sehr wie die Spiele, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Treue dieser Live-Action-Version und die Qualität ihrer Produktion von einem bemerkenswerten Niveau sind. Dies ist eine Show, die beweist, dass die Geschichten in Videospielen für die Massen anwendbar sind und dass alles, was sie brauchen, die richtige Sorgfalt und Liebe zum Detail ist, um mühelos und brillant in ein neues Medium übersetzt zu werden.

1. Der Super Mario Bros. Film

The Last of Us mag als die von der Kritik am meisten gelobte Adaption des Jahres angesehen werden, aber wenn man bedenkt, dass The Super Mario Bros. Movie der 16. umsatzstärkste Film aller Zeiten ist, ist es sehr schwer zu behaupten, dass dieser Animationsfilm nicht den ersten Platz einnehmen sollte. Illumination gab uns eine wunderbare und farbenfrohe Interpretation von Nintendos berühmtesten Serien und Charakteren und präsentierte sie auf eine Weise, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach. Es ist der perfekte Familienfilm und obendrein ideal für langjährige Fans der Serie.

Es mag hier und da in erzählerischer Hinsicht wackeln, und einige der Stimmen könnten bestenfalls als fragwürdig angesehen werden, aber die rohe Liebe zum Detail, der brillante Animationsstil und die Farbpalette sowie die immense Anzahl von Easter Eggs und Anspielungen auf die Spielekultur und die Nintendo-Geschichte machen diesen Film zu einem Muss für jeden Videospielfan. Nintendo hat, einfach ausgedrückt, neu definiert, was wir von einem Videospiel-Blockbuster erwarten.