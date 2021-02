Spiders Studio suchen nach Interessenten für Steelrising

Im vergangenen Sommer kündigten Spiders Studio, die Entwickler von Greedfall, The Technomancer und Bound by Flame, ihr nächstes Projekt namens Steelrising an. Der Titel ist eine spezielle Interpretation der Französischen Revolution, bei der eine Roboterarmee an den Kämpfen beteiligt ist. Wir haben noch nicht viel über das Gameplay gelernt, könnten aber schon bald mehr erfahren. Die französischen Entwickler suchen nach Interessenten, die Steelrising im März mindestens einmal pro Woche auf dem PC ausprobieren möchten. Alles was ihr dafür tun müsst, ist dieses Formular auszufüllen und die Daumen zu drücken.

