Spider-Man Noir bekommt eine Live-Action-Adaption bei Amazon

HQ

Seit Poster und Trailer für Spider-Man: Across the Spider-Verse debütierten, waren die Fans ein wenig verärgert, dass Nicolas Cage's Spider-Man Noir nicht im Film zu sein scheint, aber vielleicht gibt es einen Grund, warum der Charakter nicht stark in diese animierte Fortsetzung involviert ist.

Denn Variety hat nun berichtet, dass Spider-Man Noir eine eigene Live-Action-Serie bekommen wird, die von Amazon für Prime Video und MGM+ produziert wird.

Der Bericht stellt fest, dass diese Serie einer älteren und grauhaarigen Version des Charakters folgen wird und im New York der 1930er Jahre in seinem eigenen Universum spielen wird.

Was die Frage betrifft, wer derzeit mit dem Projekt verbunden ist, wird uns gesagt, dass Oren Uziel (The Lost City) als Autor und ausführender Produzent angezapft wird und dass Spider-Verse's Phil Lord und Christopher Miller ebenfalls beteiligt sein werden, ebenso wie Sony-Chefin Amy Pascal.

Es gibt noch kein Wort über das Casting oder wann das Projekt voraussichtlich debütieren wird.