Spiders spricht über Inspiration von Greedfall in neuer Videoserie

Publisher Focus Home Interactive veröffentlichte Ende der Woche neues Videomaterial für Greedfall, das kommende Rollenspiel von Spiders Studio (zuletzt Bound by Flame, The Technomancer). Das kurze Video ist der Beginn einer neuen Webserie, die Fans einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Der Entwickler erläutert währenddessen den kreativen Prozess und die Inspirationen dieser malerischen Spielwelt. Im ersten Video mit dem Titel Terra Incognita sehen wir die Insel Teer Fradee, einige wichtige Charaktere und Umgebungen des kommenden Action-Rollenspiels. Greedfall erscheint am 10. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

